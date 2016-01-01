«Нічна гулянка клептократів». Соцмережі про перший бюджет Гройсмана

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Влад Мусієнко, Апостроф

Бюджет-2017: «переможна зрада»

Держбюджет-2017 прийнято. Експерти та нардепи розходяться в оцінках документа: одні у захваті від плідної роботи до ранку, інші хапаються за голову і називають бюджет безпрецедентним обкраданням людей бізнес-клубом «Рада».

Так, президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету, а нині ще й член Ради НБУ Тимофій Милованов назвав процес ухвалення бюджету «вбросом і зрадою».

«Суспільство базується на принципах і практиках. Практика прийняття бюджету в Україні – це неповага до суспільства. Головний економічний документ країни не може прийматися в ніч (який рік поспіль), із 100 500 поправок в останній момент, без розуміння суспільством, що саме було прийнято і чому. Це відсутність нормального бюджетного процесу. Це вброс і зрада», – вважає він.

З колегою погоджується інший економічний експерт, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман. Він прокоментував головний фінансовий документ країни на 2017 рік так: «У цілому констатую: це черговий держбюджет виживання, а не розвитку. Нам би ніч протриматися та день простояти».

З важливих фактів держбюджету:

Планується, що частка держави в економіці зросте: держдоходи зростуть швидше номінального ВВП. Це недобре. Дефіцит держбюджету планується на рівні 3% ВВП. Нормальний показник. Мінімальна зарплата зросте-таки до 3200 грн/міс. Це струсоне малий бізнес і може викликати масові скорочення або переведення на часткову зайнятість», – написав він.

По-різному оцінили бюджет-2017 нардепи. Приміром, лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак у захваті: документ прийняли, мовляв, депутати не підвели народ! «Довго, складно, але бюджет-2017 є!» – зазначив він.

Однак колеги Бурбака не поділяють його оптимізму. Єгор Соболєв із «Самопомочі» назвав засідання Ради, на якому ухвалювали бюджет, нічною гулянкою клептократів за гроші платників податків» та висловив своє обурення позицією спікера Андрія Парубія.

«Скасувати межу, до якої можна від імені держави влізати в борги? Будь ласка! У півтора разу знизити ренту з нафтовидобутку? Без проблем. Скасувати оподаткування обороту лотерей? Тримайте! О третій ночі я у розпачі сказав спікеру Андрію Парубію, що мені соромно за те, що я підтримав його обрання. За допомогою спікера клептократична більшість з Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», Радикальної партії та Опозиційного блоку (за сам бюджет фракція не голосувала. – «Главком») збуджено і наполегливо голосування за голосуванням 17-ту годину поспіль роздає подарунки олігархам та один одному», – написав він у соцмережі.

Поведінка Парубія також обурила позафракційного Володимира Парасюка, який вирішив не обмежуватися текстами у Facebook, а зробив пряме включення з-під стін Ради, куди вийшов «подихати повітрям». З розпачем в очах, витримуючи драматичні паузи, Парасюк сказав: «Парубій поводиться дуже-дуже нахабно, і те, що він собі дозволяє, – це якийсь сюр, ми проти таких речей виходили на Майдан, проти таких договорняків», – сказав він.

Нардеп також дав оцінку бюджету-2017: «Зараз триває ніч, розкрадають мільйони, в Податковий кодекс вносять різного роду схеми, щоб потім за ці крадені гроші зробити щось трошки – і ви знову оберете цих людей».

Нардеп із БПП Мустафа Найєм, незважаючи на те, що його фракція підтримала бюджет-2017, виступив проти документа. Крім того, він жорстко розкритикував дії Опоблоку.

«Держбюджет-2017 прийняли. І я відповідально і зі знанням справи можу сказати, що навіть при Вікторі Януковичі опозиція не бл...ла так відверто, як це роблять їхні послідовники з Опозиційного блоку (за сам бюджет ця фракція не голосувала. – «Главком»). Колишні регіонали практично у повному складі підтримали всі поправки до Бюджетного кодексу, в тому числі відверто корупційні. Я не пам'ятаю, щоб «Батьківщина» або «Удар» коли-небудь так дружно голосували б за податкові кодекси Азарова», – написав він у себе на сторінці.

Його колега по фракції Сергій Лещенко звинувачує парламентарів у «договірняках» та наводить приклади.

«Доступ до корита ховають під сексуальними назвами «субвенції», «підтримки національного виробника», «державне замовлення». Дійшло до абсурду – цілий день іде спроба записати ренту 2% у найкращих традиціях вокзальних шулерів. Поправка не пройшла в одному законі, її вставляють в інший. Так поспішають, що навіть забули поміняти номер. Тому поправка 43 опинилася між 270 та 271. Прийняти поправку вимагає група «Відродження», без якої не вистачає голосів», – зазначив він.

Лещенко також наголосив, що дружно проголосовані цифри у документі так і лишились до кінця не уточненими и незрозумілими. «За підсумками бюджетної ночі залишилася нерозгаданою загадка, за скільки станцював Ляшко – за 400 чи 600 млн грн? У редакції першого читання горезвісні «пожежні машини» радикалів з Чернігівської області профінансують на 400 млн, але в питанні Владислава Голуба до прем'єра Гройсмана звучала цифра 600 млн, і той не заперечував», – написав він.

Про те, як Ляшко торгувався за бюджет минулого року і чим це закінчилось – читайте тут: «На всякий пожарный. Что заставило Олега Ляшко голосовать за бюджет»

Сам же головний радикал не зміг відмовити собі у задоволенні продовжити з’ясовувати стосунки з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко і вкотре обзивав її «московською зозулею». Мовляв, нема чого його звинувачувати у голосуванні за бюджет – сама не краща: «У Тимошенко за плечима десятки спільних голосувань із бандою Януковича. Разом із регіоналами Тимошенко заблокувала у 2008 році допомогу братній Грузії проти російської агресії, внаслідок чого сьогодні в Україні війна і окупація. Разом із Януковичем Тимошенко у 2009 році переписувала Конституцію, щоб узурпувати владу в країні на двох. Нарешті, Тимошенко, як і недобитки банди Януковича, жодного разу за три роки війни не була на фронті. Московська зозуля!»

На офіційній сторінці Юлії Тимошенко у Facebook з’явився лише скупий на емоції коментар прес-служби партії: «У бюджеті-2017 заморожені пенсії та зарплати, нівельований захист для людей. Дохідна частина сформована з 15% податку на пенсії працюючих пенсіонерів, зі скасування пільгової системи оподаткування для залишків фермерських господарств, за рахунок позбавлення студентів частини стипендій, збільшення системи оподаткування для малого та середнього підприємництва», – зазначено у пості.

Нардеп Вікторія Войцицька, підбиваючи підсумки голосування за бюджет, була лаконічною: «Бюджетний процес у 2016-му: «начали за здравие, закончили за упокой».

P.S. Бережіть себе та своїх рідних», – написала вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»