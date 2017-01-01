Нічні пригоди пацієнта Насірова. Реакція соцмереж та перші версії

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Вряди-годи Насіров зробив щось хороше. Він нагадав нам, що в 21-му столітті в демократичній країні існує лікарня для обраних»

Лідери громадської думки загалом скептично відреагували на спробу затримання глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Проте є й ті, хто впевнений, що нічні події у «Феофанії» – це початок справжньої боротьби з корупцією.

Народний депутат Володимир Ар'єв констатує, що ця історія – провал НАБУ, бо «ніякого затримання насправді не було». «І як піарники НАБУ тепер це пояснюватимуть? Знову їм хтось винен? Пустоцвіти», – зазначив він.

Журналістка Соня Кошкіна переконана: про неприємності, що на нього насуваються, Насіров знав заздалегідь. «Інакше б не опинився превентивно у «Феофанії». А «Феофанія» б його не прикривала. Тобто був витік. Ви пам'ятаєте, як Насіров зайняв крісло глави ДФС? Хто його лобіював, прикривав, хто допомагав весь цей час? Ото ж бо», – зазначила вона. Кошкіна резюмує: «Важлива, звичайно, не стільки людина, скільки потоки. Людину і поміняти можна, потоки – вічні».

Журналістка Тетяна Висоцька не йме віри ані Насірову з його інфарктом, ані детективам НАБУ. «Ну, і серйозно. Якби Насірова дійсно хотіли затримати, то робили б усе не так. Прийти вночі до лікарні здійснювати слідчі дії щодо злочину, скоєного понад рік тому, і при цьому на всіх телеканалах кричати про затримання – такий план можуть скласти або дурні, або люди, які не ставлять собі за мету отримати реальний результат від даного процесу. Тому схиляюсь до думки, що у переглянутому нами шоу свідомими акторами були обидві сторони», – зазначила вона.

Втім, серед користувачів Facebook є багато оптимістів, які щиро зраділи, що НАБУ зайнялося Насіровим. Такі дописувачі вірять, що нарешті директору НАБУ Ситнику вдалося спіймати по-справжньому велику рибу. Нардеп від БПП Сергій Лещенко тішиться з «порушеного неписаного корупційного статус-кво в країні».

«Хочеться вірити, що його пісеньку на посаді глави ДФС доспівано. Крім того, Насіров – найцінніший свідок злодіянь нинішньої верхівки з використанням державних грошей. Новина про затримання стала громом серед ясного неба для Банкової», – впевнений він.

У свою чергу журналіст Сергій Руденко нагадав, що «саме Насіров перевіряв офшори Петра Порошенка і нічого не знайшов», та висловив сподівання, що «наступний голова ДФС буде ретельніше виконувати свої обов'язки».

Екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе співає оди керівникам НАБУ Артему Ситнику та Гізо Углаві, завдяки яким, за його словами, «Україна повільно, але змінюється».

«Навіть якщо Порошенко почне витягати його через суд – боротьба все одно почалася! Уявляю собі, в якому настрої зараз Кононенко та Хомутиннік», – написав він.

Політолог Тарас Березовець також радіє з історії із Насіровим та проводить паралелі із ситуацією у Росії: «Власне кажучи, після справи Насірова вже зрозуміло, як далеко за ці три роки Україна пішла від Росії. А Навальний і далі може знімати фільми про корупцію Дмитра Медведєва. Україна – це не Росія. І вже не буде ніколи».

Щоправда, коментатори здебільшого не поділяють оптимізму цього політолога:

А от нардеп-утікач Олександр Онищенко вбачає у справі Насірова спробу НАБУ врятувати справу, порушену саме проти нього. «Тепер під «газову справу», яка розвалюється, вони хочуть підвести й особисто Насірова», – написав він. Онищенко гучно прогнозує, що «дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи».

Чимало користувачів соцмереж обурилося поведінкою лікарів «Феофанії». Журналіст Євген Будерацький у себе на сторінці у Facebook зазначив: «Вчорашні події вкотре переконали, що коли ми говоримо про пережитки минулого, яких треба позбуватись, то це про окрему елітарну лікарню для обраних, яка фінансується за кошти державного бюджету. У нас не монархія зі шляхтою, яка має особливі спецправа навіть у лікарні».

Будерацький також цікавиться: «Якщо Насіров був непритомний, коли йому зачитували підозру, і нічого не чув, як переконують адвокати, то як так сталося, що гіпертонічний криз переріс в інфаркт? У «Феофанії» погані лікарі? За що ми тоді платимо кілька сотень мільйонів з держбюджету на їхню роботу, якщо вони гіпертонічний криз від інфаркту не здатні відрізнити?»

Політолог Кирило Сазонов говорить: «Вряди-годи Насіров зробив щось хороше для України. Він нагадав нам, що в 21-му столітті в демократичній країні з ліберальною економікою та рівністю громадян продовжує існувати лікарня для обраних».

Журналіст Іван Гребенюк запропонував правоохоронцям вручити «ще лікарям по підозрі за псевдоінфаркти».

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.

Наталія Сокирчук, «Главком»