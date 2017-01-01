Оборонний бюджет-2017: скільки і кому

Віталій Єрмаков



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Військові Збройних сил України

Цей рік знову стане рекордним за видатками на оборону і безпеку

Україна збільшує витрати на оборону. Як запевнили «Главком» в Раді національної безпеки і оборони, в цьому році оборонний бюджет країни складе 134,5 млрд гривень. Це на 18,4% більше, ніж у 2016-му. Цей рік знову стане рекордним за видатками на оборону і безпеку. Та що приховуються за цифрами і відсотками?

Якщо подивитися на окремі бюджети ключових окремих відомств - Міністерства оборони та Національної гвардії - стає зрозуміло, що особливого прориву в модернізації української армії чекати не варто: фінансування військових у 2017 році суттєво не зміниться. Безсумнівно, воно збільшиться у порівнянні з минулим роком. Однак більшу частку витрат з'їсть інфляція. До того ж не все те, що прийнято вважати «оборонним бюджетом», піде безпосередньо на оборону країни.

Скільки грошей отримають військові

У державному бюджеті на 2017 рік Міністерству оборони виділили 64,5 млрд гривень. Сума для українських військових, безперечно, рекордна. Однак у порівнянні з минулим роком витрати на головне оборонне відомство збільшилися всього на 8,5%. Навряд чи в міністерстві помітять подібну «надбавку», адже її з'їсть навіть прогнозна девальвація нацвалюти. Тож фактично фінансування Міноборони в 2017-му залишилося на минулорічному рівні.

Не набагато більше пощастило Національній гвардії. Її бюджет за рік виріс на 10,7% -теж недалеко від прогнозного рівня інфляції (8,1%). До того ж Нацгвардія - скромна «бойова одиниця». На її утримання закладено менш ніж 10 млрд гривень. Витрати на Нацгвардію в цьому році складуть лише п'яту частину бюджету МВС.

Для порівняння, Національна поліція в 2017-му отримає 16,7 млрд гривень.

Ще одне відомство у імперіїглави МВС Арсена Авакова - прикордонна служба –зможе розраховувати на 7 млрд гривень - удвічі менше, ніж перепаде новій поліції. Бюджет прикордонників за рік теж виріс в межах планової інфляції - на 9%.

Проте бюджет служби надзвичайних ситуацій, якою останнім часом опікувалася заступник міністра МВС Анастасія Дєєва, виріс на 41,6% - майже до 8 млрд гривень. Тобто, тепер прикордонники отримають менше, ніж рятувальники.

До речі, на роботу апарату МВС піде 5,5 млрд гривень - більше половини бюджету Національної гвардії України.

На що витрачатиме грощі МВС

За даними Держбюджету-2017, млрд грн.

Чи вистачить грошей?

*Державна служба з надзвичайних ситуацій

Останні кілька років розміри військових бюджетів України б'ють рекорди. До того ж, за даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), за два роки війни на Донбасі фінансування української армії в доларовому вираженні зросло на 34%.

Але якщо абсолютні цифри перевести в долари і порівнювати з бюджетами інших країн, картина стає вже не настільки райдужною. Навіть якщо рахувати за офіційним курсом, оборонний бюджет України в 2017 році складе всього $ 4,9 млрд. Тоді як Росія планує витратити на армію близько 1 трлн рублів. В американській валюті це близько $16,8 млрд.

Витрати України на оборонку не порівняти і з мирною Польщею. У 2017 році поляки розраховують витратити на «армійські справи» $9,6 млрд.

Якщо вірити даним сайту GlobalFirepower, який спеціалізується на аналізі бойової потужності армій різних країн, Україна знаходиться на 40 місці в світі за обсягами військового бюджету (станом на 2016 рік). Наші витрати на оборону і безпеку в 120 разів менші ніж у лідера рейтингу - США. Попереду нас також такі країни, як, наприклад, Бельгія, Греція та Нідерланди.

З огляду на такий скромний бюджет української армії, навряд чи варто чекати, що в цьому році їй вдасться серйозно оновити парку військової техніки. Хоча і в Міністерстві оборони, і в «Укроборонпрому» обіцяли побалувати військових новинками. Як писав «Главком», в 2017-м українським захисникам батьківщини обіцяли нові безпілотні літальні апарати, бронетранспортери і бронеавтомобілі.