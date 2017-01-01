Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vnews.agency Рінат Ахметов на «Донбас-арені», яку також «націоналізували» бойовики ДНР

Яку роль виконує ймовірний новий хазяїн «ахметівських» активів Сергій Курченко?

СБУ виклала в мережу розмову ватажка «ДНР» Олександра Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» українських підприємств. В ході розмови виявляється, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії після Євромайдану.

Ця ситуація дуже непокоїть Захарченка: «От дивись, всі компанії, які у нас йдуть по списку, повинні бути у Москві на вулиці Краснопресненская, 12 – це офіс компанії, що належить Курченко. На нараді будуть присутні люди Курченка з приводу цих підприємств зі списку. Це виходить ми зараз за Курченка забираємо підприємства всі. Ми не справляємось з підприємствами металургії, з іншим справляємось. А Курченко забере в нас все найкраще, нам залишиться ще тридцять гаком підприємств, які нам нафіг непотрібні. Стадіони, люкси, готелі – вони всі збиткові».

Тож виходить, що «зовнішнє державне управління» на підприємствах бізнес-імперії Ріната Ахметова на окупованих територіях Донецької області, яким лякали бойовики, насправді виявилось перерозподілом власності. Заводи повинні перейти від одного олігарха до іншого. Курченко давно намагається реалізувати свої бізнес-інтереси на Донбасі і в його сферу впливу за таких розкладів можуть увійти вуглевидобувні підприємства ДТЕК – «Краснодонвугілля», «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит». Холдинг «Метінвест» вже відреагував на можливу втрату підприємств, заявивши, що активи на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, в 2014-2016 роках генерували суцільний збиток, який досяг біля $214 млн. Щоправда в холдингу не уточнили, які саме активи маються на увазі. «У разі будь-якої такої експропріації компанія не очікує від неї негативного впливу на здійснення реструктуризації боргу компанії», – сказано в повідомленні.

Сьогодні були захоплені офіс у Донецьку та обладнання ПАТ «Укртелеком» – ще одного активу Ахметова. Директор з комунікацій компанії Михайло Шуранов написав в «фейсбуці», що припинене надання послуг телефонії та інтернету близько 200 тисячам абонентів. Враховуючи, що напередодні невідомі захопили «Донбас-арена», схоже, до звання «король Донбасу» Ахметову буде треба додати приставку «екс». До того ж, після захоплення стадіону гуманітарний штаб Ахметова зробив заяву про вимушене припинення своєї діяльності на території «ЛНР» і «ДНР», через те, що озброєні люди перешкоджають роботі розподільчого центру на «Донбас Арені» і всіх пунктів видачі. А «ахметівські гумконвої» прямували на Донбас ледь не з перших днів конфлікту і були для Ріната Леонідовича великим, хай і дуже затратним іміджевим проектом.

Нинішня торгова блокада окупованих територій, боляче б’є і по тому бізнесу Ахметова, що знаходиться на контрольованій українською владою території. А те, що він так і не спромігся домовитись з українською владою у вирішенні цієї проблеми, зробило непотрібними послуги олігарха і «по ту сторону» умовного кордону. Якщо раніше Ахметов забезпечував «молоді республіки» робочими місцями і зарплатами і Росія зі своїми маріонетками терпіли сплату податків в український бюджет, то з блокадою ситуація зависла.

Окрім шахт, на непідконтрольній території у Ахметова кілька заводів – як-то Єнакіївський металургійний завод, Макіївська філія ЄМЗ, Єнакіївський коксохім, Харцизький трубний завод. Захарченко в перехопленій розмові визнає, що бойовики з такими гігантами не справляться. І сам термін «зовнішнє державне управління», а не «націоналізація» залишає можливості для торгів, бо в Москві і на окупованих територіях розуміють, що без українських сертифікатів продати продукцію цих підприємств на експорт буде майже неможливо і ці заводи доведеться розрізати на металобрухт.

В «Опозиційному блоці», до якого Ахметов має безпосереднє відношення, розповсюдили панічну заяву про неприпустимість зміни статусу підприємств: «Революційна практика націоналізації підприємств неприпустима. Такі кроки лише погіршать конфлікт. «Націоналізація» не вирішить проблему підприємств: вони залишаться без легальних контрактів, а їх співробітники – без роботи і засобів до існування». В «Опоблоці» закликали українську владу не допустити такого розвитку подій, щоправда, не порадили, яким чином.

Ймовірний новий хазяїн «ахметівських» активів Сергій Курченко вже має певні інтереси в паливних схемах на території «ЛНР», тож тепер може додати до своїх активів нові в «ДНР». А враховуючи, що за часів Януковича, коли Курченко і розцвів як успішний бізнесмен, він був, скоріш, зіц-головою для прикриття схем Сім’ї, не виключено, що і зараз він виконує аналогічну роль. А кінцеві бенефіціари його бізнес-діяльності на окупованих територіях мають коріння в Москві.

А Ахметову треба буде вжити масу зусиль, щоб йому на окупованій території залишили хоч щось.

Павло Вуєць, «Главком»