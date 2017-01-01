Президент взявся за подвійне громадянство. «Зайві» паспорти доведеться здати?

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малюнок: Тиждень.

Репутаційні втрати від справи Насірова, якому приписують два іноземні паспорти, змусили президента діяти

«У Конституції написано, що заборонено подвійне громадянство. А потрійне не заборонено». Ця фраза олігарха Ігоря Коломойського, у якого окрім українського, є також ізраїльський та кіпрський паспорти, стала крилатою. Певно, що її на озброєння взяли і деякі інші політики та чиновники. Зокрема, додатковим громадянством не погребував і нині відсторонений від виконання обов’язків голова ДФС Роман Насіров. У суді сторона обвинувачення заявила про наявність у чиновника угорського та британського паспортів.

Власне, саме після скандального затримання фіскала і розголосу деталей цієї справи, президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект щодо позбавлення українського громадянства тих, хто добровільно отримали громадянство іншої держави. За словами представника президента у парламенті Артура Герасимова, цей документ глава держави визначив як невідкладний.

Законопроектом встановлюється, що особа, яка добровільно отримала іноземне громадянство іншої держави, автоматом підпадає під припинення українського громадянства. Також там уточнюються підстави для втрати громадянства України. «Наприклад, такою підставою буде тепер вважатися, якщо людина набула добровільно громадянство іноземної країни, не здала закордонний паспорт чи при набутті громадянства України у певний проміжок часу не здала паспорт іншої держави», - зазначив Герасимов. Важлива деталь: кримчан в окупації, яких Росія примусила взяти свої паспорти, ця норма не стосуватиметься.

Розберемося детальніше, що ж саме президент має на меті змінити у законі «Про громадянство України».

По-перше, у чинній редакції закону особа, що набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, просто зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави. Змінами ж пропонується встановити для цього «дедлайн» - 1 місяць - та зобов’язати особу письмово повідомити у десятиденний строк уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави.

Це в однаковій мірі стосується набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві України.

По-друге, президент пропонує доповнити підстави для втрати громадянства. Зокрема, згідно з законопроектом, громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України.

По-третє, президент пропонує позбавляти громадянства людину, яка не тільки здобула його обманним шляхом та подавши неправдиві відомості і фальшиві документи, а й у разі приховування будь-якого факту, через який особа не може бути громадянином України. А також через суттєве порушення законодавства про громадянство та порядку набуття громадянства України.

По-четверте, президент також просить вважати додатковими для втрати, скасування оформлення українського громадянства наступні підстави:

використання особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство, або виконання обов'язків, які на неї покладає іноземне громадянство (що може підтверджуватися даними публічних реєстрів держорганів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією з офіційних веб-сайтів, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами);

використання паспортного документа іноземної держави на території України або під час виїзду/в’їзду в Україну, що зафіксовано державними органами України;

невиконання особою, яка набула громадянство України на підставі статті 9 («Прийняття до громадянства України»), встановленої вимоги щодо подання протягом двох років до уповноваженого органу України документа про припинення іноземного громадянства;

невиконання особою вимоги щодо подання до уповноваженого органу України декларації про відмову від іноземного громадянства;

невиконання вимоги про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та/або про письмове повідомлення уповноваженого органу України про повернення паспорта іноземної держави;

невиконання вимоги про подання свого паспорта іноземної держави до уповноваженого органу України для його повернення до уповноважених органів іноземної держави.

По-п’яте, згідно з пропозиціями президента, громадяни України, які мають паспортні документи іноземних держав, зобов'язані протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону припинити іноземне громадянство та подати свої іноземні паспорти до уповноважених органів України для здійснення цими органами їх повернення уповноваженим органам відповідних іноземних держав.

У разі невиконання таких зобов’язань особами, що набули громадянство України відповідно до статті 8 (набуття громадянства України за територіальним походженням) або 10 (поновлення у громадянстві України), рішення про оформлення набуття ними громадянства України скасовується. Невиконання таких зобов’язань іншими громадянами України, в тому числі тими, які набули громадянство відповідно до статті 9 (прийняття до громадянства України)є підставою для втрати громадянства України відповідно.

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Представниками політикуму даний законопроект президента був сприйнятий без особливого оптимізму. Наприклад, у «Батьківщині» нагадали, що у статті 25 Конституції України зазначається, що «громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство». Тож, чи не варто тоді вважати ініціативу гаранта лише популізмом, спровокований репутаційними втратами влади від справи Насірова? Проте голова правління Центру політико-правових реформ, конституціоналіст Ігор Коліушко схиляється до думки, що дане питання все-таки можна врегулювати законом.

«Насамперед, треба дивитись статтю 4 (Конституції. - «Главком»), в якій сказано, що в Україні є єдине громадянство. І доповнено, що підстави для набуття і припинення громадянства визначаються законом. Таким чином стаття 25, яка говорить про те, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства, має вторинне значення. Стаття 4 може бути реалізована таким чином, що в законі може бути визначено: оскільки в Україні існує єдине громадянство, то набуття громадянства іншої держави є підставою для припинення громадянства України. І це цілком відповідатиме Конституції», - обґрунтував фахівець позицію президента в розмові з «Главкомом».

Та проблеми з подвійним громадянством, навіть за умови ухвалення президентських пропозицій, певно що Україна матиме і надалі. Ще раніше в прес-центрі «Главкома» адвокат Ольга Поєдинок зазначала, що врегулювати питання наявності паспортів інших іноземних держав неможливо. «Можна понаписувати і прийняти будь-які закони. Але механізму втілення як відслідковувати хто має інше громадянство, а хто ні, практично неможливо. Бо одна держава відповість на запит України, як от у випадку з Насіровим Велика Британія надала інформацію, а інша держава, наприклад, Росія, може проігнорувати запит держави України», - пояснила вона.

Катерина Пешко, «Главком»