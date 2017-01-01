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Українські політики

Хоч би якими вправними були політики на язик, «переграти» своє тіло вони не можуть

«Главком» проаналізував типові жести українських політиків, які можуть розповісти неочікувані речі. Для цього редакція скористалась послугами психологів, які, до речі, сьогодні відзначають своє професійне свято.

Політики говорять з трибуни палко, начебто щиро вболіваючи за Україну та народ. До яких тільки хитрощів вони не вдаються, аби вразити аудиторію, змусити вірити собі та говорити про себе. Застосовуються і вила з коровами, і спортивні імпрези, і благодійність, і зміни іміджу… Фантазія політтехнологів багата. Проте хоч би якими вправними були політики, «переграти» своє тіло вони не можуть. Жести та міміка видають істинні емоції та думки навіть дуже майстерного оратора, стверджують психологи. От і виходить, що детально продуманий образ, ретельно вивірені слова та правильно підібраний одяг не можуть сперечатись із фізіологією.

«Главком» скористався послугами психолога, відомого експерта з питань невербальної комунікації Валентина Кіма. Фахівець прокоментував найтиповіші жести та пози відомих українських політиків. І от що виявилось…

Порошенко – людина з хитринкою

«Він емоційний, але себе контролює. Може бути і стриманим, і нестримним. У нього дуже активний мисленнєвий процес, при цьому він - не геній», – оцінює жести президента Кім. Психолог відзначає, що під час виступів лікті Порошенка майже завжди притиснуті або просто знаходяться близько до тулуба. А лікті, за словами психолога, – один з перших індикаторів самоконтролю людини: «Що далі вони від тулуба, то менше людина себе контролює». Водночас трапляється, що Порошенко може й занадто прямолінійно висловитися, тобто на якусь мить перестати повністю контролювати себе.

Президент України Петро Порошенко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Психолог назвав Порошенка «середньостатистичною людиною з хитринкою». Водночас у президента яскраво виражені лідерські якості. Під час некомпліментарних інтерв’ю, гострих розмов Порошенко часто використовує такий жест: виставлена вперед долоня, всі пальці зігнуті, крім вказівного. «Виставлена рука долонею вперед – це так званий стоп-жест. Він означає «закінчили з цим, закрили тему», пояснює психолог. Такий жест притаманний лідерам.

Президент України Петро Порошенко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Напруження Порошенка – що добре помітно на цьому відео – часто видають також щелепи, які він стискає під час занадто гострого запитання чи репліки журналіста.

Стоп-жест. Порошенко: «зупиніться і слухайте мене» (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Чого не знає Гройсман

Часто у пресі можна побачити фотографії прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, на яких він широко розводить руки. «Фотографи намагаються «зловити» саме цей момент. А взагалі, це жест незнання», – пояснює Валентин Кім. За словами експерта з невербальних комунікацій, у повному вираженні цей жест супроводжується підніманням плечей, брів, опусканням куточків губ. Це також може бути ознакою обману: коли людину про щось запитують, вона відповідає, але у її жестикуляції проявляється, що людина говорить неправду. «Однак тут важливий контекст ситуації. Він не знає, що робити з цією ситуацією? Він не знає чогось конкретно? Він не знає, що робити із ситуацією у країні в цілому?» – трактує психолог.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман (фото: УНІАН)

Також проскакує у Гройсмана «прикритий рот» – жест, який можна тлумачити по-різному. Прикривання різних частин обличчя – одна з ознак обману. «Коли людина бреше, наш мозок чудово розуміє, що це – обман, він намагається захиститися від цього обману. Бо ми не можемо жити у вигаданій реальності. Мозку необхідно знати правду… Коли ми говоримо неправду, наш мозок, розуміючи, що це не відповідає дійсності, починає бунтувати. Людина починає прикривати рота – аби закрити потік брехні. Або ж коли ми говоримо про те, що ми бачили, хоча насправді не бачили, ми починаємо прикривати, терти очі тощо», – пояснив експерт. Однак часто цей жест є наслідком не того, що ми, слухаючи когось іншого, чудово розуміємо, що сказане – неправда. Також коли ми не хочемо слухати чужу брехню, ми торкаємось вуха.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман (фото: infoResist)

Коли ж палець слухача знаходиться під підборіддям, це означає, що у людини є власна і непохитна думка, що не збігається з думкою того, хто говорить. «Разом із тим людина може думати зовсім про інше, про щось своє і реагувати жестами на перебіг власних думок», – уточнює експерт.

Про що ж думає прем’єр?

Неповторна Тимошенко

Жестикуляцію Тимошенко психолог проаналізував, переглянувши два цікавих відео із Леді Ю з Ради.

Експерт звернув увагу, що рухається у Юлії Володимирівни тільки одна рука – права. Причому рухи ці – вертикальні, «рубаючі». Вони характерні для лідера, який немов «розкладає по полицях», переконаний у власній правоті. «Жестикуляція у цьому випадку з головою її видає. Що більше людина емоційно втягнена у якийсь процес, то більше у неї буде «підключена» друга рука. Жести будуть симетричними», – зазначає Валентин Кім.

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко

«Якщо людина вболіває за свою справу, вона прийде в Раду розхристана, невиспана і з колами під очима. Якщо ж людина вболіває за свій образ, вона левову частку часу присвятить саме йому. Щоб запам’ятали не стільки проблему, яку вона виносить, скільки саме людину, яка виносить цю проблему. Юлія Володимирівна – класична жінка. Вона не може бути некрасивою. В її мові «забагато її»: спершу Тимошенко, а вже потім – те, що вона говорить», – вважає психолог.

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко

Цікаво, що на попередньому відео голова Леді Ю практично не рухається. Абсолютно іншу манеру – активні похитування – ми бачимо на другому відео.

Про що ж це свідчить? «Пояснення просте. Юлія Володимирівна – людина, яка чудово працює на камеру. Коли людина спілкується вживу, ми сприймаємо її цілком: позу, положення тіла, рухи тощо. Тимошенко часто камери знімають не на весь зріст, а по груди, тому рухи головою й інтонації голосу – все, що їй залишається. Але вона це використовує на 100%», – вважає психолог.

Стосовно кивання головою Валентин Кім розповів, що тут є й інший підтекст. «Коли людина щось виголошує, стверджує, вона киває головою самій собі. Це перша ознака незгоди з будь-якою іншою думкою. А якщо ми киваємо у відповідь, ми підсвідомо погоджуємося», – говорить Валентин Кім.

Крім того, у Тимошенко завжди ідеально рівна спина. Це – перша ознака самоконтролю. А отже, хоч би якою експресивною була її промова, вона себе контролює до останнього слова. Разом із тим рівна спина свідчить ще про бажання «покрасуватися»: Юлія Володимирівна щодня впевнена у власній привабливості і не збирається цього приховувати.

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко

Цікава деталь: Леді Ю завжди приходить на ток-шоу, різні заходи та на роботу до парламенту (у той час, коли інші нардепи дозволяють собі джинси й картаті сорочки) в одязі виключно ділового стилю. Так, з різними варіаціями та прикрасами, але її костюми завжди строгі. Чому? Адже Тимошенко чудово б виглядала у грамотно підібраних речах у стилі «кежуал». Виявляється, така особливість – не лише забаганка Юлії Володимирівни чи «фішка» її стилістів. «Річ у тім, що коли людина одягнена у строгий діловий костюм, вона поводиться інакше, ніж коли на ній зручний повсякденний одяг на кшталт джинсів зі светром», – пояснює психолог. За його словами, у строгому одязі людині зручніше тримати спину рівно, не розслаблятися. Це позначається і на фізіології: плечі «розгорнуті», діафрагма «відкрита» – а отже, є можливість набирати в груди більше повітря, промовляти довші слова та речення. Для оратора Тимошенко це необхідність!

Стривожений Яценюк

Виставлені перед собою руки – жест, який часто можна побачити у екс-прем’єра Арсенія Яценюка під час виступів. Він свідчить про бажання захиститися. Це створення своєрідного бар’єру, бажання відгородити себе. «Щоб зрозуміти цей жест, доведеться зазирнути у глибину віків. Коли люди отримали прямоходіння, разом з усіма плюсами такого стану, вони отримали й значний недолік – стали «відкритими», більш вразливими від зони очей до пояса. Тож коли ми відчуваємо небезпеку, чиюсь агресію, у нас виникає природне бажання «закритися», яке виявляється у жесті – виставлених перед собою руках або руках, схрещених на грудях. Однак не слід також приписувати цій позі однозначне трактування – людині може бути просто так зручно», – попереджає експерт. На його думку, часто цей жест використовується, коли спікер відчуває недовіру аудиторії або гадає, що його не розуміють.

Арсеній Яценюк (фото: business.ua)

Людина з’єднує пальці будь-яким чином, коли намагається сконцентруватися, формулює свою думку. «Цей жест, до речі, дуже часто використовує Ангела Маркель», – додає Кім.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (фото: CNN)

Якщо говорити про Яценюка, для нього також характерне стискання рук у кулаки. При цьому великий палець у нього знаходиться зверху. Це свідчить про переживання, відчуття складнощів, закамуфльоване напруження, тривогу.

Стиснуті кулаки Яценюка. Якби великий палець був збоку, це свідчило б про приховану агресію. У цьому ж випадку політик демонструє напруженість.

Сповнений протиріч Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко часто під час інтерв’ю сидить у досить специфічній позі. Психологи називають її «позою боксера»: плечі трохи зсутулені, стиснуті кулаки, голова трохи опущена, підборіддя «сховано». Це видає напруженість, готовність до удару.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко (фото: 24.ua)

Генпрокурор також інколи робить жест, який нечасто побачиш у інших політиків – хапання за голову. «Це свідчить про активний розумовий процес. Зазвичай за голову хапаються, коли виникла якась проблема. Хапання саме спереду свідчить про те, що людина роздратована якоюсь конкретною проблемою. Якщо ззаду – особа роздратована людиною, яка є причиною цією проблеми», – розповів експерт.

Юрій Луценко (фото: Эпизод.ua)

Про щире вболівання за справу свідчить ще й манера генпрокурора жестикулювати одразу двома руками. Психолог стверджує, що симетричні жести характеризують Луценка як людину, яка по-справжньому переживає за те, що говорить у цей момент. Щодо жестикуляції – вона у Луценка буває як обмеженою в просторі, так і дуже широкою. Це свідчить про можливість різких перепадів між контрольованою напругою та раптовою нестриманою експресивністю.

Савченко задумалась про свою поведінку?

Народний депутат Надія Савченко останнім часом під час інтерв’ю на телеканалах сидить у одній і тій самій позі (можливо, з деякими варіаціями): пряма спина, притиснуті до тулуба лікті. «Це поза, яка свідчить про самоконтроль», – повторює Валентин Кім.

Зчеплення пальців також свідчить про бажання утихомирити себе, свої бажання. Так зване тримання себе в руках.

Надія Савченко (фото: УНІАН)

Рівна спина у цьому випадку – ознака не лише самоконтролю (як у випадку з Тимошенко), а й напруженості. «Це також може означати бажання покрасуватися, однак навряд у випадку із Савченко, – зазначив він. – У Савченко ми спостерігаємо і вияв напруження, і спроби самоконтролю».

«Якщо говорити про психологічний портрет Савченко, то вона – людина неконтрольована… Ми бачили, що людина постійно випадає з якихось рамок. Останнім часом вона отримувала чимало нарікань на свою поведінку. Можливо, вона вирішила взятися за себе. В першу чергу це позначається на контролі власного тіла», – уточнив він.

Надія Савченко (фото: NewsOne)

Хто-небудь, зверніть увагу на Ляшка!

Для лідера Радикальної партії Олега Ляшка в плані «невербаліки» характерне постійне використання «підсилювачів», ділиться спостереженнями Валентин Кім.

Олег Ляшко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

«На зріст він невисокий, зовнішність у нього, прямо кужучи, не Алена Делона, волосся почало випадати. А Ляшко – дуже «демонстративна» особистість, йому необхідна увага», – зазначає експерт. Найпростіший спосіб її привернення – це піднятий вверх палець. Зазвичай цей жест використовується тоді, коли спікер хоче привернути увагу аудиторії, дещо рідше – коли людині бракує авторитетності. Приміром, цей жест значно частіше використовує саме Ляшко, ніж, наприклад, Тимошенко.

Олег Ляшко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Телефон, який Ляшко тримає постійно в руках, – це спроба зайняти якомога більше місця у просторі, в увазі глядачів. Показати, що він є більшим, ніж здається, вагомим. Це стандартна поза для особистостей, котрі жадають більшої уваги до себе.

Жести, спрямовані вверх, проскакують, коли спікер намагається підключити «вищі сили», коли людина говорить про якісь принципи, про справедливість, про високі матерії, додає експерт.

Складені пальці Ющенка

Складені пальці – «коронний» жест Ющенка. Він використовується тоді, коли спікер хоче звернути увагу на якийсь нюанс.

Віктор Ющенко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

«Пальцем зручно вказувати, тобто керувати іншими. Трьома пальцями, складеними таким чином, зручно брати якийсь маленький предмет. Наша жестикуляція, грубо кажучи, копіює нашу виробничу діяльність. Це означає: «я намагаюсь виокремити маленьку деталь і «годувати» слухача маленьким порціями. Пояснювати на пальцях», - роз’яснює експерт.

Віктор Ющенко (фото: Станіслав Груздєв, «Главком»)

Янукович – зосереджений і... щирий?

В одному з останніх інтерв’ю російським ЗМІ екс-президент України Віктор Янукович, який утік після Революції гідності, жалівся на несправедливість та часто тримав руку біля серця. Психолог стверджує, що така жестикуляція – зовсім не ознака того, що йому «болить за Україну», це варіації на тему жесту захисту.

«В даному випадку це також жест невпевненості – ми також спостерігаємо притискання ліктя», – зазначив він.

Водночас притискання руки до грудей – це жест щирості. Його застосовують не лише підсвідомо тоді, коли кажуть правду, а й часто свідомо – аби переконливо видати брехню за правду. «Людина хоче здаватися щирою. В даному разі це може бути щирість у своєму гніві. Фраза «вы что хотели?» видає його з головою», – зауважує експерт.

На початку програми Янукович демонструє жест «рука на руці». Як було сказано раніше, це жест самоконтролю, однак у випадку з екс-президентом є свої нюанси. «Особливість Януковича – недорікуватість, тобто, коли він намагається грамотно сформулювати своє мовлення, йому доводиться контролювати своє тіло. Він при цьому змушений напружуватись», – зазначив Валентин Кім.

За словами експерта, нинішня жестикуляція Януковича значно відрізняється від тієї, що була притаманна йому за часів правління. «Якщо згадати, як Янукович поводився, коли спілкувався з депутатами, чиновниками, він поводися зовсім інакше – як пан», – нагадує Кім. «Жестів щирості раніше у Януковича не було», – додав він.