Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова НБУ Валерія Гонтарєва

Найвигіднішими умовами українців заманюють банки з російським капіталом

У 2016-2017 роках банківська система України пережила потрясінь більше, ніж за всі попередні роки існування. Мабуть, головною подією в історії українських банків стала націоналізація найбільшої фінансової установи країни – Приватбанку. Ще кілька років тому такий розвиток подій важко було собі уявити.

Не менш цікаві події розвивалися й довкола сумнозвісного банку «Михайлівський». Фактично схема, яку провернули представники банку, стала причиною прийняття в Україні безпрецедентного закону. Його суть полягає в тому, що тепер Фонд гарантування вкладів зобов'язаний виплачувати компенсацію не лише вкладникам банків, що «лопнули», а й «потерпілим» від інших фінансових організацій, які не мають банківської ліцензії та навіть не платять внески фонду.

Про те, що передувало ухваленню цього закону, «Главком» детально розповідав у торішньому матеріалі про «протести» в Києві біля НБУ.

Останньою гучною подією на банківському ринку стала епопея з продажем української «дочки» кремлівського Сбербанку. Наприкінці березня росіяни заявили про продаж українських активів. Їхніми новими власниками мали стати також російські інвестори, що прикриваються латвійським банком «Норвік». Однак пізніше представники останнього відмовилися від угоди. Тож яка подальша доля Сбербанку Росії в Україні – невідомо. Хоча треба відзначити, що зараз «Сбербанк» в Україні працює у штатному режимі. Після новин про продаж акції протестів скінчилися. І тепер російський банк немає жодних перешкод для подальшої роботи на українському ринку.

Не оминула Україну й чергова хвиля ліквідації банків. Наприкінці минулого року представники НБУ повідомляли, що з початку 2014-го в країні припинили роботу 85 фінустанов – більше третини від загальної кількості.

Заяви Нацбанку про те, що всі його дії під керівництвом Валерії Гонтаревої сприяли очищенню фінансового ринку, змушує замислитися на декількома питаннями. Отже, тепер на українському ринку залишилися переважно надійні банки, в яких можна безпечно зберігати гроші? І чи можна тепер клієнтам фінустанов заробити на своїх заощадженнях? Щоб відповісти на це питання, «Главком» проаналізував стан справ у найбільших банках і умови вкладів у них. На основі отриманих результатів ми склали рейтинг депозитних програм вітчизняних фінустанов.

Як відбирались банки

Висока процентна ставка не гарантує високий заробіток. Цю тезу підтверджує історія з банком «Михайлівський» та десятками інших ліквідованих установ. Традиційно вкладникам обіцяють дуже привабливий дохід. А в підсумку люди не можуть повернути навіть власні гроші без відсотків.

Саме тому при складанні рейтингу ми перш за все вирішили розглядати тільки надійні банки. Як вони визначались?

По-перше, «Главком» брав до уваги дані НБУ про капіталізацію банків України. Ми взяли 50 найбільших банків станом на 2016 рік.

По-друге, враховувалась інформація про власників банків.

По-третє, брався до уваги стан справ у банку. Наявність достовірної інформації про фінансові проблеми автоматично не дозволяла установі потрапити до рейтингу, незважаючи на гарні показники минулого року. Наприклад, за даними НБУ, в 2016-мудо топ-50 найбільших банків України увійшов Діамантбанк. Однак уже в 2017-му банк було визнано неплатоспроможним. Тому зі списку претендентів він вибув.

Також до рейтингу не було включено банки з «невизначеним майбутнім». Саме через це до переліку не потрапив Сбербанк Росії, який входить до топ-10 найбільших банків України. Невизначена ситуація із продажем банку не дозволяє назвати його надійним. Хоча в цілому потрібно визнати, росіяни пропонують досить привабливі депозитні програми.

Четверте, на що зверталась увага при відборі банків, – рейтинги профільних видань. Власні дані ми порівнювали з дослідженням профільних ресурсів, таких як «Мінфін», «Банкер», «Простобанк» і т.д.

В результаті з 50 найбільших банків України аналізувались депозитні програми 30 найнадійніших.

Як аналізувались депозитні програми

Під час дослідження депозитів відібраних 30 банків вибирали найвищі процентні ставки. При цьому ми звертали увагу на їх «доступність». Це означає, що умови отримання високої ставки мають бути доступними середньостатистичному українцю. Наприклад, в Укрексімбанку, щоб отримати найвищу ставку за депозитом, потрібно принести в банк як мінімум мільйон гривень. Такими заощадженнями можуть похвалитися одиниці. Тому програми, у яких ставки пропонувались лише з високим вхідним порогом, не враховувалися.

За правило було визначено такий підхід: щоб отримати найбільший дохід за депозитом, необхідно мати:

не більше 100 000 гривень;

не більше 10 000 доларів або євро.

Саме на ці цифри ми і орієнтувалися при виборі максимальних ставок за депозитами.

Також враховувались строкові обмеження. Більшість банків дуже жорстко регламентує часові рамки, в які ви можете отримати найбільший дохід. Наприклад, у багатьох установах максимальна ставка діє лише для тих, хто кладе свої гроші на рік. В іншому випадку відсотки знижуються.

Відповідно, більш високі бали в рейтингу отримали ті банки, які пропонують найм'якшу строкову політику.

Крім основних відсотків враховувалися й бонусні ставки. Наприклад, деякі банки підвищують ставки, якщо депозит оформлюється онлайн.

До уваги також бралися:

можливість поповнення депозиту;

можливість отримання відсотків щомісяця;

можливість розірвання депозитного договору.

Скільки можна заробити на депозиті

Часи, коли за вклади у гривні давали понад 20%, – у минулому. Сьогодні максимум, що ви можете отримати від надійних банків, – 17-18% річних. До того ж зазвичай такі великі відсотки дають тільки під довгострокові вклади – на рік і більше. Враховуючи коливання курсу та рівень інфляції за останні роки, за цей час можна більше втратити, ніж заробити.

Альтернатива – вклади в іноземній валюті. Сьогодні більшість банків приймає вклади в доларах та євро. Але в даному випадку відсотки будуть значно нижчими, ніж у гривні. Наприклад, найбільший відсоток, який вдалося знайти для вкладів у доларах, – 7%. Понад те, настільки «щедрі» відсотки пропонують переважно банки з російським капіталом, та лише деякі вітчизняні фінустанови.

Ставку у «дочок» європейських фінансових груп узагалі символічні. Як приклад: Райфайзен Банк Аваль за вклади в євро пропонує 0,15%, «Креді Агріколь» – 0,01%. А Укрсиббанк узагалі не приймає вкладів в іноземній валюті.

Загалом ситуація з депозитами виглядає так: що надійніший банк, то нижчі ставки за депозитами. Якщо хочете ризикнути і заробити більше: найкращі умовами до себе заманюють банки з російським та українським капіталом.

А ось якщо для вас найважливіше безпека ваших заощаджень – відкривайте депозит у банках, які належать західним фінансовим установам. Щоправда, останніх в Україні залишилося небагато. Проте великий європейський банківський бізнес на нашому ринку ще присутній.

Які банки пропонують найкращі депозитні програми

Переможці рейтингу визначалися за дев’ятьма різними критеріями. За кожним з них банк отримував оцінку – від 1 до 10. Найвищий бал – 10. У крайньому лівому стовбці таблиці – середній бал за всіма критеріями.



