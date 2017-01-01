Річниця уряду Гройсмана: що з цим робити далі?

Катерина Пешко



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Володимир Гройсман

Підсумки роботи Кабміну підбивають провідні економісти та представники різних парламентських фракцій

Сьогодні, 14 квітня, виповнюється рік роботи Володимира Гройсмана. Та звітувати в найближчий час Кабмін у парламенті не буде. З наступного тижня у Раді передбачається тривала перерва: у сесійній залі депутати зберуться лише 16 травня. Очевидно, що Гройсман вирішив скористатися цією паузою і не захотів тримати іспит перед депутатами, хоча до парламенту у п’ятницю і завітав.

Формально звіт уряду був надісланий депутатам, як наголошував Гройсман, ще в лютому. Він також був опублікований на сайті Кабінету міністрів. Цього тижня прем’єр-міністр ще влаштував прес-конференцію, проте перед журналістами багато говорив не про результати своєї роботи, а про те, хто заважає йому показувати хороші результати.

Сьогодні він разом із членами свого Кабміну був присутній у парламенті на годині запитань до уряду, де нагадав депутатам, що рік тому – коли призначався новий Кабмін – він ставив одним з ключових завдань: зупинити кризу та стабілізувати економіку країни. «Нам прогнозували тоді, що нам не вдасться забезпечити ріст, не вдасться пройти опалювальний сезон, що кошти закінчаться у вересні. Але як показав час, ми разом зробили максимально можливе, щоби зупинити падіння і почати економічне зростання. В 2016 році ми приймали непрості і непопулярні рішення, які дозволили зупинити кризу і прискорити вже у 4 кварталі 2016-го економічне зростання у 4,7%», - сказав він. Також Гройсман нагадав про зростання мінімальної заробітної плати і про початок роботи програми «Доступні ліки» та висловив свою впевненість у успіху реформ.

Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбиває підсумки роботи Кабміну за рік з провідними економістами та представників різних парламентських фракцій.

Депутати оплесками вітають Володимира Гроймана

Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера:

Найбільше досягнення уряду. Економічна ситуація не погіршилась. Хоча, з іншого боку, не надто і покращилась. В позитиви також можна віднести те (хоча це не є заслугою тільки цього Кабінету міністрів), що нам вдалося поновити співробітництво з Міжнародним валютним фондом. І ще до плюсів можна віднести деяке зниження дефіциту держаного бюджету. Питання ще, правда, в тому, наскільки реалістичним є цей дефіцит на рівні 3% ВВП. Та, принаймні, це декларувалося. І до позитивів також можна віднести перехід до закупівель ліків через міжнародні організації.

Найбільший провал уряду. Економічне зростання, яке Україна показала в 2016 році, було незначним - на рівні 2,3%. Враховуючи, що світова економіка розвивалася більш високими темпами, наша дистанція від світової економіки продовжувала збільшуватися. І по факту ми маємо ситуацію, коли Україна є однією з найбідніших країн Європи. Ми перебуваємо на другій сходинці знизу, і не тому, що у нас стало щось набагато краще, а тому, що у молдаван, які раніше находилися на ці сходинці, стало гірше, ніж у нас. Більш того, якщо порівнювати український ВВП з європейським рівнем, то ми знаходимося на рівні десь в п’ять разів нижче, ніж середній європейський рівень ВВП на душу населення.

Антимонопольна політика та розвиток конкуренції були провальними. Є маса проблем, пов’язаних із дерегуляцією. В антикорупційній боротьбі теж багато проблем.

Найсильніший та найслабкіший міністри. Утримаюся від прізвищ.

Загальна оцінка уряду. Варіант відставки цього уряду і призначення нового несе ряд серйозних ризиків - економічних і політичних. Тому я би орієнтувався на наступний базовий сценарій. Скоріше за все, пожертвують якимись фігурами в Кабміні для того, щоби уникнути голосування про довіру до уряду. Можливо, пожертвують міністром інфраструктури. Не тому, що в цьому міністерстві погано працюють, а тому що треба буде кимось жертвувати. Також можуть пожертвувати очільником МОЗ Уляною Супрун. Інакше не можу пояснити, чому вона досі в.о. А ще можуть пожертвувати міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Ці жертви можуть бути підтримані в БПП, і «Народному фронті», щоб зберегти основні фігури.

Вікторія Сюмар, «Народний фронт», голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики:

Найбільше досягнення уряду. Уряду вдалося втримати стабільність, знайти спільну мову з різними політичними силами, стати зрозумілим для людей зі спробою прем’єра зайняти нішу «молодого господарника». Це швидше досягнення самого Володимира Гройсмана.

Найбільший провал уряду. Уряд не став єдиною командою, спроможною запропонувати чіткий план як досягнути економічного зростання та забезпечити ключові реформи.

Найсильніший міністр. Сильним міністром вважаю Лілію Гриневич (міністр освіти і науки. - «Главком») за її бачення реформ в освіті та Уляну Супрун (в.о. міністра охорони здоров’я. - «Главком»). І це не просто жіноча солідарність.

Загальна оцінка уряду. Типовий коаліційний уряд з людей, що представляють різні політсили та людей прем'єра. Його важко назвати технократичним. Але він в цілому дієздатний.

Сергій Власенко, «Батьківщина», голова комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування:

Найбільше досягнення і найбільший провал уряду. Цей уряд сам по собі є найбільшим провалом України. Проблема не тільки в прізвищах. Проблема в тому, що уряд проводить концептуально неправильну політику практично в усіх сферах. От вони кажуть, що єдиним способом реформування ситуації в ЖКГ є підвищення тарифів, а я так не вважаю, це помилка. Тому говорити про якісь невеличкі досягнення чи невеличкі провали не можна. У уряду немає стратегії в жодній сфері розвитку, бачення. От вони кажуть: у нас вдало проходить реформа децентралізації. Але візьміть будь-якого чиновника і запитайте його, як він конкретно бачить результати децентралізації через п’ять років: хто за що відповідає, хто займається медициною, які адмінпослуги надають місцеві, а які - центральні органи влади, які повноваження у районних рад, а які - у рад об’єднаних громад. Вам ніхто не дасть на це відповіді.

Нам розповідали, що найбільшим досягненням уряду є реформа поліції. Але якщо виходить міністр внутрішніх справ, і публічно заявляє, що злочинність за рік зросла на 40%, то яка до біса реформа поліції? Основна ж мета - не перевдягти красивих дівчат, пробачте, з пишним бюстом, які потім будуть фотографуватися у новій формі. Це не реформа, це якісь рольові ігри, а не поліція.

Найслабкіший міністр. Найслабший в уряді - прем’єр-міністр. Це людина, яка мала би бути локомотивом цього, але ми маємо абсолютну непрофесійну людину, яка відверто займається пропагандою і піаром замість того, щоб робити певну «чорну» роботу.

Загальна оцінка уряду. Уряд Гройсмана нічим не відрізняється від уряду Яценюка. Коли нам в парламенті презентували Гройсмана, говорили, що от новий прем’єр буде проводити нову політику. Нічого нового. Прийшов, підвищив тарифи на газ, на електроенергію... І що ще зроблено? Уряд просто веде країну в абсолютно протилежному напрямку, ніж мав би вести.

Володимир Дубровський, старший економіст, член Наглядової ради центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна»:

Найбільше досягнення уряду. Прийняття закону про часткову податкову реформу 1797, згідно з яким міністр фінансів урочисто відкрив реєстр відшкодування ПДВ. Є сподівання, що, дійсно, вдасться покінчити з таким ганебним явищем, як «відкати» і дискримінація при відшкодуванні ПДВ, коли одні фірми його отримують, а інші - навіть попри те, що є добросовісними експортерами - ні. Ця схема імені пана Азарова існувала 20 років, і ніхто її не міг подолати. Також в цьому законі міститься багато новаційних для України кроків. В тому числі, він передбачає заміну податкової міліції службою фінансових розслідувань, перехід на оподаткування виведеного капіталу. Якщо це вдасться зробити, Україна отримає дуже прогресивну податкову систему. Це ще не буде завершення податкової реформи, але це важливий крок.

Найбільший провал уряду. Дуже невдалим був крок із подвоєнням мінімальної зарплати. Це може зруйнувати відносну гармонію, яка в Україні існує між роботодавцями і найманими працівниками: в нас доволі мало страйків, і при цьому доволі гнучкий ринок праці. Якщо ці формальні обмеження, тим більше, в такому вигляді, почати так грубо впроваджувати, як це намагається робити уряд, нас очікують неприємні часи в зростанні безробіття, згортанні малого і середнього бізнесу. Крім того, провальною виявилась гучно проголошена приватизація. Ані уряд, ані голова Фонду держмайна не спромоглися подолати ті сили, які хочуть зберегти контроль за фінансовими потоками підприємств у державній власності.

Найсильніший міністр. Міністр фінансів Олександр Данилюк. Він дуже приємно здивував багатьох. Коли його призначили, були великі побоювання, що він буде м’якотілим, буде робити те, що йому скажуть. А він проявив себе справжнім бійцем. Він інституційно зламав традицію, коли податківці часів Азарова були головними в прийнятті податкового законодавства. Данилюк спромігся відсторонити їх від процесу, коли податківці самі під себе пишуть правила. Натомість він залучив до процесу громадськість, експертів, представників бізнесу.

Найслабкіший міністр. Міністр соцполітики Андрій Рева. По-перше, ця антиреформа з підвищенням мінімальної зарплати виявила дуже глибоке нерозуміння економіки і того факту, що визначення розміру мінімалки, взагалі, не є способом боротьби з бідністю. Вона, насправді, збільшує бідність і суто таке радянське ставлення до бізнесу, як до якогось зла. По-друге, процес верифікації соціальних виплат, реформування соціальної, пенсійної системи під керівництвом Реви були згорнуті. Та пенсійна реформа, яку він зараз пропонує, - це фактично спроба накачати якимись анаболіками «дохлу конячку» солідарної пенсійної системи. Солідарну систему можна збалансувати тільки насильством, але, власне, як пенсійна система вона вже давно не існує і не можу існувати в тій демографії, яку ми зараз маємо.

Загальна оцінка уряду. В цілому, уряд отримує оцінку «задовільно» з «плюсом», бо були і досягнення, і провали, але, якщо винести з цього правильні уроки, є перспектива того, що цей уряд після певного переформатування може стати урядом реформаторів. Поки що реформаторами тут є тільки два міністри: міністр фінансів і міністр охорони здоров’я.

Сергій Березенко, БПП, член комітету ВР з питань охорони здоров’я:

Найбільше досягнення уряду. Ми змогли зробити «Нафтогаз» вперше прибутковим, на фоні сотень мільярдів втрат в 2015-му і 2014-му («Нафтогаз» в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку. - «Главком»). Це дає можливість інвестувати ці кошти, розробляти нові свердловини і робити диверсифікацію постачання газу на користь якраз українського видобутку.

Найбільший провал уряду. Безумовно, є огріхи у кожного міністерства. Але очевидного провалу, який потягнув би цей уряд вниз, стовідсотково немає.

Найсильніший та найслабкіший міністри. Не буду спекулювати.

Загальна оцінка уряду. Цей уряд заслуговує на оцінку «4 з мінусом». Думаю, наступний рік буде кращим.

Вікторія Пташник, позафракційна, член комітету ВР з питань економічної політики:

Найбільше досягнення уряду. Назвати підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень на місяць назвати досягненням я не можу. Це більше популістичний крок. Є певні позитивні речі. Працює система державних закупівель ProZorro – начебто якась економія для бюджету почалась. Але сказати, що це найбільше досягнення не можна.

Найбільший провал уряду. Точно провалена приватизація. Найбільша корупція у нас завжди була в державних закупівлях і, власне, у діяльності державних підприємств. Тому що досить багато підприємств є фактично збитковими, інші держпідприємства показують як начебто збиткові або з невеликим прибутком, хоча це не відповідає реальності. Таким чином окремі політики намагаються встановлювати контроль над діяльністю державних підприємств. Приватизація могла би навести певний лад в цій системі: по-перше, подолати корупцію, по-друге, віднайти цим підприємствам ефективних власників. І бажано, щоб це була прозора приватизація, із залученням іноземних інвесторів і так далі. Як показала практика, приватизація провалена. Бюджет на 2016 рік містив в рядку доходи передбачувані від приватизації - 17 мільярдів гривень. Реальність за 2016 рік від приватизації - 189 мільйонів гривень. На цей рік закладено також, здається, 10 мільярдів гривень. Але достатньо подивитись навіть на ситуацію навколо ОПЗ, де постійно чомусь ціна початкова падала, хоча, наскільки мені відомо, не можна сказати, що іноземних інвесторів, які були зацікавлені в цьому об’єкті, не влаштовувала первинна ціна.

Найсильніший міністр. Не буду називати найсильнішого, але можу відзначити позитивну діяльність віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Ми зараз намагаємося імплементувати угоду про Асоціацію. Очевидно, що роль Іванни – аналізувати всі законодавчі ініціативи на відповідність цій угоді і промотувати і ці ініціативи, і спілкуватися з різними міжнародними партнерами. Є показник того, що країна рухається до імплементації цієї угоди. Але, звісно, тут роль грає не тільки Іванна, бо це – комплексна робота.

Найслабкіший міністр. Найслабкішого міністра теж не можу визначити. Але мене турбує – і я на комітеті з питань економічної політики під час звіту уряду задавала це питання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – рівень злочинності. Мені жалілися громадські активісти з Миколаєва на те, що виріс обіг наркотичних засобів, на те, що якісь хімічні речовини, наркотичні засоби продаються відкрито – доходить до того, що на стінах будівель пишуться конкретні телефони. В Миколаєві це вже досягло такого рівня, що активісти почали самостійно намагатися боротися з цим і виявляти, хто за цим стоїть. Я не розумію, чим займатися МВС, якщо говорити про цю проблематику. Бо ми відповідне питання піднімали ще минулого літа.

І, по-друге, вже другий рік на нашому комітеті я піднімала питання щодо розповсюдження контрафакту. Зокрема, я ставила приклад контрафакту серед засобів захисту рослин – це всі агрохімікати. Питання в тому, що зараз є багато підробок. Якщо в світі контрафакт агрохімії становить біля 7%, то в Україні на контрафакт агрохімікатів припадає 23%. Все це потрапляє в ту їжу, ту сільськогосподарську продукцію, яку ми потім вживаємо. А як розповідають представники бізнесу, які намагаються боротися з цією контрафактною продукцією, в рамках кримінальних справ знаходять, виявляють контрафакт, арештовують склади, а потім через певний період ця арештована продукція знову опиняється на ринку. Я ще минулого року просила Авакова звернути на це увагу. Він тоді сказав, що це – їхнє слабке місце, вони будуть над цим працювати. Але ситуація не змінилась.

Загальна оцінка уряду. Є певні позитивні речі, а є абсолютно неприпустимі і популістичні речі. І стовідсотково бажано було би міняти деяких міністрів.

Ігор Попов, Радикальна партія Олега Ляшка, заступник голови комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції:

Найбільше досягнення уряду. Підвищення мінімальної заробітної плати і затвердження програми безкоштовних ліків для населення. Обидві ці пункти були принциповими для Радикальної партії, ми піднімали їх на всіх зустрічах з прем’єр-міністром.

Найбільший провал уряду. Усе інше, окрім того, про що я сказав у досягненнях, - недоліки. Ініціативи, які висловлює прем’єр, розвалюються. У нього от була ініціатива по боротьбі з корупцією на митниці, якісь «чорні сотні». І де вони? Нічого не реалізовано.

Найсильніший та найслабкіший міністри. Не буду називати.

Сім по дванадцятибальній системі.