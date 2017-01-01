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    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

    • Наталія Сокирчук
    • Сьогодні, 13:04
    • Розсилка

    Реакція соцмереж на чергове убивство лідерів бойовиків

    Загибель лідера угрупування бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві) викликала бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. Такий сплеск активності – традиційне явище, яке повторюється щоразу, коли з окупованих територій надходить чергова звістка про смерть чергового «героя».

    Так, Sergii Kostezh згадує нещодавню загибель іншого одіозного бойовика – Мотороли:  «Версій багато, але найпростішаі, мабуть, найочевидніша - в Москві серйозно побоюються того, що ці люди рано чи пізно опиняться в РФ і продовжать свою «визвольну» діяльність».

    Юрий Касьянов попереджає: доля Гіві очікує всіх бойовиків. «Кому ще хочеться замутити «російську весну»? Лякати страшними бандерівцями, кричати «путін прийди», воювати і грабувати? Знайте, вас усіх уб'ють. Як скажених собак. Як заражених свиней. Приберуть як відпрацьований біологічний матеріал. Гидливо. Свої».

    «Ще один доїхав на соціальному ліфті мародерства до кінцевої станції#гивипрощай», - пише користувач Сергій Запоріжський.

    Alexei Sukhoverkhov згадує, що загиблий терорист був особливо жорстоким і отримав справедливе покарання: «Той самий «Гіві» - Михайло Толстих, який на камеру знущався над полоненими, відправився на той світ. Ще один військовий злочинець не дожив до трибуналу. На місці з ним розрахувалися...».

    Корстувач Serhii Kuzan не просто нагадав про факт знущань Гіві над полоненими, а й запостив фотографії цих жахіть, якими раніше хизувався сам бойовик. Підписав пост лаконічно: «Схоже, російського «туриста» Михайла Толстих (Гіві з «Сомалі») ліквідовано. Всі, причетні до знущань, отримають своє»

    Політолог Кирило Сазонов зробив спробу коректно висловитися: «Все, Гівіздох. Він прожив на чотири дні більше, ніж йому відміряли старші товариші. Я не прихильник танців на кістках, але тут просто змушений процитувати безсмертну сагу Гаррі Гарисона–«Покійний був покидьком».

    Показово, що за півгодини Сазонов опублікував інший пост, в якому  зауважив, що за годину не отримав жодного коментаря із докором щодо некоректного ставлення до померлого: «Тобто минуло півгодини і ніхто мені жодного коментаря не написав, що гріх радіти смерті бойовика Гіві, що це не по-християнськи і не сприяє примиренню. Я так зрозумів - взагалі нікому його не шкода? Ось це пожила людина»

    Відомий блогер Антон Ходза задається питанням «Хто ж наступний?».

    Народний депутат Дмитро Ярош також не зміг залишитись осторонь події. «Нещодавно, підприємці Дніпра пообіцяли командиру 5-го батальйону УДА Чорному елітну квартиру в центрі міста за ліквідацію російського терориста і садиста Гіві...Правда, комбат відразу сказав, що чужа слава йому не треба, а отже, не бачити йому квартири...А якщо серйозно, то Біч Божий дістане всіх бандитів - прислужників Путіна. Смерть ворогам!», - написав він.

    Нардеп Борислав Береза прокоментував подію так: «Сьогодні вранці в 6:12 сепар Михайло Толстих, який відомий, як ватажок батальйону «Сомалі» Гіві, прийняв від Олега Анащенка з Луганська виклик і підтримав своєю участю #ExplosionChallenge. Перед вибухом він передав виклик Захарченку... Приготуваться Паші Губарєву і всій іншій наволочі»

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    Народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук пише, що після ліквідації Мотороли смерть Гіві була неминучою. «Занадто явно порушував монополію Захарченка на вилизування заду росіянам. В т.ч., демонструючи лояльність кураторам, постійно порушуючи накази самого Захарченко, коли той вирішував пограти в самостійність. Але все не було зручного моменту його прибрати з потрохами. Авдіївка такий шанс Захарченко дала: в «Сомалі» Гіві ще більше зненавиділи за загострення дурості і самогубні накази, плюс дивне поранення», - зауважив він.

    Нардеп Антон Геращенко не поспішає радіти з ліквідації ватажка «Сомалі»: «Розумово відсталого, корумпованого, погано керованого лідера бандформування Гіві замінять на більш дисциплінованого, хитрого і небезпечного ворога для України. Будемо реалістами - ліквідація Гіві не дуже послабить угруповання ворога, окопався на українській території. Його або ліквідували російські спецслужби за непотрібністю або прикінчили конкуренти в боротьбі за фінансові потоки, що заробляються на розграбуванні України».

    Військовий експерт Валентин Бадрак зробив перепост аналізу про те, що спільного і що відмінного було між терористами Моторолою та Гіві. «Головним ризиком для бойовика з позивним «Гіві» прогнозовано була загроза фізичного знищення з боку українських патріотів чи представників спецслужб через садистське ставлення до військовополонених та патріотів України. Головною загрозою для командира терористів Михайла Толстих була втрата медійної присутності в російських пропагандистських ЗМІ, яка місяцями створювала з нього образ «талановитого керівника» терористичного загону», - зазначив він.

    Водночас на сепаратистських пабліках, присвячених «ДНР», шквалу скорботи не відчувається. Прихильники російських терористів коротко висловлюють жаль, часто нецензурно.

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    Втім, з теми жалоби та скорботи прихильники сепаратистів дуже швидко перескакують на політаналіз останніх подій. Висновок один – Росія зливає обдурений Донбас.

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    Показово, що багато користувачів соцмереж, які щиро радіють зі смерті Гіві, написали про це російською мовою. Що аж ніяк не в’яжеться з пропагандистськими месседжами Кремля про  «укрофашистів» та «жидобандерівців».

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    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»
    «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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