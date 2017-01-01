«Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

Наталія Сокирчук



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Реакція соцмереж на чергове убивство лідерів бойовиків

Загибель лідера угрупування бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих (Гіві) викликала бурхливу реакцію у користувачів соцмереж. Такий сплеск активності – традиційне явище, яке повторюється щоразу, коли з окупованих територій надходить чергова звістка про смерть чергового «героя».

Так, Sergii Kostezh згадує нещодавню загибель іншого одіозного бойовика – Мотороли: «Версій багато, але найпростішаі, мабуть, найочевидніша - в Москві серйозно побоюються того, що ці люди рано чи пізно опиняться в РФ і продовжать свою «визвольну» діяльність».

Юрий Касьянов попереджає: доля Гіві очікує всіх бойовиків. «Кому ще хочеться замутити «російську весну»? Лякати страшними бандерівцями, кричати «путін прийди», воювати і грабувати? Знайте, вас усіх уб'ють. Як скажених собак. Як заражених свиней. Приберуть як відпрацьований біологічний матеріал. Гидливо. Свої».

«Ще один доїхав на соціальному ліфті мародерства до кінцевої станції#гивипрощай», - пише користувач Сергій Запоріжський.

Alexei Sukhoverkhov згадує, що загиблий терорист був особливо жорстоким і отримав справедливе покарання: «Той самий «Гіві» - Михайло Толстих, який на камеру знущався над полоненими, відправився на той світ. Ще один військовий злочинець не дожив до трибуналу. На місці з ним розрахувалися...».

Корстувач Serhii Kuzan не просто нагадав про факт знущань Гіві над полоненими, а й запостив фотографії цих жахіть, якими раніше хизувався сам бойовик. Підписав пост лаконічно: «Схоже, російського «туриста» Михайла Толстих (Гіві з «Сомалі») ліквідовано. Всі, причетні до знущань, отримають своє»

Політолог Кирило Сазонов зробив спробу коректно висловитися: «Все, Гівіздох. Він прожив на чотири дні більше, ніж йому відміряли старші товариші. Я не прихильник танців на кістках, але тут просто змушений процитувати безсмертну сагу Гаррі Гарисона–«Покійний був покидьком».

Показово, що за півгодини Сазонов опублікував інший пост, в якому зауважив, що за годину не отримав жодного коментаря із докором щодо некоректного ставлення до померлого: «Тобто минуло півгодини і ніхто мені жодного коментаря не написав, що гріх радіти смерті бойовика Гіві, що це не по-християнськи і не сприяє примиренню. Я так зрозумів - взагалі нікому його не шкода? Ось це пожила людина»

Відомий блогер Антон Ходза задається питанням «Хто ж наступний?».

Народний депутат Дмитро Ярош також не зміг залишитись осторонь події. «Нещодавно, підприємці Дніпра пообіцяли командиру 5-го батальйону УДА Чорному елітну квартиру в центрі міста за ліквідацію російського терориста і садиста Гіві...Правда, комбат відразу сказав, що чужа слава йому не треба, а отже, не бачити йому квартири...А якщо серйозно, то Біч Божий дістане всіх бандитів - прислужників Путіна. Смерть ворогам!», - написав він.

Нардеп Борислав Береза прокоментував подію так: «Сьогодні вранці в 6:12 сепар Михайло Толстих, який відомий, як ватажок батальйону «Сомалі» Гіві, прийняв від Олега Анащенка з Луганська виклик і підтримав своєю участю #ExplosionChallenge. Перед вибухом він передав виклик Захарченку... Приготуваться Паші Губарєву і всій іншій наволочі»

Народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук пише, що після ліквідації Мотороли смерть Гіві була неминучою. «Занадто явно порушував монополію Захарченка на вилизування заду росіянам. В т.ч., демонструючи лояльність кураторам, постійно порушуючи накази самого Захарченко, коли той вирішував пограти в самостійність. Але все не було зручного моменту його прибрати з потрохами. Авдіївка такий шанс Захарченко дала: в «Сомалі» Гіві ще більше зненавиділи за загострення дурості і самогубні накази, плюс дивне поранення», - зауважив він.

Нардеп Антон Геращенко не поспішає радіти з ліквідації ватажка «Сомалі»: «Розумово відсталого, корумпованого, погано керованого лідера бандформування Гіві замінять на більш дисциплінованого, хитрого і небезпечного ворога для України. Будемо реалістами - ліквідація Гіві не дуже послабить угруповання ворога, окопався на українській території. Його або ліквідували російські спецслужби за непотрібністю або прикінчили конкуренти в боротьбі за фінансові потоки, що заробляються на розграбуванні України».

Військовий експерт Валентин Бадрак зробив перепост аналізу про те, що спільного і що відмінного було між терористами Моторолою та Гіві. «Головним ризиком для бойовика з позивним «Гіві» прогнозовано була загроза фізичного знищення з боку українських патріотів чи представників спецслужб через садистське ставлення до військовополонених та патріотів України. Головною загрозою для командира терористів Михайла Толстих була втрата медійної присутності в російських пропагандистських ЗМІ, яка місяцями створювала з нього образ «талановитого керівника» терористичного загону», - зазначив він.

Водночас на сепаратистських пабліках, присвячених «ДНР», шквалу скорботи не відчувається. Прихильники російських терористів коротко висловлюють жаль, часто нецензурно.

Втім, з теми жалоби та скорботи прихильники сепаратистів дуже швидко перескакують на політаналіз останніх подій. Висновок один – Росія зливає обдурений Донбас.

Показово, що багато користувачів соцмереж, які щиро радіють зі смерті Гіві, написали про це російською мовою. Що аж ніяк не в’яжеться з пропагандистськими месседжами Кремля про «укрофашистів» та «жидобандерівців».

Наталія Сокирчук, «Главком»