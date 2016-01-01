Швейцарія арештувала $30 млн екс-голови «Укрхімтрансаміаку»

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Бондик

Віктор Бондик раніше прославився зведенням 13-метрового паркану навколо свого маєтку в Бучі у Київській області

Колишній екс-голова «Укрхімтрансаміаку» Віктор Бондик підозрюється європейською країною у відмиванні коштів, а в Україні – у багатомільйонній розтраті.

На початку грудня Швейцарія повідомила Генеральній прокуратурі України про арешт 29,6 млн доларів на рахунках компанії Віктора Бондика, який дев’ять років керував компанією «Укрхімтрансаміак» (до червня 2016 року).

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва, що оприлюднена у судовому реєстрі.

Гроші зберігалися у банку Bank Vontobel AG та арештовані в рамках розслідування про відмивання коштів, яке було розпочате Швейцарією в серпні.

Багатомільйонна сума розміщена на рахунках фірми Spess Asset Management B.V. Її кінцевим бенефіціаром, за даними правоохоронних органів Швейцарії, є Віктор Бондик.

Відповідно до судових матеріалів, Генеральна прокуратура України, отримавши це повідомлення з Європи, просила суд надати доступ до інформації щодо відкриття цих банківських рахунків, їхніх власників та щодо руху коштів.

Як пояснювали прокурори, доступ потрібен у рамках розслідування інших злочинів, скоєних в Україні, до яких також може бути причетний колишній топ-менеджер «Укрхімтрансаміаку».

Довідка: «Укрхімтрансаміак» – один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД.

Найбільш масштабний з них: завдання збитків на 400 млн гривень. Утворити діру в державних фінансах на таку суму «Укрхімтрансаміаку» вдалося внаслідок отримання під державні гарантії кредиту від Amsterdam Trade Bank NV та ПАТ «Альфа-Банк» (у 2013 році) на 42 млн доларів. Ці кошти були потрібні для погашення існуючої кредитної заборгованості перед іншими банками та поповнення оборотних коштів. Але умови надання кредитного траншу, за твердженням слідчих, були «дискримінаційні», що й призвело до збитків. Подробиці поки що невідомі. З боку «Укрхімтрансаміаку» договір про отримання кредиту підписував саме Бондик, а кримінальну справу порушено за зверненням народного депутата Тетяни Чорновіл.

Це не єдина претензія до колишнього топ-менеджменту державної компанії.

Слідчі ГПУ, що просили про доступ до банківської таємниці, також зазначали у суді: у 2013 році керівник «Укрхімтрансаміаку» за змовою із підлеглими та невстановленими особами організували закупівлю послуги зі створення автоматичної системи газового пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Переможцем було обрано фірму «ВФК «Промтехноінвест». Однак роботи не виконані, а кошти опинились на рахунках інших юросіб.

Окремо встановлено, що службові особи «Укрхімтрансаміаку» та ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» протягом 2012–2014 рр. через низку фіктивних підприємств розкрадали кошти, виділені на визначення умов продовження строку експлуатації магістрального аміакопроводу. Ці послуги на папері надавала приватна фірма, але роботи фактично виконувалися штатними працівниками держкомпанії.

Нагадаємо, Віктор Бондик, екс-депутат від Партії регіонів у Донецькій облраді, став гендиректором держпідприємства у лютому 2007 року. Його старший брат – Валерій Бондик – колишній народний депутат від Партії регіонів та один з членів ЦВК, відставлених перед «третім туром» президентських виборів 2004 року.

Віктор Бондик…

…та його старший брат Валерій, колишній народний депутат від Партії регіонів та один з членів ЦВК часів Ківалова

Мінекономіки звільнило гендиректора у червні цього року «у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції». Хоча спроби позбутися багаторічного керманича транспортної держкомпанії тривали ще з минулого року. Так, екс-глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус у вересні 2015-го скаржився, що йому не вдається домогтися відставки Віктора Бондика. А на початку цього року Абромавичус уточнив, що народний депутат Ігор Кононенко від БПП лобіював своїх людей на посаду гендиректора компанії «Укрхімтрансаміак», в якій нардеп мав свої інтереси. «Замість того, щоб допомогти мені скинути регіонала Бондика, завів своїх людей, які в результаті спільно управляють цим підприємством», – заявляв він.

Окрім іншого, Віктор Бондик також прославився зведенням 13-метрового паркану навколо свого маєтку в Бучі у Київській області.

Федір Орищук, «Главком»