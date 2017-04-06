Сирійський ляпас Путіну, або Як Трамп здивував світ

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: CNN Ракетний удар США по авіабазі в Сирії

Всього за тиждень американський президент і його команда зробили пірует від заяв, що Асад може залишатися при владі, до нанесення авіаударів

В ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ракетного удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, днем раніше було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів. «Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Стало також відомо, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Між тим, схоже, лідери європейських країн схвально ставляться до дій Трампа. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд назвали удар Сполучених Штатів щодо Сирії покаранням за повторне застосування хімзброї урядовими силами. «Президент Асад несе одноосібну відповідальність за подібний розвиток подій. Повторне застосування ним хімічної зброї, а також вчинення злочинів проти свого народу вимагало санкцій», — вважають політики.

У свою чергу президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що авіаудари США «демонструють необхідну твердість проти варварських хімічних атак. Євросоюз буде працювати з США, щоб покласти край жорстокості, що панує в Сирії.

Реакція Росії

Російська владна верхівка, звісно, обурена і заявляє про «кричуще порушення норм міжнародного права», яке чомусь не хвилює РФ ані у випаку анексії Криму, ані агресії на Донбасі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков так і сказав: це - «агресія проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права». За його словами, глава РФ Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії - спроба відволікти увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку. В Кремлі також бідкаються, що дії Білого дому завдають значної шкоди двостороннім відносинам, «які й без того в жалюгідному стані».

У Держдумі РФ відреагували на удар США по авіабазі у Сирії погрозами – почали лякати війною між Росією та США. «Цей крок матиме далекі наслідки, США втягуються у війну в Сирії, прекрасно знаючи, що Росія Сирію підтримує і що там знаходяться наші війська, тобто це може мати наслідком прямі зіткнення Росії та США», - сказав перший заступник комітету держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін після очікуваних зітхань про жахливе порушення норм міжнародного права попередив, що «роль світового жандарма матиме наслідки для Вашингтона», пише ТАСС. Крім того, Володін розповів, що США завдали удару «під абсолютно надуманим приводом». «Ми з вами пам'ятаємо, коли саме такий же привід був використаний при нанесенні авіаударів і подальших військових діях проти Іраку, - звернув увагу глава нижньої палати парламенту. - Країни немає, люди в злиднях, снаряди рвуться там і сьогодні, хімзброї в результаті не знайшли, сказали, що була помилка - помилка ціною десятків і сотень тисяч життів, ціною існування держави».

Сенатор від Татарстану Олег Морозов висловив обурення самовправством Трампа. «Сирія - суверенна держава, член ООН. Навіть якщо на секунду уявити, що Асад винен в застосуванні хімзброї, ніякого мандата на його покарання за допомогою військової атаки у американців немає», - сказав він.

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Реакція світових ЗМІ

У розпорядженні The Washington Post з’явилися «розлогі довідки для внутрішнього користування», які адміністрація пізно ввечері в четвер розіслала в урядові органи США, роз'яснюючи необхідність завдання ударів, а також питання, що США ставлять перед Росією. Довідки були складені для відповідей на запитання преси, уточнюється в статті.

«Адміністрація, - пише видання, - посилається на Статтю 2 Конституції в якості юридичного обґрунтування ударів, стверджуючи, що президент має повноваження захищати національні інтереси США. В цьому конкретному випадку національний інтерес описується як «просування регіональної стабільності, якій загрожує використання хімічної зброї». У документі повідомляється, що для цього «немає необхідності в дозволі Конгресу».

«Також, - йдеться в статті, - адміністрація стверджує, що Росія намагається заплутати світову спільноту щодо того, хто відповідальний за використання хімічної зброї проти сирійського народу; Білий дім заперечує заяви російського уряду про те, що недавня атака була націлена на склад хімічної зброї опозиції». «Це - абсолютно неправдоподібне твердження, яке принижує загиблих невинних людей, - йдеться в довідкових матеріалах адміністрації. - Росія просуває ряд неправдивих фактів, які підтримуються тільки режимом Асада і його покровителями».

«Документ звинувачує російський уряд в порушенні угоди, яку воно уклало в 2013 році з адміністрацією Обами. США ставлять Росію перед викликом: вона повинна чинити тиск на Асада або визнати власне дипломатичне безсилля», - йдеться у статті.

Італійська газета La Repubblica оголосила, що ракетний удар Трампа по сирійській авіабазі свідчить про повернення «світового жандарму» та радить Путіну обмежитися лише словесною реакцією. Автори статті пишуть: цей залп спрямований проти протеже Путіна і його головного васала на Близькому Сході - Башара Асада. «Чи буде прийнятним для Москви, яка продовжує заперечувати, що Асад відповідальний за застосування хімічної зброї, не відреагувати на дії американців, що дали ляпасів її сирійському васалу?», - пише видання.

«Якщо цей крок, швидше театральний, ніж руйнівний у військовому плані, і спрямований в основному на те, щоб довести американцям, що Трамп - людина дії, а не ухиляється, як Обама, Путін зрозуміє правильно, то реакція Москви обмежиться риторикою», - припускає видання.

Французьке видання Le Figaro припускає, що удар – помста Асаду за порушення «угоди» та спроба примусити Путіна поважати США. «На Схід Трамп хотів підійти з простими ідеями. Загальновідомо, що він культивує «мистецтво угоди». У Сирії ефективності можна досягти за допомогою поділу ролей з Росією. Трамп бере на себе ІДІЛ в Мосулі і Ракку. А обов'язок Путіна - діяти в західному напрямку, керувати «корисною Сирією», підтримувати Асада, всіляко його контролюючи. Щоб скріпити угоду, Вашингтон навіть зробив красивий жест в бік господаря Дамаска - сказав, що більше не вважає його відхід своїм «пріоритетом», - пише видання. Однак, схоже, Башар Асад дуже погано віддячив Трампу, а Трамп любить, коли угоди не порушуються. І до того ж він людина, чутлива до картинок, і явно був вражений нестерпними фотографіями дітей-мучеників», - вважає автор.

У статті йдеться, що обурений Трамп «звинувачує Асада і підвищує тон до Росії. Мова йде не про те, щоб неодмінно втопити Дамаск під градом «Томагавків», але Америка повинна діяти,… змусити Москву себе поважати».

Американське видання Politico вказує на кричущу непослідовність Трампа. «Всього за тиждень американський президент Дональд Трамп і його команда зробили пірует від заяв, що сирійський диктатор-вбивця може залишатися при владі, до нанесення авіаударів по його режиму - і, можливо, до входження Сполучених Штатів в новий військовий конфлікт, масштаби якого невідомі», - йдеться у статті.

Видання зауважує: невідомо, чого далі очікувати від Трампа. «Ніхто не думав, що саме ця людина почне кампанію, щоб помститися за сирійських дітей - яким взагалі-то не дозволено приїжджати в Сполучені Штати як біженцям. Але це людина, яка не любить бути передбачуваною. У 2013 році, будучи просто мільярдером і зіркою реаліті-шоу зі звичкою писати в Twitter, Трамп сказав, що якби він атакував Сирію, «то несподівано, і не тріпався б про це в ЗМІ, як дурень». Сюрприз», - нагадує видання.

Думки експертів

Політолог Сергей Талк у себе на сторінці у Facebook написав простими словами про останні події у Сирії: «Путін для Асада був «дахом». Типу, не дрейф чувак, крутіше нас нікого немає, ми найкрутіші бандити і під нами ти в цілковитій безпеці. І тут раптом з'являється чувак з тамагавком і розносить всю цю шашличну. А що ж «дах»? Дах потік. Він нічого не зміг зробити. А, простіше кажучи, зник з місця події. І якщо говорити вже зовсім на жаргоні, то Вована сьогодні вночі опустили… Цілком очевидно, що не буде більше ніяких прямих ліній Путіна. Тому що нема про що говорити», - написав він.

Російський експерт Михайло Крутіхін наголошує, що участь Путіна у сирійській війні – «понти, які дуже дорого коштують росіянам». «Сенс російського втручання в сирійські справи - не міфічні «інтереси Росії на Близькому Сході». У тому регіоні свою лінію може проводити тільки дуже багата держава. СРСР витрачав величезні кошти на підкуп місцевих партій, національно-визвольних рухів і цілих режимів, але сировинна Росія, у якої ВВП всього 1,7% від світового, дозволити собі цього не може. Всі витрати - за рахунок платників податків. Ось тільки для російського керівника на першому місці не політичні чи економічні міркування, а понти (appearances). «Перестали тиснути руку, вигнали з G8, нехтують... Так ось же, на зло вам, зіпсуємо всю вашу операцію проти Асада і ІГІЛ. Вліз з останніх сил і засобів, напаскудити вам під дверима - і ви, як миленькі, сядете з нами за стіл переговорів з сирійської проблеми», - зазначив він.

Наталія Сокирчук, «Главком»