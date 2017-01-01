Соціальні потрясіння та політичні удари. Карти та зорі віщують неспокійний 2017 рік

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передбачення різняться, але Рік Півня обіцяє бути бурхливим

Людям завжди цікаво зазирнути у майбутнє: на місяць, рік чи десятиліття вперед. Особливо актуальними передбачення стають напередодні Нового року. Всі чекають на диво, на те, що мрії та сподівання у наступні 12 місяців справдяться. Саме тому у цей період різко зростає інтерес до ворожок, тарологів, нумерологів, астрологів, які можуть (або кажуть, що можуть) «пролити світло» на найближче майбутнє.

2017-й – Рік Червоного Півня за китайським гороскопом. Розповісти «Главкому», чого чекати від цього року, погодились таролог Ольга Соломка та астрологи Катерина Соляник, Влад Росс, Олена Осипенко і Юрій Буянов. Передбачення вийшли неоднозначними і часом протилежними. В які з них вірити, а в які – ні, вирішувати вам. Лише час покаже, хто з оракулів виявився прозорливішим.

Таролог Ольга Соломка

Війна на Донбасі

У 2017 році війна на сході України не завершиться – вона ще більше «заморозиться». До її кінця ще досить далеко. Великої смертності – більшої, ніж зараз – не буде.

Внутрішня політика

У 2017 році на особливі політичні перипетії очікувати не варто, однак дрібні «інтриги» будуть, до того ж чимало. Знову загостриться тема перевиборів. Імовірність, що вони відбудуться, є, але невисока. Нових облич чи новостворених успішних політичних мегапроектів не очікується.

Міжнародна ситуація

Світове співтовариство наступного року зіткнеться з економічними проблемами. Складностей для України через можливе зближення низки країн з Росією не буде. Не відбудеться особливих змін у відносинах між Україною та Росією, однак з боку Росії буде дуже багато якихось дрібних «щипків», троллінгу. Що стосується іншого нашого сусіда, Польщі, триватиме певна напруга. Разом з тим на рівні протистояння із зовнішнім ворогом (Росією) все добре: поляки готові нас підтримати.

Соціальна ситуація

На Україну у 2017 році чекає низка соціальних потрясінь. Великі можуть статися у березні. Якийсь бунт. Таке враження, що його нейтралізують, якимось чином відкупляться. Також неспокійними будуть для України травень і жовтень, але справжній великий бунт буде у 2018 році.

Астролог Катерина Соляник

Війна на Донбасі

Війна не закінчиться. Водночас і загострення не передбачається.

Внутрішня політика

На нового лідера країні очікувати не слід. Ба більше – постраждають чинні політики. Найбільш імовірний період для цього – друга половина весни – початок літа.

Міжнародна ситуація

У нас не поменшає союзників, але і нових не з’явиться. Працювати у сфері зовнішньої політики України доведеться ще інтенсивніше, ніж раніше. Можливі вигідні для України економічні домовленості.

Астролог Влад Росс

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі може з новою силою і потужністю розпалитися, найвірогідніше – на початку року, в лютому.

Внутрішня політика

Новий герой на політичному небосхилі не з’явиться. Ймовірність проведення виборів висока.

Міжнародна ситуація

2017-й стане роком «боїв півнів». Цьогоріч дуже вірогідне розпалювання конфліктів.

Наступний рік стане для президента Росії Володимира Путіна найтяжчим з усіх років його правління. Така тенденція «включиться» в його гороскопі з березня і триватиме до листопада. У 2016-му Юпітер, символ щастя та удачі, перебував у знаку Путіна – Терезах. Через те рік виявився для нього досить сприятливим. 2017 рік для нього може бути катастрофічним. Хоча б у тому розумінні, що у верхівці російських олігархів деяким людям він настільки набрид, що на нього може бути скоєно замах. Можна очікувати державного перевороту. Особливо, якщо він спробує провести у 2017 році дострокові вибори.

У 2017-му за зороастрійським календарем входить у свої права Рік Верблюда. Саме у роки Верблюда відбувалися різкі, кардинальні зміни влади. Так, у 1953 році помер Сталін, і країна пішла новим курсом. Відлига завжди відбувається у ці роки: приміром, 1985 рік, Рік Верблюда, – прийшов Горбачов з відлигою. Тож у 2017 році відбудеться зміна вектора спрямування російської політики.

Астрологи Олена Осипенко і Юрій Буянов

Війна на Донбасі

Є тенденція до покращення ситуації на Донбасі.

Внутрішня політика

Лютий, червень-липень та грудень можуть будуть важкими для України. У державній системі можливі кадрові перестановки, можливі загострення конфліктів. У середині листопада відбудеться доленосна подія, яка спрацює на користь України. Дуже сприятливим для країни в плані ухвалення нових законів стане травень.

Міжнародна ситуація

У березні та першій половині квітня можливі конфлікти, непорозуміння. Дуже несприятливий період для укладення угод.

Наталія Сокирчук, «Главком»