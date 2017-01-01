Справа на 100 мільярдів. Чому Насіров здав лише попередників

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чим кращі податківці Клименка за фіскалів Насірова

Резонансна облава на два десятка колишніх топ-податківців відбулась завдяки свідченням керівника ДФС Романа Насірова. Але чому він здав лише попередників?

Екс-чиновники часів Януковича, затримані за підозрою у збитках на майже 100 мільярдів, мало чим відрізняються від наступників. Дехто з нових фіскалів, як і попередники, «кришує» податкові майданчики, інші – «орендують» неіснуючі автівки. Але у переліку затриманих їх не знайти.

Сім тисяч публікацій щодо затримання 25 колишніх топ-податківців нарахував пошуковик google за останній тиждень. ЗМІ не пам’ятають більш резонансної події від моменту затримання очільника ДФС Романа Насірова. Колишніх керівників обласних та районних структур ДФС, як вже відомо, звинувачують у створенні мережі конвертаційних центрів, через які в роки президентства Віктора Януковича злочинці відмили 100 млрд гривень у 2011 – 2014 рр.

Облава на підозрюваних або «найбільша спецоперація», як охрестили цю подію журналісти, відбувалась із залученням двох тисяч силовиків, бронетехніки та гелікоптерів, а під час обшуків у екс-чиновників вилучили мільйони доларів – про кращий відеоряд телеканалам годі й було мріяти. Проте антикорупційне «свято» тривало менше доби. Генпрокурор Юрій Луценко вже звинуватив Печерський суд Києва у надмірній лояльності – екс-фіскалів вчора та позавчора замість взяття під варту один за одним відпускали під заставу.

Силовики не вперше балують українських телеглядачів реаліті-шоу із затриманням високопосадовців, але саме тому можна припускати, що повторно кайдани одягнуть далеко не всі з затриманих фіскалів. На більшість із підозрюваних у створенні конвертаційної мережі чекає доля Олександра Кацуби, екс-заступника голови правління «Нафтогазу України». Його кинули в СІЗО рік тому за майже півмільярда збитків державі, а в грудні обвинувачений пішов на угоду зі слідством. Після компенсації 100 млн гривень – суми, значно меншої від завданих збитків – Кацуба вийшов на волю. Однієї з умов були також його свічення проти спільників та організаторів злочину.

Гірший приклад імовірного розвитку подій ілюструє історія екс-голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Два роки тому йому вдягли кайданки перед телекамерами у прямому ефірі під час засідання Кабінету міністрів. Проте обвинувачення досі розглядаються в судах. Можна згадати й гучну справу вишгородського мера Олексія Момота, якого звинувачували у вимаганні 1 млн євро. Наразі обвинувальний акт передали в суд, але керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що справа безперспективна.

Схоже, від затриманих 25 фіскалів правоохоронні органи чекають того ж – свідчення проти головних бенефіціарів схеми. Згідно з фабулою кримінального провадження, ідеологами створення мережі конвертаційних центрів виступають екс-президент Віктор Янукович, екс-прем’єр Микола Азаров, та екс-голова фіскалів Олександр Клименко (усі переховуються в Росії). Інші кримінальні справи проти цих осіб просуваються повільно, а напередодні Інтерпол навіть зняв з міжнародного розшуку низку екс-високопосадовців, у тому числі, Віктора Януковича. Відтак, свідчення затриманих податківців проти колишніх топ-керівників країни в обмін на лояльність правоохоронного органу буде взаємовигідне для усіх сторін цієї історії.

Перелік затриманих дивіться тут

Проте, затримання колишніх податківців важко назвати історією успіху, як намагаються представити це суспільству керівник МВС Арсен Аваков та головний військовий прокурор Анатолій Матіос – головні ньюзмейкери «найбільшої спецоперації».

Керівник МВС Арсен Аваков та головний військовий прокурор Анатолій Матіос

У першу чергу, через складність знайти відмінності між чинними керівниками обласних та районних управлінь ДФС від їхніх попередників. Статки нинішніх не надто відрізняються, а про їх зв’язки із податковими майданчиками знають навіть у правоохоронних органах.

По-друге, звертають на себе увагу слова прокурора Матіоса, який повідомив – без свідчень керівника ДФС Романа Насірова, силовики не змогли б провести спецоперацію. Іншими словами, Роман Насіров, який наразі підозрюється в інших злочинах, розповів слідчим про корупційні схеми в фіскальних органах та причетних до них. Але чому були затримані лише ті, хто «кришував» так звані податкові майданчики до його приходу в ДФС?

Податкові майданчики тоді й зараз

«Главком» проаналізував декларації та активи затриманих податківців, а також тих, хто прийшов їм на зміну. Як виявилось між ними багато спільного і ця схожість стосується не лише статків. Завдяки судовому реєстру редакція знайшла кримінальні провадження щодо причетності до легалізації тіньових коштів не лише колишніх, а й діючих податківців.

Зв'язок деяких із затриманих напередодні екс-податківців із конвертаційними центрами знайти не важко.

Один з них веде до екс-начальника ДПІ у Святошинському районі Києва Ігор Бондаренко. Інший – до колишнього заступника голови ДПА у Полтавській області Олександра Лукіна.

Ігор Бондаренко за Януковича керував кількома районними податковими у Києві, а після Майдану отримав посаду податкового очільника столиці. Його батько Григорій Бондаренко – креатура Миколи Азарова – двічі призначався заступником голови Державної податкової адміністрації (1996 - 2002 рр. та 2006 – 2008 рр.).

Ігор Бондаренко за Януковича керував кількома районними податковими у Києві

Бондаренко-старший на сьогодні володіє фірмою «Грегуар сервіс», керівник якої також очолює «Чернігівській горіх», де в числі засновників є батько, син та дружина останнього: Григорій, Ігор та Олена Бондаренки.

Наразі «Грегуар сервіс» є фігурантом розслідування прокуратури Черкаської області щодо «кришування» посадовцями ГУ Міндоходів у Черкаській області фіктивних підприємств. «Через підставних осіб, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, на території Києва фіктивні підприємства «Грегуар Сервіс», «Ерлайф Альянс», «Лігур Консалт» використовуються для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку за раніше обумовлений відсоток від суми надходження на рахунок товариства», йдеться в матеріалах слідства, що доступні у судовому реєстрі. Прокуратура також додавала, що службові особи Міндоходів умисно приховують ці злочини.

Дружина Ігора Бондаренко, Олена, є партнером по бізнесу президента Всеєвразійської федерації кікбоксингу Чистова Андрія. Вони разом володіють компанію «Сандрін». За місцем реєстрації фірми прописана також Політична партія «Сила нації», одним із керівників якої є Чистов.

У власності родини Ігоря Бондаренка після його звільнення в 2016 році з`явились cкладський комплекс площею 12 тис. кв. м, квартира на 158 кв м, низка інших активів. Серед нерухомості родини два маєтки та дев`ять квартир, половина з яких у Ялті. У 2016 році подружжя Бондаренка отримало дохід у розмірі більше 14 млн гривень, основну частину – від продажу нерухомості.

Інший затриманий із красномовними зв’язками – колишній заступник голови ДПА у Полтавській області Олександр Лукін.

Колишній заступник голови ДПА у Полтавській області Олександр Лукін

Його родина має три квартири, у тому числі площею 290 кв. м. та користується двома автівками Range Rover Evoque, 2013 р. в. та Toyota Land Cruiser, 2014 р. в. Остання була придбана рік тому за 49 тис гривень. Згідно електронної декларації, дружина податківця – Світлана Лукіна – працювала в компанії «Харвтер». Її засновник (Василь Геращенко) водночас керує та володіє ще кількома фірмами, у тому числі «Технохім ЛТД». Останнє є фігурантом розслідування щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. «Дана діяльність підприємств мала можливість відбуватися лише під незаконним прикриттям посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області», - йдеться у матеріалах розслідування, з якими можна ознайомитись в судовому реєстрі. «Технохім ЛТД», за даними слідства, формує податковий кредит від підприємств «податкових ям». Провадження було розпочате більше року тому.

Також варто зазначити, що Олександр Лукін у минулому році надавав послуги компанії «Мета Оіл», яка перед тим продала Міноборони дизпалива на 95 млн гривень. Як писали «Наші гроші», теперішній власник фірми «Мета Оіл» – Георгій Гнояний – володіє також «Август Пром». Восени остання продала армії палива на майже 400 млн гривень, а для «Центренерго» поставила мазут на майже 250 мільйонів. (За адресою «Август Пром» прописана також «Трейд Коммодіті», яка за два роки отримала держпідряди на 3,5 млрд гривень).

Бондаренко і Лукін опинились під слідством – податкову очищено? Кримінальне провадження, яке розслідує прокуратура Дніпропетровської області з лютого 2016 року, свідчить зовсім про інше. Нова зміна, що прийшла на місця команди Клименка, продовжує справу. Відповідно до матеріалів розслідування, його було розпочато за фактом сприяння посадовими особами ДФС у Дніпропетровській області діяльності групі підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. «Оперативними заходами встановлено схему з мінімізації податкових зобов'язань компаніями «Дніпроспецтяжпром» та «НВП «Енергомир». Співвласником останньої є Дмитро Томчук, чоловік виконуючої обов'язки начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Оксани Томчук. Він також співвласником фірм «Оріс», ЮК «Томчук та партнери» та інвестором українських стартапів з аналізу big-data - DataProm (е-комерція), DataSkoring (скорінгові моделі для сервісів мікрозаймів) та DataTrading (аналітичний сервіс торговельних стратегій).

Як орендувати машину, якої не існує

Зіпсувати репутацію можна не лише сумнівними зв’язками. В Україні не багато знайдеться везунчиків, що спромоглися б купити Land Cruiser, 2014 р.в. за 49 тис гривень. Як йшлося вище, саме так і зробила родина Олександра Лукіна. Новій гвардії податківців також є чим здивувати. Наприклад, чинний в.о. начальника ГУ ДФС у Полтавській області Сергій Садовий задекларував, що його родина орендує престижний автомобіль у його ж підлеглого. Звертає увагу на себе те, що на початку цих відносин, машини у орендодавця не було. Мова йде про автівку Honda Pilot, яку орендує дружини податківця Тетяна Садова. Орендодавцем виступає підлеглий Сергія Садового Юрій Двірко, головний державний інспектор Полтавської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. При цьому, згідно декларації останнього, він став власником машини у лютому 2015 року, а дружина Садового орендувала її…за півроку до цього – у серпні 2014 року.

Плідний рік

Що об’єднує команду Клименка та команду Насірова? Колишні і теперішні податківці однаково добре почували себе за часів Януковича. На це вказує інформація чотирирічної давнини про їхню платоспроможність,. Наскільки видався вдалим для них 2013 рік напередодні Євромайдану свідчать відкриті декларації.

Купівля авто в 2013 році екс-податківцями, підозрюваними у створенні конвертаційної мережі.

родина згадуваного вище Лукіна купила новенький Range Rover Evoque,

Інший затриманий екс-голова податкової в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко – придбав новенький мотоцикл Honda VT,

екс-начальник Харківської ОДПІ Харківської області Андрій Криволапов - Toyota Land Cruiser 200,

екс-начальник ДПІ у Полтаві Богдан Лизун – новеньку HONDA CR-V,

екс-начальник ДПІ у Святошинському районі Києва Юрій Мостіпан - Toyota Land Cruiser 200,

екс - начальник ДПІ у Дарницькому районі Києва Юрій Кравченко – Lexus RX.

Купівля машин у 2013 році чинними фіскалами на аналогічних посадах.

Автопарк заступника начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у Києві Юрія Прядуна чотири роки було поповнено машиною КIA Sportage, 2008 р.в.,

Дружина в.о. начальника ДПІ Дарницького району столиці Максима Рубана купила тоді Mercedes-Benz ML-250 2013 р.в.,

Родина в. о. начальника Кам'янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дениса Макарова купила тоді Mitsubishi ASX

На шиї у дружини

Ще однією особливістю служби у податковій є заможні родичі. Подеколи статки чиновника податкової служби ледь не вдесятеро нижчі від доходів близьких людей. Так було раніше і залишається дотепер.

Для прикладу, родина чинного в. о. начальника ДПІ у Полтаві Дмитра Мельника заробила минулого року 1,6 млн гривень, з яких 1,4 мільйона – дохід від бізнесу дружини. Родина начальника ГУ ДФС у Харківській області Миколи Рибакова в 2016 році отримала дохід більше мільйона, де 90% - заслуга дружини-підприємця. Мільйонером минулого року став і начальник Дніпровської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області Руслан Царук. Також завдяки коханій людині, яка заробила 870 тис гривень.

Приблизно за такою формулою набігали статки підозрюваних у злочинах. Наприклад, з 2,2 млн гривень доходу, який задекларувала у 2017 році родина Юрія Мостіпана, півмільйона отримано у подарунок від Мостіпан Марини Валеріївни. Її повна тезка є власницею комплексу відпочинку «Ранчо Болівар» під Києвом.

Федір Орищук, «Главком»