Сюрприз із Відня. Чому екстрадиція налякала не лише Фірташа

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Страна.ua Дмитро Фірташ у Вищому земельному суді Відня

Віденський суд визнав: Вашингтон надав достатні докази вчинення злочину українським олігархом

Вищий земельний суд Відня сьогодні дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Такий вердикт суд прийняв у відповідь на апеляцію американців на попереднє рішення віденського суду від 30 квітня 2015 року про відмову у видачі бізнесмена. Тепер остаточне рішення щодо екстрадиції залежить від волі міністра юстиції Австрії.

Але на цьому неприємності для Фірташа сьогодні не завершились – після суду його було заарештовано, але вже у іншій справі...

Нагадаємо, правоохоронні органи США звинувачують олігарха в тому, що він у змові з групою осіб давав хабарі чиновникам в Індії. Корупційні дії Фірташ здійснював, щоб отримати право добувати титан в штаті Андхра-Прадеш. В цілому у справі про створення міжнародної корупційної схеми в якості обвинувачених проходять п’ятеро людей, окрім Фірташа: угорський підприємець Андраш Кнопп, громадянин України Сурен Геворгян, індійський політик Рамачандра Рао і два комерсанта з Індії та Шрі-Ланки.

Віденський суд вважає, що США надали достатні аргументи про підозру у вчиненні злочину. Так на суддів вплинули заяви двох свідків. Один з них, який представляв індійську сторону, розповів, що Фірташ дав згоду на деякі пожертви, що спрямовувались би на підкуп держслужбовців. Другий свідок, який безпосередньо мав контакт зі обвинуваченим, стверджував, що на хабарі були використані мільйони доларів. Тож суд вирішив надати право американській стороні безпосередньо розібратись в цьому питанні. Також окремо було наголошено на тому, що в цій справі, скоріш за все, відсутня політична складова.

Нагадаємо, що Фірташ був арештований в столиці Австрії навесні 2014 року за запитом ФБР, незабаром він вийшов під підписку про невиїзд. Рекордну заставу в 125 мільйонів євро за Фірташа перерахував російський мільярдер Василь Анісімов.

За даними слідства, Фірташ вів переговори з індійськими чиновниками і віддавав розпорядження про виділення їм коштів в обмін на преференції в наданні дозвільних документів. Також за його вказівкою, як стверджується, підробляли документи на передачу цих грошей з метою маскування незаконних виплат під звичайні комерційні платежі. За інформацією Мін'юсту США, обвинувачені намагалися дати хабар у розмірі 18,5 мільйонів доларів, сподіваючись отримати 500 мільйонів прибутку щороку від продажу видобутого титану.

Фірташ знаходиться під слідством ФБР з 2006 року. Америка зацікавилася «індійськими» справами українського олігарха після того, як стало відомо, що його представник намагався продавати титан компаніям з Чикаго. Йшлося про найбільшого споживача цього матеріалу – авіабудівну компанію Boeing.

Спочатку запит на арешт Фірташа від американської влади до Австрії надійшов в листопаді 2013 року. Проте буквально через кілька днів був скасований. Потім, вже 27 лютого 2014 року, Штати надіслали новий запит аналогічного змісту. А 12 березня був виданий ордер на арешт олігарха, який і був здійснений поліцією Відня в той самий день.

Засідання Земельного суду Відня щодо екстрадиції Дмитра Фірташа в США, де йому загрожує термін за звинуваченням в корупції і конфіскація активів, було призначено на 30 квітня 2015 року. Тоді Фірташ та його команда поводилися у суді доволі впевнено, наче вже знали результат. Передчуття не підвели: австрійський суд відмовив США в екстрадиції Фірташа. Суддя мотивував це тим, що даний «нетиповий випадок вимагав більш суттєвого вивчення доказової бази, ніж було надано». Наявних фактів, за його словами, було недостатньо для того, щоби задовольнити запит Штатів. Окрім того, він висловив думку, що у справі Фірташа була політичне підґрунтя.

Тоді ж прокурор, представниця США, заявила, що буде оскаржувати це рішення та висловила вимогу, щоби до вступу його в силу Фірташ не виїжджав із Австрії.

Фірташ тоді в короткій розмові із журналістами пообіцяв повернутися до України одразу, як тільки з’явиться така можливість. Проте так і не отримав її – з Києва йому недвозначно дали зрозуміти, що він тут неочікуваний гість. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що бійці батальону «Азов» одразу затримають олігарха, як тільки він прибуде в Україну. А в день ймовірного приліту Фірташа до Києва в аеропорту «Бориспіль» було влаштовано справжнє «маскі-шоу».

Лада Фірташ поруч з чоловіком (фото: Страна.ua)

Яка несподіванка…

Після оголошення сьогоднішнього вердикту суду було помітно, що Фірташ та його багаточисельна свита, серед якої були і менеджери його компаній з України, були явно не готові до такого повороту подій. Всі вони розгублено відмовились від коментарів. Плутанина виникла і з протилежними повідомленнями, що нібито Фірташа вже встигли арештувати в залі суду. Його юристи це спростовували, але згодом у прокуратурі Відня повідомили, що арешт все ж відбувся. Причому в прокуратурі наголосили, що затримання не пов'язане з сьогоднішнім рішенням суду про екстрадицію в США і здійснюється за іншим ордером, виданим Іспанією, де Фірташа звинувачують у відмиванні грошей.

Раніше Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила Фірташа та двох його спільників - громадян України в міжнародний розшук. Про це ЗМІ в листопаді минулого року розповідав представник мадридської прокуратури. Тоді ж він також зазначав, що одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа, які безпосередньо займалися відмиванням. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуна. За даними прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість. Мова, як зазначав представник прокуратури, про «десятки мільйонів євро незаконного походження».

Він також повідомив, що справу Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції «Варіола», розпочатої в липні 2016 року з арешту в Барселоні сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького - Степана Черновецького, і ще 11 осіб, також підозрюваних у відмиванні грошей. Документи, знайдені в ході обшуків у справі Черновецького, і допомогли слідству вийти на Фірташа.

Дмитро Фірташ з'явився в суді за 15 хвилин до початку засідання(фото: Страна.ua)

Квиток за океан?

Якщо Фірташа все ж буде екстрадовано до Штатів, він може розглядатись як носій великої кількості суттєвої інформації. В тому числі, розповісти подробиці обрання президентом Петра Порошенка, до якого, як хвалиться олігарх, він доклав руку. Але, безперечно, в голові у Фірташа є й багато інших відомостей про звички та «скелети в шафах» нинішньої української еліти, які він поки не виносив на публіку. А нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко нагадав, що Фірташ також «особисто знає все вище керівництво Російської Федерації і керівників російських мафіозних структур».

Пікантності нинішньому становищу Фірташа додає той факт, що під час президентських виборчих перегонів у США він через американських лобістів Ланні Девіса та Елеанор Макманус намагався налагодити стосунки з командою Гіларі Клінтон, яка тоді вважалась безперечним фаворитом. Тільки на послуги Девіса група компаній Фірташа Group DF витрачала 700 тисяч доларів на рік. Але надто тісними зв’язками з Клінтон «заплямували» себе багато українських політиків та бізнесменів. Втім Фірташ добре знайомий з екс-керівником передвиборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом, який хоч і був показово звільненим в розпал кампанії, насамперед через «український слід», але лишається в команді нового президента США.

Деякі австрійські ЗМІ вже б’ють тривогу, що керівництво країни потрапило у цуцванг. Так видання Wiener Zeitung називає будь-яке рішення щодо екстрадиції Фірташа політично небезпечним. Відень останнім часом є ледь не європейським центром для заможних росіян – вони масово перекидають до Австрії свої європейські штаб-квартири з Лондону. А прецедент з Фірташем може їх відлякати.

Поки незрозуміло, як арешт Фірташа по іншій справі відіб’ється на рішенні про екстрадицію по іншій. Але принаймні питання його видачі США наразі в руках австрійського Мінюсту, а яке рішення він прийме і коли, ще невідомо.

Павло Вуєць, «Главком»

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