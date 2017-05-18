Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник Опозиційного блоку Юрій Бойко під час молебня біля Верховної Ради, 18.05.2017 року

Серед батюшок та жінок у хустках і довгих спідницях можна було також зустріти Юрія Бойка та Вадима Новинського

У четвер під Верховною Радою було чути хоровий спів. Прихильники Української православної церкви Московського патріархату влаштували молебень проти прийняття Верховною Радою законопроектів №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)». Обидва були зазначені у порядку денному парламенту на четвер, хоч і в самому його хвості.

Треба звернути увагу, що УПЦ МП у проектах прямо не згадується, але прописані у них норми можуть бути спрямовані саме проти неї. Так, законопроект №4511 передбачає укладання державою спеціальних договорів із релігійними організаціями, пов’язаними з державою-агресором, та призначення керівництва таких релігійних організацій після узгодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. Якщо ж така релігійна організація (а під зазначені критерії підпадає лише УПЦ МП) «проштрафиться», їй загрожує припинення діяльності.

Законопроект №4128 передбачає врегулювання процедури замін юрисдикційної належності релігійних громад. Умовно кажучи, якщо громада вирішить перевести приход в тому чи іншому населеному пункті з Московського патріархату до Київського, то храм, відповідно, змінить релігійну юрисдикцію. В УПЦ МП вбачають у цьому підготовку до гонінь на церкву та «рейдерських захоплень» її парафій.

Від самого ранку кілька тисяч віруючих стікались до Маріїнського парку, заповнюючи майданчик перед парламентом, а сам молебень розпочався о дев’ятій ранку. Через це в урядовому кварталі було посилено захоби безпеки – простір безпосередньо перед Радою охороняли правоохоронці, а в парку за ситуацією спостерігала кінна поліція. Паства тримала в руках таблички із назвами єпархій та роздруковані плакати з гаслами українською мовою про «зазіхання на свободу совісті і віросповідання» та «практику Леніна і Сталіна». Підтягнулися на молебень і нардепи від Опозиційного блоку на чолі з Юрієм Бойком та Вадимом Новинським. Осторонь стояв засмучений екс-регіонал Ельбрус Тедеєв. «Я ж теж ходжу до церкви», – лаконічно пояснив він свою присутність серед батюшок та жінок у довгих спідницях.

Очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія на цьому заході помічено не було, а головною зіркою став переможець телешоу «Голос країни» – священик Олександр Клименко, який прославився також скандальними висловлюваннями на адресу Євромайдану. Він старанно виспівував молитви. Багато хто з тих, хто зібрався, при появі фотокамер закривали обличчя іконами та хустинками.

Чи то молитви дали свої результати, чи то депутати вирішили від гріху подалі не лізти в церковні справи, але в Раді дали зрозуміти, що розглядати резонансні проекти принаймні сьогодні не будуть. Але розходитися ті, хто прийшов «напоумити владу», не поспішали.

Станіслав Груздєв, «Главком»