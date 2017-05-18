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    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів

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    Очільник Опозиційного блоку Юрій Бойко під час молебня біля Верховної Ради, 18.05.2017 року
    Очільник Опозиційного блоку Юрій Бойко під час молебня біля Верховної Ради, 18.05.2017 року

    Серед батюшок та жінок у хустках і довгих спідницях можна було також зустріти Юрія Бойка та Вадима Новинського

    У четвер під Верховною Радою було чути хоровий спів. Прихильники Української православної церкви Московського патріархату влаштували молебень проти прийняття Верховною Радою законопроектів №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають у державі, яку визнано Верховною Радою України державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)». Обидва були зазначені у порядку денному парламенту на четвер, хоч і в самому його хвості.

    Треба звернути увагу, що УПЦ МП у проектах прямо не згадується, але прописані у них норми можуть бути спрямовані саме проти неї. Так, законопроект №4511 передбачає укладання державою спеціальних договорів із релігійними організаціями, пов’язаними з державою-агресором, та призначення керівництва таких релігійних організацій після узгодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії. Якщо ж така релігійна організація (а під зазначені критерії підпадає лише УПЦ МП) «проштрафиться», їй загрожує припинення діяльності.

    Законопроект №4128 передбачає врегулювання процедури замін юрисдикційної належності релігійних громад. Умовно кажучи, якщо громада вирішить перевести приход в тому чи іншому населеному пункті з Московського патріархату до Київського, то храм, відповідно, змінить релігійну юрисдикцію. В УПЦ МП вбачають у цьому підготовку до гонінь на церкву та «рейдерських захоплень» її парафій.

    Від самого ранку кілька тисяч віруючих стікались до Маріїнського парку, заповнюючи майданчик перед парламентом, а сам молебень розпочався о дев’ятій ранку. Через це в урядовому кварталі було посилено захоби безпеки – простір безпосередньо перед Радою охороняли правоохоронці, а в парку за ситуацією спостерігала кінна поліція. Паства тримала в руках таблички із назвами єпархій та роздруковані плакати з гаслами українською мовою про «зазіхання на свободу совісті і віросповідання» та «практику Леніна і Сталіна». Підтягнулися на молебень і нардепи від Опозиційного блоку на чолі з Юрієм Бойком та Вадимом Новинським. Осторонь стояв засмучений екс-регіонал Ельбрус Тедеєв. «Я ж теж ходжу до церкви», – лаконічно пояснив він свою присутність серед батюшок та жінок у довгих спідницях.

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    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Юрій Бойко
    Вадим Новинський
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Архідиякон Сергій Косовський
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Ельбрус Тедеєв
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів
    Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів

    Очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія на цьому заході помічено не було, а головною зіркою став переможець телешоу «Голос країни» – священик Олександр Клименко, який прославився також скандальними висловлюваннями на адресу Євромайдану. Він старанно виспівував молитви. Багато хто з тих, хто зібрався, при появі фотокамер закривали обличчя іконами та хустинками.

    Чи то молитви дали свої результати, чи то депутати вирішили від гріху подалі не лізти в церковні справи, але в Раді дали зрозуміти, що розглядати резонансні проекти принаймні сьогодні не будуть. Але розходитися ті, хто прийшов «напоумити владу», не поспішали. 

    Станіслав Груздєв, «Главком»

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