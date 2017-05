Трамп «зрозумів небезпеку». Чому звільнено директора ФБР

Борис Немировський



Фото: Алекс Вонг / Getty Images Директора ФБР Джеймса Комі було звільнено президентом Дональдом Трампом

Комі вів слідство проти Трампа. За це і поплатився?

Доки президент США Дональд Трамп «воює» на зовнішньополітичних фронтах, усередині країни навколо нього дедалі щільніше стягується коло «мисливців»: розслідування Конгресу у справі його екс-радника з питань безпеки Майкла Флінна за підозрою у зв‘язку з російськими спецслужбами набирає обертів. Звільнення Трампом з посади директора ФБР Джеймса Комі, який також вів слідство у цій справі, розцінюється американською пресою як панічна реакція.

Офіційно ця історія виглядає, м'яко кажучи, просто некрасиво: Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі за те саме, за що раніш його ж нахвалював. Реальні ж причини цього звільнення, таким чином, мали залишитись прихованими...

«Похвалити не можна звільнити»

31 жовтня 2016 року. Кандидат у президенти США Дональд Трамп у своєму виступі перед виборцями штату Мічиган вихваляє до небес Джеймса Комі, дякує йому за «проявлену мужність». Вона виражалася в тому, що директор ФБР знову запровадив розслідування проти Хілларі Клінтон у справі зламу її приватного сервера електронної пошти, де вона під час перебування на посаді Держсекретаря США протизаконно зберігала своє офіційне листування. «Цим кроком Джеймс Комі відновив свою добру репутацію», – заявляє Трамп.

9 травня 2017 року президент США Дональд Трамп звільняє Джеймса Комі з посади директора Федерального бюро розслідувань. В офіційному листі про звільнення перераховується кілька підстав, одна з яких – рішення ФБР... відновити розслідування проти Хілларі Клінтон. За той час, що минув між цими двома датами, докорінно змінилися дві речі. Перша – Трамп більше не кандидат у президенти, а президент. Друга – ФБР знову припинило слідство проти Клінтон, а натомість взялося розслідувати зв'язки команди Трампа з представниками Росії. Це слідство, нагадаємо, розпочалося ще в липні минулого року, а позаминулого тижня його було офіційно підтверджено Джеймсом Комі.

Трамп – Комі: «Я тебе похвалив – я тебе й звільню!» (Фото: Тасос Катоподіс / AFP / Getty Images)

Лише за кілька годин до звільнення директора ФБР американський канал CNN повідомив, що Федеральна прокуратура США надіслала співробітникам екс-радника Трампа з питань безпеки Майкла Флінна повістки на допити, аби отримати доступ до робочих документів його команди. Генерал Флінн, нагадаємо, встановив абсолютний строковий антирекорд для співробітників Білого дому – вилетів зі своєї посади через 24 дні по тому, як її обійняв. Його підозрюють у таємній співпраці з російськими спецслужбами. Окрім того, проти нього висунуто звинувачення в тому, що як передвиборний радник Трампа він одержав 55 тисяч доларів від російських офіційних закладів за інтерв'ю московському пропагандистському телеканалу Russia Today.

«Де хвіст, там і віслюк»

Трамп ніяк не може позбутись власних слідів, які ведуть прямісінько до Москви, і те, що він зібрався сьогодні зустрічатися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, є в цій історії найменшою проблемою. Під час передвиборної кампанії Трамп розповідав прилюдно, що двічі зустрічався з Путіним, а пізніше був змушений запевняти світ у тому, що ніколи в житті не бачив російського президента. Натомість він не втомлювався вихваляти Путіна у своїх промовах та дописах у Twitter – за його словами, кремлівський господар є «дуже розумною людиною», «великим героєм Росії», а його лідерські здібності «заслуговують найвищої оцінки». Доповідь американських спецслужб від 6 січня 2017 року про «російську активність та втручання в президентські вибори у США» зазначає: «Ми вважаємо, що Путін та російська влада зробила пряму ставку на обрання Трампа. Ми твердо впевнені в цій оцінці».

Дональд Трамп під час своєї передвиборної кампанії не втомлювався вихваляти Путіна

24 січня, за три дні після своєї інавгурації, Трамп звернувся з проханням до Джеймса Комі залишитися на посаді директора ФБР. Останній отримав цю посаду свого часу ще як республіканець, а з минулого року – як незалежний фахівець. Для США традиційним є десятирічний термін на подібних посадах – винятком з цього правила став хіба що легендарний Джеймс Едгар Гувер, який був директором ФБР майже півстоліття, з 1935 року і до самої своєї смерті в 1972 році. До Комі звільненим з посади виявився один-єдиний директор ФБР – Вільям Сешнз, у 1993 році. Його звільнив президент Білл Клінтон за те, що той використовував службовий літак для приватних подорожей.

Важлива відмінність: Сешнз не розпочинав проти Клінтона жодних розслідувань. Комі вів слідство проти Трампа.

Даремні намагання

Офіційно звільнення Комі не має нічого спільного з розслідуванням проти Трампа. Президент у своєму листі написав про те, що погодився з оцінкою Мін'юсту: «що ви не в змозі ефективно керувати ФБР». Цю оцінку було висловлено в листі міністра юстиції Джефа Сешнза та меморандуму його заступника Рода Розенштайна, який називається «Відновлення суспільної довіри до ФБР». Обидва документи датуються 9 травня. Можна до цього також додати, що Сешнза призначив на посаду сам Трамп, тобто він є міністром десь так зо два місяці, а Розенштайн узагалі перебуває на своїй посаді лічені тижні. Саме він у своєму меморандумі звинуватив Комі в тому, за що Трамп вихваляв директора ФБР: у відновленні слідства проти Хілларі Клінтон.

Цікаво, що в листі про звільнення Трамп подякував Комі за те, що останній «поінформував про те, що проти мене (Трампа. – «Главком») не ведеться слідство з трьох різноманітних справ». Це звучить для публіки таким чином, ніби президент у справі про «російські зв'язки» отримав індульгенцію. Насправді це зовсім не так. По-перше, слідство ФБР у справі відносин Флінна з Росією аж ніяк не припиняється. І навіть якщо наступник Комі на цій посаді (а зараз називається кандидатура екс-мера Нью-Йорка, 73-річного республіканця Рудольфа Джуліані – політика сильного, вагомого, незалежного і не схильного підлещуватись до начальства) припинить це розслідування, слідство Конгресу в цій справі припинено не буде, на конгресменів у Трампа впливу нема, навіть на його власну республіканську більшість.

По-друге ж, такі самі розслідування ведуться наразі проти цілої низки співробітників Дональда Трампа. Наприклад, проти Картера Пейджа, який був одним із зовнішньополітичних радників Трампа під час передвиборної кампанії: ФБР просто підозрює його у шпигунській діяльності на користь Москви. Також під слідством опинився багаторічний довірений співробітник Трампа Роджер Стоун, у справі якого було доведено його зв'язок з одним з російських хакерів, які влітку минулого року зламали поштовий сервер Демократичної партії. Слідчі активно цікавляться російськими зв'язками зятя Трампа Джареда Кушнера і, звичайно, знаменитого «менеджера Януковича», екс-шефа передвиборного штабу Трампа – Пола Манафорта... Тому Трампові, певно, не варто було б вдавати, що всі звинувачення проти нього закриті й більш йому нема чого й кого боятися.

«Тебе ж попереджали!»

Найприкрішим для Дональда Трампа в цій історії, мабуть, має бути той факт, що він мав змогу уникнути проблем принаймні з одним зі своїх співробітників, а саме з Майклом Флінном. Виявляється, його попередник на посаді президента США, Барак Обама, ще під час першої особистої зустрічі, яка відбулася 10 листопада минулого року, за два дні після того, як Трамп переміг на виборах, прямо попередив свого наступника в Білому домі про те, що Фліннові не можна давати офіційну посаду. Про це повідомили 9 травня одночасно американські телекомпанії NBC та CNN. Окрім того, таке ж попередження Трамп отримав від колишнього міністра юстиції США Саллі Йейтс – за її власними словами, це сталося 26 січня, тобто менше, ніж за два тижні після того, як Трамп оселився в Білому домі. Йейтс застерегла нового президента, що Майкл Флінн може бути чутливим до шантажу через свої контакти з російським послом Кисляком.

Президент Трамп підтримав свого одіозного радника, незважаючи на попередження (Фото: Getty Images)

Нагадаємо, що саме того часу Флінн, як і віце-президент Майк Пенс, стверджували, що радник президента та російський посол «не обговорювали питання санкцій». Саллі Йейтс заявила, що шанси на те, що Флінн став об'єктом шантажу з російського боку, підвищувалися «щоразу, як він повторював цю брехню». Сам Трамп після попереджень, отриманих від Обами та Йейтс, демонстративно підтримав свого радника – і водночас, за словами екс-міністра, передав їй через іншого свого співробітника, Дона Мак-Ганна, що «зрозумів описану нею небезпеку для уряду США». Як саме новий президент «зрозумів небезпеку», сам він написав у своєму улюбленому Twitter: «Історія про таємну співпрацю між Росією та Трампом – суцільна брехня. Коли вже припиниться ця омана, фінансована платниками податків?» (The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump).

Як можна побачити, історія ця не припинилася ще й досі, понад те – звільнення директора ФБР з посади жодним чином не в змозі її припинити. Як казав Остап Бендер, «слідство триває, панове присяжні засідателі».

Борис Немировський, для «Главкома»