Три мільярди доларів «боргу Януковича» підуть на виплати потерпілим від російської агресії?

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокати пропонують сплачувати кошти жертвам російської агресії за рахунок кредиту, виданого Москвою у 2013 році

Родини загиблих українських військовослужбовців подають мільйонні позови проти Російської Федерації. Їхні адвокати вимагають компенсувати моральні та матеріальні втрати за рахунок трьохмільярдного кредиту, наданого Росією Януковичу перед Євромайданом.

До травня Високий суд Лондона може винести рішення щодо долі $3 млрд – кредитних коштів, наданих Росією українському уряду чотири роки тому. У Кремля є перспектива притягнути на свій бік британське правосуддя, але мало шансів повернути гроші. Цьому можуть завадити позови потерпілих від агресії Москви на Донбасі та в Криму українців, які вимагають компенсації. Їхні адвокати пропонують здійснювати виплати за рахунок так званого боргу Януковича – кредитних коштів, наданих Росією уряду Януковича-Азарова, – та через суди вимагають заблокувати свою частку у цьому боргу, який має бути повернуто Росії.

«Борг Януковича» – це кредит, отриманий у 2013 році внаслідок викупу українських євробондів Російською Федерацію. 24 грудня 2013 року Україна уклала трастовий договір з компанією The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., довірчим власником держателя зобов'язань міністерства фінансів Російської Федерації. За цим договором Україна отримала $3 млрд та видала мінфіну РФ зобов'язання на вказану суму. Позика стала результатом домовленостей між президентом Віктором Януковичем з главою російської держави. У ЗМІ цю угоду називають хабаром Москви за відмову Києва від євроінтеграції. Термін погашення за цими бондами закінчився у 2015 році. Україна безуспішно намагалась домовитись про реструктуризацію боргу, а рік тому Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо повернення коштів.

На сьогодні вже є як мінімум два позитивних рішення за позовами родин загиблих військовослужбовців до Російської Федерації, які вимагали компенсації. Про це «Главкому» повідомили у громадській організації «Сила права», яка представляє у судах інтереси потерпілих від агресії Росії в Україні.

Останнє з них виніс Ярмолинецький районний суд Хмельницької області. У грудні минулого року цей суд задовольнив позов родини загиблого в зоні АТО українського військовослужбовця до Російської Федерації про стягнення моральної шкоди у розмірі 5,3 млн гривень (180 тис. євро). Ще близько 270 тис. гривень має бути сплачено як відшкодування майнової шкоди.

На цьому позивачі не зупиняються. Наступний крок – вимога виконати це та інші аналогічні судові рішення за рахунок кредитних коштів, наданих Росією уряду Януковича-Азарова більше трьох років тому.

Так, як свідчить Єдиний реєстр судових рішень, у позовах вимагається не лише компенсація. Батьки військових, котрі загинули в зоні АТО, водночас наполягають на забезпеченні виконання рішень через арешт коштів з так званого боргу Януковича.

Такі рішення поки що не прийняті. Але вже зроблено превентивний крок. Як відомо, ще минулого року за позовом члена координаційної ради ГО «Сила права» Ірини Верігіної Голосіївський суд Києва наклав арешт на виплату Росії трьохмільярдного боргу. «Дане рішення – своєрідний юридичний щит, згідно з яким усім органам і службам юридично заборонено робити будь-які кроки, пов'язані зі здійсненням платежів за кредитом. Далі від імені інших потерпілих за підтримки «Сили права» подаються позови про арешт частини коштів цього кредиту в сумі позовних вимог кожного позивача, – прокоментувала прес-служба громадської організації. – Умовно кажучи, кредит «розбирається на шматочки», тобто юридично «відписується» потерпілим поіменно».

Адвокати уточнили, що в цілому вже є 34 позитивних рішення в інтересах громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Серед них 21 рішення в інтересах вимушених переселенців, сім – поранених, шість – членів сімей загиблих. Переважно вони стосуються вимоги визнання юридичних фактів завдання шкоди внаслідок збройної агресії Росії проти України. У тому числі двома рішенням було задоволено майнові позови від імені членів сімей загиблих.

Розрахунок розміру завданих збитків здійснюється на основі практики Європейського суду з прав людини, а також з урахуванням положень постанови Кабінету міністрів України, що стосуються виплат особам, які постраждали внаслідок природних катастроф (компенсація за втрачене рухоме і нерухоме майно).

У середньому суми такі:

сім'ї загиблих військовослужбовців та цивільних осіб – очікуваний розмір компенсації від 60 000 євро для кожного члена сім'ї;

військовослужбовці та цивільні особи, які дістали поранення, каліцтва і психологічні травми – очікуваний розмір компенсації від 20 000 євро (для легкопоранених) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування і протезування;

військовослужбовці, що побували в полоні, – очікуваний розмір компенсації від 20 000 євро;

цивільні особи, яких незаконно тримали під вартою, – очікуваний розмір компенсації від 20 000 євро;

вимушені переселенці з окупованих територій Криму та Севастополя, Донецької та Луганської областей – очікуваний розмір компенсації від 35 000 євро + компенсація матеріального збитку;

громадяни, які втратили особисте майно, – розмір компенсації залежить від вартості втраченого майна.

Загалом організація оцінює збитки, завдані українцям внаслідок збройної агресії РФ, у понад 100 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк прогнозував, що рішення Високого суду Лондона щодо «боргу Януковича» може бути винесено у квітні 2017 року.

Федір Орищук, «Главком»