У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)

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Фото: Facebook Анатолія Яворського Готівкові гроші чиновників та депутатів

Звірка доходів стосуватиметься 1998–2016 років

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у низці проваджень стосовно народних депутатів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Печерський районний суд Києва 16 січня призначив позапланові документальні перевірки щодо дев’ятьох народних депутатів України VIII скликання з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-го по 2016 рр.

Слідчі ГПУ досліджували електронні декларації парламентарів за 2015 рік. Найбільше їх цікавила наявність готівкових коштів та сплата відповідних податків. У правоохоронців виникли питання до таких слуг народу.

Геннадій Бобов з депутатської групи «Відродження» в е-декларації вказав готівку на суму 100 млн грн, 2,5 млн доларів, також у власності його дружини є 1,8 млн доларів. За даними ДФС України, доходи нардепа протягом 1998–2015 років становили 118 млн 764 тис. 404 грн. Упродовж минулого року ТОВ «Панда» як податковим агентом, згідно зі ст. 168 ПК України, доходи пана Бобова у вигляді дивідендів не нараховувались та не виплачувались.

Разом з тим у 2015 році податковими агентами ТОВ «АФ «Злагода» та ПП «Шанс» Бобову виплачено доходи у вигляді дивідендів на суму 17 млн 448 тис. 210 грн, які не задекларовано.

Крім того, за оперативною інформацією, у 2014 році на банківські рахунки обранця від 40 фізичних осіб здійснено перекази грошових коштів у розмірі від 1 до 3 млн грн кожний.

Радикал Андрій Лозовий в електронній декларації відобразив 800 тис. грн, 50 тис. доларів і 150 тис. євро готівки. Слідчі звернули увагу, що нардеп вказав право власності на 25 позицій цінного рухомого майна, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. При цьому вартість такого майна на дату набуття його у власність невідома.

Водночас доходи, отримані Лозовим від податкових агентів у 2000–2015 роках та з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі до бюджету, відсутні, крім заробітної плати в розмірі 69 тис. 490 грн та коштів, отриманих для забезпечення виконання депутатських повноважень у розмірі 80 тис. 559 грн.

Нардеп від «Народного фронту» Віктор Романюк задекларував готівкових коштів на суму 753 тис. доларів і 18 тис. євро. Натомість, за відомостями податківців, за 1999–2015 роки Романюк отримав доходів, з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі на суму 1 млн 386 тис. 882 грн. Так, на рахунках подітик має 460 тис. грн та готівкою понад 15 млн грн, а дохід становить 766 тис. 207 грн.

Ще один представник Радикальної партії Ляшка Сергій Рибалка оприлюднив готівки у розмірі 7,8 млн гривень, 920 тис. доларів і 630 тис. євро. Слідство має питання до цього обранця, який протягом 1999–2015 років одержав доходи, з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі, на суму 16,3 млн гривень. Водночас доходи Рибалки на суму 32,4 млн грн, отримані за 1999–2015 роки, не оподатковано.

Виходець із Опозиційного блоку та чоловік екс-міністра соцполітики уряду Азарова Наталі Королевської Юрій Солод зазначив в е-декларації 480 тис. гривень, 575 тис. доларів і 788 тис. євро готівки. Разом з тим у 1998–2015 роках загальна сума доходів, отриманих народним депутатом від податкових агентів, з яких сплачено податки та інші обов'язкові платежі до бюджету, становить лише 3 млн 138 тис. 532 грн.

Член депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий задекларував 1,7 млн гривень, 1,5 млн доларів, 100 тис. євро і 35 тис. фунтів стерлінгів готівки. При цьому різниця між доходами обранця за 1998–2015 рр. (11 млн 858 тис. 880 грн) становить 42 млн 832 тис. 76 грн.

Крім того, в е-декларації Довгого за 2015 рік зазначено права власності на автомобіль Лексус вартістю 888 тис. 100 грн, який він придбав у 2011 році, корпоративні права в ПП «КВ Менеджмент» вартістю 15 млн грн та цінне рухоме майно (твори образотворчого мистецтва, наручні годинники тощо) без вказання їхньої вартості.

Депутат від партії «Блок Петра Порошенка» Борислав Розенблат вказав у власності 2 млн доларів готівки. Як зазначає судовий реєстр, порошенківець протягом 1998–2015 років отримав 105,5 млн грн доходів, які не оподаткував.

Є претензії і до депутата від «Народного фронту» Олександра Горбунова. Парламентар задекларував 12 млн грн. У прокуратурі ж є документальне підтвердження лише того, що з 1998 року політик заробив тільки 1,2 млн грн.

Також перевірятимуть декларацію Євгена Бакуліна з Опозиційного блоку. Він очолював правління НАК при Януковичі. Депутат задекларував готівку в еквіваленті 42,4 млн грн, будинок вартістю 5,4 млн грн, два авто, вартість яких перевищує 2 млн грн. Згідно ж з інформацією з судового реєстру, у 1998–2015 рр. Бакулін сплатив податки лише із 13 млн грн.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура вирішила позапланово перевірити електронні декларації 29 народних депутатів.

У відомстві зазначають, що під час опрацювання декларацій народних обранців з'ясували, що деякі факти у цих документах мають певні невідповідності. Зокрема є невідповідності між задекларованими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачено податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового кодексу.