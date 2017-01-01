«Вбити, як Бандеру». Головні цитати з передсмертного інтерв’ю Вороненкова

Наталія Малиновська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Обозреватель Вбивство Вороненкова

ФСБ подавила в Росії все

Сьогодні 23 березня об 11.25 в центрі Києва біля готелю «Прем’єр-палас» було вбито екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Колишній депутат був свідком у справі держзради Януковича, яку наразі розслідує Генеральна прокуратура. Вороненков перебрався до України в листопаді 2016 року разом зі своєю дружиною оперною дівою Марією Максаковою, яка теж була депутатом Думи передостаннього скликання від партії «Єдина Росія» . У грудні Вороненков отримав громадянство України. За словами загиблого він був на 50% українцем. Його прадід Акім Дудниченко очолював Монархічний союз України, а своє дитинство екс-депутат прожив в Херсоні, Маріуполі, Миколаєві та Євпаторії.

«Главком» обрав найцікавіші цитати з останнього передсмертного інтерв’ю Вороненкова, опублікованого виданням «Гордон» буквально за годину до вбивства політика.

Про свою появу в українському медіа-просторі

Після заяви Генпрокурора (Луценко сказав, що два депутати Держдуми дали свідчення у справі Януковича, – «Главком») було не складно з’ясувати, хто були ці два депутати Держдуми. Тим більше, що спецслужби РФ контролювали кожен мій крок, мій виїзд з Росії взагалі був в режимі спецзаходу. Я працював в органах, маю навички, розумію, як це робиться. Поки тихо сидів, російські спецслужби мовчали, але я вирішив з’явитися публічно.

Були серйозні побоювання, що мене в багажнику вивезуть з України і привезуть до Росії, а значить, я ніколи не зміг би довести, що це викрадення. Такі прецеденти вже мали місце. Тому після слів Генпрокурора я виступив з програмною заявою на сайті «Цензор.НЕТ» і оголосив, що став громадянином України.

Про ФСБ та українські правоохоронні органи

З чого ви взяли, що ФСБ така могутня організація, від якої втекти неможливо? Там працюють люди, котрі теж помиляються. Якщо знати систему із середини, можна абсолютно спокійно робити те, що і я. Саме тому в Росії піднялася істерика: «Як поїхав? Чому не арештований? Він ще й громадянином України став?!». До Вороненкова подібних прецедентів не було.

…Решта органів, включаючи МВС та армію, знищені. При авторитеті Шойгу армія почала відроджуватися, це, до речі, дуже затратний і довгий процес, але та ж генпрокуратура РФ позбавлена всіх владних і контрольних повноважень. ФСБ подавила в Росії все.

…Безумовно, ще до війни ледь не кожен другий співробітник СБУ був агентом ФСБ. Спецслужби РФ буквально узгоджували призначення нових співробітників спецслужб України, починаючи з керівника відділу – найнижчої керівної посади. Але так було до 2014 року. Зараз СБУ і Генпрокуратура очистилися від агентів, працюють якісно і професійно. На всю набирають обертів.

Про свідчення у справі Януковича

Коли виникло питання про притягнення Януковича до кримінальної відповідальності за державну зраду (що я вважаю правильним), я , як громадянин України, вважав своїм боргом дати ці свідчення и розповісти, що мені відомо. Наскільки цінними є мої свідчення, визначить суд. Генпрокурор вважав їх дуже важливими… Незабаром буде відкритий суд, мої свідчення будуть озвучені публічно. І не тільки мої.

У передчутті смерті

Я громадянин України, хто і як мене може зараз підставити? Мені не потрібні ніякі гарантії (безпеки, – «Главком»). В Україні, на відміну від інших країн пострадянського простору, працюють демократичні закони. Як не дивно, головним моїм гарантом був закон. Хоча на російських центральних телеканалах уже кричать: мовляв, треба було обміняти Вороненкова на Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру. Люди в Росії зійшли з глузду, вони не здорові.

… Мене замовив генерал ФСБ Олег Феоктістов. Донедавна він очолював службу безпеки «Роснєфті», котрою заправляв Сєчін. Моє протистояння з Феокістовим почалося ще в 2007 році під час роботи у Федеральній службі по контролю за обігом наркотиків.

Наталя Малиновська, «Главком»