Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого

Маттео Каццулані



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Європарламент

Україна, Сербія і Росія є головними зовнішньополітичними темами, довкола яких вестимуться дебати під час цих перегонів

За посаду президента Європейського парламенту боротимуться два представники Італії: протеже Берлусконі Антоніо Таяні проти лівоцентристського лідера Джанні Піттелли. Україна, Сербія і Росія є тими головними зовнішньополітичними темами, довкола яких вестимуться дебати під час виборів.

Непрямі вибори не є чимось особливим для громадян, хоча іноді вони можуть мати важливе значення, наприклад у випадку обрання президента Європейського парламенту. 17 січня відбудеться голосування депутатів Європарламенту за нового президента зібрання представників, яке обирається громадянами ЄС, оскільки чинний президент Мартін Шульц іде у відставку після двох термінів перебування на посаді.

Мартін Шульц іде у відставку

В результаті виборів може статись так, що правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка контролює відносну більшість місць у Європейському парламенті, буде контролювати й усі основні європейські інституції. Наразі президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейської ради Дональд Туск є членами ЄНП.

Відповідно до політичної угоди між ЄНП і Прогресивним альянсом соціалістів і демократів (СіД), яка зробила можливим обрання президентом Європейського парламенту німецького соціаліста Мартіна Шульца, група СіД повинна підтримати кандидата від ЄНП Антоніо Таяні.

Антоніо Таяні

Однак президент групи СіД Джанні Піттелла заявив, що велика коаліція з ЄНП повинна бути завершена, і вирішив балотуватися на посаду президента Європейського парламенту як кандидат від головної політичної лівоцентристської групи і лідер «хрестового походу» проти монополії правоцентристів у європейських інституціях.

Джанні Піттелла

Конкуренція між Таяні і Піттеллою може призвести до поляризації Європарламенту та розподілу його на великі коаліції правоцентристстів і лівоцентристів. З одного боку, для того, щоб отримати переважну більшість, Антоніо Таяні та ЄНП потребують підтримки групи Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР), яка є третьою за величиною групою Європарламенту та складається, зокрема, з британських торі і представників польської правоцентристської правлячої партії «Право і справедливість» (ПіС).

З іншого боку, для Піттелли і СіД, яка є другою за величиною групою в Європейському парламенті, необхідно забезпечити союз із групою зелених і групою Європейських об'єднаних лівих/Ліво-зеленими Півночі (ЄОЛ/ЛЗП), а також отримати підтримку Альянсу лібералів і демократів за Європу – групи, яку очолив колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Ферхофштадт.

Для того, щоб переконати консерваторів об'єднатися з ЄНП та підтримати його кандидатуру, Антоніо Таяні, протеже колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, ймовірно, пообіцяє підтримати заходи жорсткої економії, спрямовані на скорочення державних витрат. Він також може запропонувати виступити проти всіх політик, спрямованих на наближення України та Сербії до політичних та економічних стандартів ЄС, щоб заручитися підтримкою ультраправих і антиєвропейських партій.

З іншого боку, Піттелла може підтримати амбітні заходи проти політики жорсткої економії, щоб об'єднати довкола себе лівих, зелених і тих членів ЄП із групи Альянсу лібералів і демократів за Європу, що є прихильниками боротьби за права людини, соціальну рівність і з екологічними проблемами: все те, за що виступає Піттелла як президент групи СіД, а раніше – як віце-президент Європейського парламенту. Піттелла також, ймовірно, сприятиме більш активній ролі ЄС у продовженні приєднання України і Сербії до великої європейської родини.

На перший погляд здається, що Таяні має значну перевагу через імовірність коаліції з християнськими демократами, консерваторами і популістами, які можуть забезпечити його обрання. З іншого боку, Піттеллі потрібно формувати дуже широку коаліцію соціалістів, демократів, лібералів, зелених і крайніх лівих.

Хоча Таяні і Піттелла є головними претендентами на посаду президента ЄП, лідер Альянсу лібералів і демократів за Європу Гі Ферхофштадт може стати остаточним переможцем через свої можливості виступити посередником між ЄНП та СіД і припинити незадоволення багатьох європейських громадян великою коаліцією християнських демократів і соціалістів.

Гі Ферхофштадт може стати остаточним переможцем

До того ж окремі джерела повідомляють, що нинішній президент Європейського парламенту Мартін Шульц може подумувати про підтримку Ферхофштадта замість Піттелли для того, щоб дозволити державам Старої Європи – Німеччині, Франції та Бенілюксу – підтримувати монополію в інституціях ЄС.

Тотальний контроль основних інституцій Європейського союзу представниками Старої Європи, швидше за все, призведе до повторення поганого керівництва європейськими справами, яке не гарантує ні пропорційного представництва, ні пропорційного ставлення щодо країн Центрально-Східної і Південної Європи.

І справді, члени Старої Європи традиційно неохоче діляться правами щодо прийняття рішень у ЄС із членами Центрально-Східної, Південної Європи, а також з країнами з-поза меж єврозони, наприклад Данією і Швецією.

Якщо Ферхофштадт стане президентом Європейського парламенту, дві основні європейські інституції контролюватимуться політиками зі Старої Європи, такими як Юнкер з Люксембургу та Ферхофштадт з Бельгії.

У такому разі Центрально-Східна Європа буде представлена меншістю в ЄСівських інституціях, а Південна Європа не буде представлена в них узагалі.

В іншому випадку, якщо або Таяні, або Піттелла очолять Європейський парламент, владні повноваження Старої Європи врівноважуватимуться представниками Центрально-Східної Європи, такими як президент Європейської ради Дональд Туск (Польща), а також представниками Південної Європи, такими як Таяні або Піттелла, які обидва походять з Італії.

Маттео Каццулані, асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»