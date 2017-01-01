Врятувати землю. Як аграрії збираються зірвати плани влади

Микола Мельник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політики хочуть запустити продаж землі під виглядом захисту інтересів селян

24 березня в самому серці столиці – «Українському домі» – було багатолюдно. Настільки, що в гардеробі навіть закінчились місця задовго до початку головної події. Привід для ажіотажу - підсумковий форум з обговорення земельної реформи, організований Аграрною партією.

Раніше аналогічні форуми проходили у Харкові для східного регіону, у Львові – для західного та Кропивницькому – для південного. У Києві зібрались представники центральних і північних областей, які мали затвердити остаточну резолюцію щодо проведення земельної реформи за результатами обговорення в регіонах.

На вході перед «Українським домом» усім бажаючим пропонували взяти участь у флешмобі «Земля, що дає надію». Люди писали на листочках свої мрії про майбутнє України – дерево, яке поступово обростало листям, символізувало віру в майбутнє країни, яка в кінці має перетворитися на пишний сад. Хай це й дещо наївно, але позитивних емоцій зараз і так небагато, тож чому зайвий раз не помріяти? Власне, мріями була насичена і сама атмосфера форуму...

Нагадаємо, що після того, як громадськість домоглася продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, Аграрна партія сформувала експертну групу для розробки повного пакету земельного законодавства, необхідного для завершення земельної реформи. Але, схоже, нинішній владі це непотрібно – прикриваючись вимогами МВФ, вона, лобіюючи інтереси агромагнатів, намагається відкрити хаотичний ринок землі вже зараз. При цьому, розуміючи, що через парламенту таке рішення буде провести вкрай важко, лобісти діють «в лобову» – 55 народних депутатів з різних фракцій внесли подання до Конституційного Суду з вимогою визнати мораторій неконституційним і таким, що порушує права громадян. При цьому чомусь народних обранців не хвилює те, що Конституція гарантує людям право на безкоштовну медицину, але держава це право, м’яко кажучи, не гарантує.

Тож уже в найближчі місяці КС може ухвалити рішення, яке відкриє «дикий» розпродаж земельних ресурсів. Вже очевидно, що участь у цьому розпродажі зможуть взяти тільки великі фінансові клани, у яких нема дефіциту капіталу. А прості фермери та селяни, яким фактично закритий доступ до кредитних коштів, не зможуть купити землю, на якій самі ж працюють.

Власне, на цю небезпеку і звернув увагу лідер Аграрної партії Віталій Скоцик, відкриваючи форум: «У коаліційній угоді було виписано 12 кроків для підготовки і завершення земельної реформи в нашій державі, з яких виконано три. Верховна Рада та уряд замість того, щоб виконати свої зобов’язання, вирішили цинічно вкрасти українську землю. Знищити основи економіки нашої держави, основу майбутнього наших поколінь. Аграрна партія в межах Аграрної ради зібрала кращих експертів, аби розробити якісну стратегію завершення земельної реформи. На початковому етапі в цій стратегії було виписано 12 кроків. Щоб зрозуміти точку зору нашого народу, ми поїхали по всій нашій великій державі і тепер в столиці презентуємо 16 кроків. Сьогодні в цій залі ми оголосимо про загальнонаціональний збір підписів за недопущення «дикого» ринку землі і завершення земельної реформи в інтересах людей».

Учасники форуму – фермери, власники паїв, депутати місцевих рад, експерти – впевнені, що, об’єднавшись, плани влади можна зупинити. Власне, за результатами попередніх жвавих обговорень і викристалізувались ті кроки, які з детальними слайдами презентувала доктор економічних наук Ольга Ходаківська, що очолює Аграрну раду партії. Згодом пропозиції з цієї дорожньої карти увійшли в підсумкову резолюцію форуму. Ходаківська підкреслила, що продаж землі нечисті на руку політики хочуть запустити під виглядом захисту інтересів селян.

«Замість цивілізованої земельної реформи нам пропонують темні лабіринти, в яких дуже зручно втілювати земельні махінації, – впевнена експерт. – Наше ж завдання – пошук оптимальної для України моделі земельних відносин, яка потрібна українському народу. Орієнтуватися треба не на іноземні інституції, а на інтереси села, українського господаря і підприємця. Взявши ініціативу в свої руки, ми дали початок всеукраїнській дискусії про те, яким повинен бути обіг земель у нашій державі».

Науковець із Житомирщини Віталій Данкевич продемонстрував результати цікавого соціологічного дослідження серед орендарів землі та тих, хто на ній працює з Поліського регіону. Виявилось, що більшість людей не зможуть купити землю – 62% визнали, що просто не мають на це коштів. Іще 13% не планують купувати землю взагалі.

«Потрібно вирішити низку проблем, а потім говорити про певні механізми ринку землі, – каже Данкевич. – Сільське населення не обізнане в тому, як скласти договір оренди, на яких умовах. Більшість населення, яке здає в оренду ділянки, не має навіть візуального контакту з землею, і лише певна частина знає, де конкретно розташована земельна ділянка і як нею можна розпоряджатись. Якщо землю виставлять на продаж, то у вітчизняних товаровиробників просто нема обігових коштів, а кредит взяти нереально. Хто ж тоді купить ці землі і буде їх обробляти?».

Голова Сумської організації партії Олексій Картавий запевняє, що не знає іншої такої галузі, де не були б прописані нормальні правила гри: «Не можна володіти та розпоряджатися будь-якими речами, якщо цих правил нема. Потрібно терміново прийняти відповідні законодавчі акти, щоб люди чітко бачили свою перспективу».

Однією з ключових проблем у земельній галузі аграрії вбачають дії Держгеокадастру, який залишається головним розпорядником землі, попри заяви про необхідність передати такі права громадам. Так нещодавно громадські організації та фермери провели мітинг біля Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, звинувативши його в корупції. Очільник Аграрного союзу України в області Анатолій Тиховод зазначив, що неможливо поновити договір оренди та отримати землю для фермерського господарства, бо чиновники Держгеокадастру вигадали хитру схему – оформлюють оренду на наближених осіб, які потім їздять по області та пропонують ділянки в суборенду.

Голова асоціації фермерів Драбівського району Черкащини Валерій Перепелиця, виступаючи на форумі, закликав ліквідувати Держгеокадстар як головний розсадник корупції і порівняв це відомство з поліцейським, який змінює правила руху прямо на дорозі. Бо без закону про передачу прав розпорядження державними землями місцевим громадам, останні фактично є «імпотентами» і нічого не можуть. «Держгеокадастр має займатися не корупційними «кормушками», а суто технічними питаннями», – зазначив фермер.

Підсумовуючи результати земельних форумів, Віталій Скоцик зазначив, що запровадження вільного ринку землі в умовах недосконалого законодавства принесе дестабілізацію не лише в Україну: «Сьогоднішня Європа не може бути стабільною без стабільної України, а світ не може бути стабільним без стабільної Європи. Нас зараз ставлять в ситуацію не просто купівлі-продажу землі, а в ситуацію, коли країна може бути повністю дестабілізована, дестабілізуючи Європу і в кінцевому етапі світ. Тому сьогодні ми боремося не тільки за життя українського народу. Але люди в Раді і Кабміні цинічно хочуть вкрасти українську землю. Затьмарення жадобою грошей перевершує здоровий глузд. Взагалі, те, що відбувається на Печерських пагорбах – у парламенті, уряді, – це безглузда реальність, яку раціонально пояснити не можна. Хоча б мали якийсь інстинкт самозбереження!».

За підрахунками голови Аграрної партії, за умови грамотної стратегії і реалізації земельної реформи капіталізація української економіки виросте на 500 мільярдів доларів, що дасть можливість створити в країні близько 3 мільйонів робочих місць.

На завершення лідер аграріїв оголосив про початок збору підписів за недопущення дикого ринку землі.

Також він повідомив, що з ініціативи Аграрної партії запрацював дискусійний майданчик щодо проблеми конституційних відносин. Участь у дискусії беруть співавтори Конституції нашої держави – Олександр Мороз, Ігор Юхновський, Роман Безсмертний та інші. Ігор Юхновський у своєму відеозверненні до учасників форуму повторив думку, що Україна абсолютно не готова до продажу землі: «Відношення держави до цього питання має бути надзвичайно чутливим. Треба дуже багато зробити, перед тим як говорити про продаж землі».

За підсумками форуму його делегати затвердили резолюцію, яка складається з уже згаданих 16 пунктів плану земельної реформи. Серед них – визначення власниками сільськогосподарських земель винятково громадян України, обмеження площі, яка може бути у володінні або оренді однієї особи, проведення інвентаризації земель і забезпечення роботи відкритого реєстру прав власності на землю, створення Земельного банку для контролю за її обігом тощо.

Завершився захід нагородженням переможців конкурсу дитячих малюнків «Україна – моя земля», юні переможці якого по-своєму інтерпретували небезпеку розпродажу землі.

Попереду найважче – реалізувати задумане.