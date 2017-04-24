Як росіяни «кинули» наївного президента ПАРЄ

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

«Я не винен, мене підставили», – Аграмунт

У Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні розгорівся неймовірний скандал: члени асамблеї вимагають від президента ПАРЄ Педро Аграмунта подати у відставку. Причина – компрометація посади і самої організації через поїздку 21 березня до Сирії (тобто за два тижні до хіматаки). Президент ПАРЄ здійснив цей вояж у компанії депутатів Держдуми РФ російським літаком. Статус Аграмунта у цій поїздці залишається невизначеним, бо ані асамблея, ані її органи не уповноважували його на такі дії.

Свої симпатії до РФ Аграмунт не приховував і раніше: торік він виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. Як відомо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У 2015-му ПАРЄ двічі розглядала питання про відновлення прав російської делегації, але поки що Росія, як і раніше, позбавлена голосу, участі в роботі керівних органів і моніторингових місіях зі спостереження за виборами.

Сьогодні Аграмунту нагадали і про його січневу зустріч із головою Держдуми В'ячеславом Володіним. У бесіді з російським спікером президент ПАРЄ назвав його «другом». У свою чергу Володін побідкався, що на Аграмунта тиснуть європейські колеги через його позицію щодо Росії.

Візит Аграмунта до Сирії викликав хвилю обурення міжнародної спільноти. Делегації Данії, Польщі та України в ПАРЄ висловили глибоку стурбованість такими діями президента ПАРЄ. Згодом до них приєдналась і Литва. Голова постійної делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що делегації трьох країн «шкодують, що здійснюються спроби використовувати цей візит як послання підтримки сирійської диктатури, яку ми вважаємо відповідальною за воєнні злочини».

Педро Аграмунт разом з Башаром Асадом та Леонідом Слуцьким

Олії у вогонь підлила й фотографія, що з’явилася в інтернеті, на якій Аграмунт зображений у компанії президента Сирії Башара Асада та одіозного Леоніда Слуцького – керівника комітету закордонних справ парламенту Росії. На цю світлину бурхливо відреагували й депутати Верховної Ради на чолі з Сергієм Лещенком. Вони звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Українці атакують

Спершу Аграмунт обрав позицію відсторонення: мовляв, якось минеться. Та саме завдяки членам української делегації скандал не вдалося загасити. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка зустріла його в кулуарах саміту Європейської народної партії на Мальті 29 березня, спробувала отримати від нього пояснення щодо поїздок до країни-агресора та Сирії. «У кулуарах саміту разом з Марією Іоновою (народний депутат від БПП) зловили президента ПАРЄ... Запитали, чи були вдалими його візити до Сирії і Санкт-Петербурга. І нагадали, що ми від делегації надіслали листа з низкою запитань, у тому числі й щодо організаційних і фінансових нюансів і деталей візиту до Сирії на російському військовому літаку (до листа приєдналися делегації Польщі, Данії, Литви)», – написала політик на своїй сторінці у Facebook. За словами Геращенко, Аграмунт відбувся загальними фразами і швидко пішов, посилаючись на зайнятість. «Помічник президента ПАРЄ намагався прийти на допомогу своєму керівнику, мовляв, на нього чекають на брифінгу. Педро Аграмунт сказав, що нам обов'язково треба спілкуватися і розмовляти – і пішов... дуже швидко пішов. На брифінг», – додала депутат.

Усвідомивши, що колеги з ПАРЄ йому не пробачать візит до Сирії, Аграмунт почав каятися і виправдовуватися. Так, сьогодні, відкриваючи весняну сесію, він зробив із цього приводу офіційну заяву. Політик визнав, що припустився помилки, коли полетів російським літаком до Сирії, написав у Facebook нардеп, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець. «Аграмунт оголошує на групі Європейської народної партії, що зробив помилку, коли полетів у Сирію. російським літаком і зустрівся з тираном Асадом. Але покаяння, на нашу думку, недостатньо», – зазначив Ємець. Депутат додав: Аграмунт заявив, що «росіяни його обманули і підставили», та наголосив, що добровільно у відставку не піде.

Аграмунт також зауважив, його візит мав приватний характер і жодним чином не пов'язаний з роботою в ПАРЄ. Він визнав, що мав би поінформувати про свої наміри представників інших політичних груп. Водночас про фінансування поїздки російською стороною чомусь «забув». Він заявив, що візит оплатив сирійський парламент, проте є відео того, як Аграмунт спускається по трапу літака міноборони країни-агресора, що прибув у Дамаск з Москви.

Втім, у своїх свідченнях Аграмунт явно плутався. За його словами, метою поїздки було бажання побачити на власні очі наслідки трагедії в Алеппо, та потім він визнав, що в Алеппо не поїхав, на відміну від інших учасників делегації.

У своїй заяві Аграмунт поскаржився, що його «візит став предметом маніпуляції з боку окремих російських ЗМІ», які не повідомили про приватний характер візиту і створили враження, що він підтримує Асада». Аграмунт запевнив, що це не так. Проте чи то за свою симпатію до Росії, чи то за власну недалекоглядність (адже давно час зрозуміти, що російська пропаганда будь-яку подію перекрутить) політику, очевидно, доведеться поплатитися високою посадою. «Ця поїздка у жодному разі не повинна розглядатися і використовуватися для підриву авторитету асамблеї», – визнав він.

Незважаючи на всі спроби Аграмунта виправдатися, депутати ПАРЄ оприлюднили вимогу про його відставку з посади президента. Оскільки процедуру імпічменту і відставки президента ПАРЄ не передбачено, Аграмунт кілька разів спробував продовжити засідання, та парламентарі заблокували дискусію, і він був змушений оголосити перерву. Після її закінчення місце головуючого зайняв віце-президент Роджер Гейл.

Скелети у шафі ПАРЄ

У свою чергу генсек ПАРЄ Войцех Савицький оголосив, що Аграмунт погодився відповісти на запитання депутатів під час окремого засідання. Водночас бюро ПАРЄ не знайшло голосів, щоб винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії. До Асамблеї внесли проект даної резолюції, але було ухвалено рішення про відмову від його розгляду під час поточної сесії.

Слід зауважити, що скандал через візит Аграмунта з росіянами до Сирії – не єдиний, що розгортається навколо Парламентської асамблеї. Так, впливове видання The Guardian у своєму розслідуванні, посилаючись на кількох депутатів ПАРЄ, повідомило, що депутатам асамблеї платять хабарі для просування інтересів влади Азербайджану. Із посиланням на неназваного колишнього азербайджанського дипломата, який згодом став дисидентом, видання пише про факти оплаченого лобіювання в різних організаціях, зокрема і ПАРЄ, інтересів правлячого режиму цієї кавказької держави. Сума таких витрат сягає $30 мільйонів. Автори матеріалу нагадують, що багатьох депутатів ПАРЄ неодноразово викривали в отриманні дорогих подарунків або навіть готівки від уряду Азербайджану. Проте всі депутати заперечували факт підкупу.

Колишній президент ПАРЄ Анн Брассер наголошує, що представники керівництва ПАРЄ блокують створення механізму розслідування випадків корупції. Про це вона заявила на дискусії щодо випадків корупції на полях засідання асамблеї. Вона повідомила, що 9 березня в Мадриді на закритій зустрічі керівних органів асамблеї їхні представники перевищили повноваження і заблокували розслідування корупції. «Ми схвалили рішення і доручили Бюро створити зовнішній орган (який би займався оцінкою дій депутатів. – Ред.). Але вони відкинули це рішення і почали розглядати інші варіанти», – розповіла вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»