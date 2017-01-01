Як зливають справу Насірова. Суд вилучив у прокурорів компрометуючі документи
- Сьогодні, 10:00
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Суд вилучив із переліку арештованих речей документи, які давали підставу для нового кримінального розслідування проти голови ДФС
У будинку відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова під час обшуків знайшли коштовні годинники, золото, картку для голосування у парламенті та витяг з кримінального провадження, який міг опинитись у голови ДФС лише незаконно. Останній документ міг стати приводом для нових звинувачень проти чиновника, але суд вилучив папірець у правоохоронного органа.
Обшуки у будинку Романа Насірова відбулися в день його затримання, 2 березня. Тоді ж детективи Антикорупційного бюро повідомили голові фіскальної служби про підозру через зловживання владою. Йому закидають незаконну розстрочку податкового боргу на суму 2 млрд гривень газовим трейдерам екс-депутата Олександра Онищенка (переховується за кордоном).
Як можна тепер дізнатися з судового реєстру, до переліку вилучених із помешкання Насірова речей увійшли такі предмети та документи (звертаємо увагу, що Насіров склав мандат народного депутата ще у 2015 році):
- 4670 фунтів стерлінгів, 21 200 євро, 2800 доларів;
- годинники Jacques du Manoir, Cartier та Chopard, п’ять годинників Breguet і п’ять Rolex;
- злитки золота вагою 100 грамів із написом Credit Suisse, вагою 20 грамів та 100 грамів 999,9 проби, вагою 5 грамів 999 проби;
- злиток срібла 5 грамів 999 проби;
- документи, пов’язані з інвестуванням та придбанням житла у проекті ТОВ «Фінансова компанія «Прайм» під назвою «Феофаніївський»;
- печатку із зображенням держгербу, з написом «Державна фіскальна служба України №1»;
- перепустку на ім'я Романа Насірова у міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни);
- перепустку до Верховної Ради, видану 12 листопада 2015 року;
- картку для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів України;
- тимчасове посвідчення народного депутата України на ім'я Романа Насірова;
- посвідчення народного депутата України;
- дипломатичний паспорт на ім'я Романа Насірова;
- два паспорти для виїзду за кордон на ім'я Романа Насірова;
- аркуш витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000688 від 16 травня 2016 року.
Найцікавіший документ – останній. Кримінальне провадження під номером 42016000000000688 було відрито рік тому департаментом Генпрокуратури з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах держслужби та власності за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах.
Йшлося про два мільйони доларів, які у 2014–2016 рр. уряд США виділив на реформу кримінальної юстиції в Україні. ГПУ підозрювала, що частину коштів було привласнено громадською організацією «Центр протидії корупції». В рамках розслідування ГПУ отримала доступ до фінансових документів центру з можливістю їх виїмки. Громадська організація та її співзасновник Віталій Шабунін тривалий час критикують керівництво Генпрокуратури через неефективну діяльність, звинувачували екс-генпрокурора Віктора Шокіна у заступництві перед прокурорами-хабарниками.
Після втручання офіційних представників США Генпрокуратура закрила справу минулого літа.
У квітні, під час судового розгляду у справі Насірова, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімків заявляв, що знайдений у будинку Насірова витяг з кримінального провадження проти Центру протидії корупції свідчить про те, що голова ДФС міг зловживати службовим становищем.
«Виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань за певним кримінальним провадженням може мати слідчий або прокурор ГПУ, тобто посадова особа того органа, який здійснює досудове розслідування у справі. Така виписка – закрита інформація», – пояснював юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. Він додав, що виписка могла з’явитись у голови фіскальної служби лише в одному випадку – хтось зі слідства мав надати Насірову цей документ».
На початку березня суд першої інстанції наклав арешт на речі, знайдені у помешканні Насірова. Але напередодні, після оскарження адвокатів, Апеляційний суд Києва виніс нове рішення.
Судова колегія визнала «надуманою» мету накладення арешту. «Жодним чином (документи. – Ред.) не належать до майна, за рахунок якого може бути здійснено відшкодування збитків. Тому апеляція задовольнила вимогу Національного антикорупційного бюро частково: заблокувала знайдені коштовності та гроші, водночас вилучила зі списку арештованого майна перелічені вище документи.
Таким чином, з-під арешту вийшли не лише витяг з реєстру досудових розслідувань, а й, наприклад, картка для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів. Варто врахувати: колишній депутат мав здати її, коли позбувся депутатського мандату (фракція БПП) у 2015 році.
Те, що вилучені зі списку арештованого майна документи становили певну загрозу для клієнта, опосередковано визнавали й адвокати Насірова. Один із них на суді стверджував: «Переважна більшість майна, на яке накладено арешт, є легальною». Тобто частина була нелегальною?
Раніше Кабінет міністрів усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховував, що у травні обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямовано до суду.
Солом’янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. У середині березня цю суму внесли родичі Насірова – дружина й тесть.
Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах бізнесмена-втікача Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу в 2 млрд грн ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Цю справу було проведено НАБУ за минулорічним зверненням кількох народних депутатів на чолі з Тетяною Чорновол з «Народного фронту».
Федір Орищук, «Главком»
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