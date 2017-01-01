Як зливають справу Насірова. Суд вилучив у прокурорів компрометуючі документи

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров у суді

Суд вилучив із переліку арештованих речей документи, які давали підставу для нового кримінального розслідування проти голови ДФС

У будинку відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова під час обшуків знайшли коштовні годинники, золото, картку для голосування у парламенті та витяг з кримінального провадження, який міг опинитись у голови ДФС лише незаконно. Останній документ міг стати приводом для нових звинувачень проти чиновника, але суд вилучив папірець у правоохоронного органа.

Обшуки у будинку Романа Насірова відбулися в день його затримання, 2 березня. Тоді ж детективи Антикорупційного бюро повідомили голові фіскальної служби про підозру через зловживання владою. Йому закидають незаконну розстрочку податкового боргу на суму 2 млрд гривень газовим трейдерам екс-депутата Олександра Онищенка (переховується за кордоном).

Як можна тепер дізнатися з судового реєстру, до переліку вилучених із помешкання Насірова речей увійшли такі предмети та документи (звертаємо увагу, що Насіров склав мандат народного депутата ще у 2015 році):

4670 фунтів стерлінгів, 21 200 євро, 2800 доларів;

годинники Jacques du Manoir, Cartier та Chopard, п’ять годинників Breguet і п’ять Rolex;

злитки золота вагою 100 грамів із написом Credit Suisse, вагою 20 грамів та 100 грамів 999,9 проби, вагою 5 грамів 999 проби;

злиток срібла 5 грамів 999 проби;

документи, пов’язані з інвестуванням та придбанням житла у проекті ТОВ «Фінансова компанія «Прайм» під назвою «Феофаніївський»;

печатку із зображенням держгербу, з написом «Державна фіскальна служба України №1»;

перепустку на ім'я Романа Насірова у міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни);

перепустку до Верховної Ради, видану 12 листопада 2015 року;

картку для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів України;

тимчасове посвідчення народного депутата України на ім'я Романа Насірова;

посвідчення народного депутата України;

дипломатичний паспорт на ім'я Романа Насірова;

два паспорти для виїзду за кордон на ім'я Романа Насірова;

аркуш витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000688 від 16 травня 2016 року.

Найцікавіший документ – останній. Кримінальне провадження під номером 42016000000000688 було відрито рік тому департаментом Генпрокуратури з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах держслужби та власності за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах.

Йшлося про два мільйони доларів, які у 2014–2016 рр. уряд США виділив на реформу кримінальної юстиції в Україні. ГПУ підозрювала, що частину коштів було привласнено громадською організацією «Центр протидії корупції». В рамках розслідування ГПУ отримала доступ до фінансових документів центру з можливістю їх виїмки. Громадська організація та її співзасновник Віталій Шабунін тривалий час критикують керівництво Генпрокуратури через неефективну діяльність, звинувачували екс-генпрокурора Віктора Шокіна у заступництві перед прокурорами-хабарниками.

Після втручання офіційних представників США Генпрокуратура закрила справу минулого літа.

У квітні, під час судового розгляду у справі Насірова, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімків заявляв, що знайдений у будинку Насірова витяг з кримінального провадження проти Центру протидії корупції свідчить про те, що голова ДФС міг зловживати службовим становищем.

«Виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань за певним кримінальним провадженням може мати слідчий або прокурор ГПУ, тобто посадова особа того органа, який здійснює досудове розслідування у справі. Така виписка – закрита інформація», – пояснював юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. Він додав, що виписка могла з’явитись у голови фіскальної служби лише в одному випадку – хтось зі слідства мав надати Насірову цей документ».

На початку березня суд першої інстанції наклав арешт на речі, знайдені у помешканні Насірова. Але напередодні, після оскарження адвокатів, Апеляційний суд Києва виніс нове рішення.

Судова колегія визнала «надуманою» мету накладення арешту. «Жодним чином (документи. – Ред.) не належать до майна, за рахунок якого може бути здійснено відшкодування збитків. Тому апеляція задовольнила вимогу Національного антикорупційного бюро частково: заблокувала знайдені коштовності та гроші, водночас вилучила зі списку арештованого майна перелічені вище документи.

Таким чином, з-під арешту вийшли не лише витяг з реєстру досудових розслідувань, а й, наприклад, картка для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів. Варто врахувати: колишній депутат мав здати її, коли позбувся депутатського мандату (фракція БПП) у 2015 році.

Те, що вилучені зі списку арештованого майна документи становили певну загрозу для клієнта, опосередковано визнавали й адвокати Насірова. Один із них на суді стверджував: «Переважна більшість майна, на яке накладено арешт, є легальною». Тобто частина була нелегальною?

Раніше Кабінет міністрів усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховував, що у травні обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямовано до суду.

Солом’янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. У середині березня цю суму внесли родичі Насірова – дружина й тесть.

Як відомо, звинувачення проти Олександра Онищенка і його оточення пов’язані із організацією протягом 2014-2015 рр. злочинних схем продажу природного газу. Паливо видобувалось у рамках спільної діяльності «Укргазвидобування» та підконтрольних нардепу-втікачу компаній «Фірма «Хас», «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест». Паливо продавали за значно заниженими цінами через товарні біржі на фіктивних аукціонах. Його скуповували завчасно визначені «переможці» за ціною 3000–3500 гривень за тисячу кубометрів та перепродували за ринковою вартістю кінцевим споживачам чи газотрейдерам (5000–5500 грн за тисячу кубометрів). Це призвело до збитків «Укргазвидобування» на суму понад 500 млн гривень, а заборгованість зі сплати ренти за користування надрами зазначених вище компаній перевищила 1,2 млрд гривень.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах бізнесмена-втікача Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу в 2 млрд грн ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Цю справу було проведено НАБУ за минулорічним зверненням кількох народних депутатів на чолі з Тетяною Чорновол з «Народного фронту».

Федір Орищук, «Главком»

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