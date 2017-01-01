Земельні війни. Держгеокадастр прикривається інтересами бійців АТО?

Микола Мельник



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Землі за межами населених пунктів: вибухонебезпечна ситуація у Запорізькій області

Громадські організації та фермери проводять сьогодні, 23 березня, пікетування Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області. Приводом для акції протесту стало звернення депутатів Михайлівської районної ради до уряду, президента та Верховної Ради щодо критичного стану у сфері земельних відносин. Ситуація на Запоріжжі ілюструє перезрілу проблему із землею в усій країні.

У всіх регіонах держави, зокрема і у Михайлівському районі Запорізької області, в 1990-х роках люди отримували землю в постійне користування за межами населених пунктів для ведення особистих селянських господарств (ОСГ). Переважно це були працівники бюджетних установ, учителі, лікарі. Отримані наділи обробляли як городи, використовували під пасовища тощо. По суті, ця земля слугувала в ті складні часи допомогою для збіднілих селян, що опинилися поза колгоспною системою.

«Люди сплачували земельний податок, але більшість із них не отримали державних актів на землю через брак коштів у сільських та селищних рад. Згодом процес отримання актів розпочався в індивідуальному порядку», - розповідає Сергій Передерій, голова Михайлівської районної ради.

Злочинна недбалість на прикладі району

До 2013 року дозволи на акти під ОСГ надавали районні державні адміністрації. Реєстрували — органи земельних ресурсів.

У Михайлівському районі вперше проблеми виникли через те, що на його території були найкращі землі області. Їхній статус — «особливо цінні». На підставі діючого законодавства вся упорядна документація потребувала експертизи в Києві. За оформлення чиновники брали «відкати».

Із 2013-го функції видачі дозволів на земельні акти перебрав на себе Держгеокадастр в особі своїх обласних управлінь. Однак ситуація лише погіршилася.

«З того періоду жодному жителю Михайлівського району не дали дозволу на виготовлення проектної документації. Жодному! Причини були надуманими — десь тире не там поставив, десь кому. Дехто отримав від Держгеокадастру в по п'ять-шість таких відписок», - каже Сергій Передерій.

Водночас почали з'являтися громадяни, які отримали державні акти на землі, що вже були в обробітку інших осіб, зауважує голова Михайлівської райради.

«Зрозуміло, почалися конфлікти, погрози, як ото в селі буває: «Я тобі хату спалю». Такі вибухонебезпечні ситуації стали повсюдними в населених пунктах району. Люди звертаються за поясненнями до Держгеокадастру, де їм цинічно пояснюють, що вони неправильно писали заяву», - описує ситуацію голова районної ради.

Проблема загострилася торік після ініціювання головою облдержадміністрації операції «Урожай — 2016». Це було обнадійливе починання, що мало навести порядок із землею. Його підтримали органи самоврядування.

«Однак Держгеокадастр, отримавши інформацію про землю без державних актів, яка була в обробітку людей уже 20-25 років, почав видавати дозволи на акти «лівим» людям. За нашою інформацією, земельні чиновники отримують «на лапу» мінімум 500-700 доларів за гектар. Тобто чиновники підставили губернатора та всю виконавчу гілку влади. По-перше, вони обезземелюють людей, Друге, загострюють ситуацію на селі», - обурюється Передерій.

Особливо цинічними стали дії чиновників Держгеокадастру з наділенням землею воїнів АТО. Їм надавали ділянки, які вже були в обробітку інших громадян. Це породжує конфлікти. Тепер селяни дивляться на атошників, як на чужинців.

«Ми просили: дайте списки учасників АТО, і сільські та селищні ради знайдуть ділянки, що оброблялися колись людьми, які пішли з життя. Такі землі, по суті, вільні. Їх можна безболісно передати героям. Але Держгеокадастр не зробив цього. Ось хто розхитує ситуацію в країні!» - обурюється представник місцевої влади.

Депутати Михайлівської райради зверталися до голови ОДА. Акцентували, що Держгеокадастр веде політику на розкол суспільства, розшарування його верств та підриває довіру до держави. Губернатор відповів, що Держгеокадастр йому не підпорядковується.

У зв’язку з цим депутати Михайлівськой райради прийняли звернення до уряду, президента та Верховної Ради з вимогою припинити такі дії земельних чиновників.

В області ситуація не краща

Заступник голови Запорізької регіональної організації Аграрної партії, голова Аграрного союзу України в області Анатолій Тиховод вважає, що Держгеокадастр узурпував земельні відносини у всій області. «Неможливо було поновити договір оренди, отримати землю для ведення фермерського господарства. Чиновники Держгеокадастру ще рік тому вимагали за оформлення землі 500-700 доларів за гектар. Сьогодні вони пішли іншим шляхом: знаходять наближених осіб, оформлюють на них оренду, а ці особи їздять по області та пропонують ділянки в суборенду», - стверджує Тиховод.

Є випадки отримання ділянок у рекреаційних та природоохоронних зонах. Наприклад, у заказнику «Степанівська коса». Нібито фермерське господарство працюватиме на піску.

Ділянки, які оформлені 2-3 роки тому, забирають через прокуратуру, оскаржують оренду. А ділянки, що оформлені на наближених до Держгеокадастру — правоохоронці ніби не бачать. «Органи державної влади у повній змові між собою і націлені на обезземелення українських селян», - вважає голова Аграрного союзу.

За результатами операції «Урожай — 2016» встановлено, що в Запорізькій області не обробляється близько 100 тисяч га державної землі. Це свідчить про те, що люди не можуть отримати її в оренду.

«Ось на цю землю і накинули оком ділки під маскою державних чиновників. При ціні оренди 1,5 тис. грн за гектар на рік, можна виручити 150 млн грн на рік. Ось ціна питання. В області в земельних відносинах повне свавілля», - вважає Тиховод. Він наголошує, що громадські організації Аграрний союз і Асоціація фермерів вже не раз пікетували Держгеокадастр у Запорізькій області. Але вперше проти дій чиновників протестує орган місцевого самоврядування в особі районної ради.

Хто повинен зупинити дерибан

23 березня о 10.00 фермери та активісти Запорізької області зібралися біля Головного управління Держгеокадастру по вул. Українській, 50. «Ми підтримуємо рішення Михайлівської райради й збираємося на протест. Земельні питання в області перезріли», - каже Олег Ніколенко, голова Запорізькій регіональної організації Аграрної партії.

На мирному пікеті порушені кілька питань. Перше, непорушності мораторію на продаж земель у час кризи. Друге, передача громадам повноважень розпоряджатися землями за межами населеного пункту. Третє, вимога до депутатів Верховної Ради відкликати подання до Конституційного суду про скасування мораторію на продаж землі.

«Звертатимемо увагу, що Держгеокадастр веде злочинну діяльність на обезземелення селян і ширить корупцію. Ми не хочемо жити в корумпованій країні», - підсумовував голова Запорізької регіональної організації Аграрної партії Олег Ніколенко.

Микола Мельник, для «Главкома»