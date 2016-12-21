Життя Охендовського за часів Партії регіонів. Нові подробиці розслідування «чорної каси»

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: nv.ua Михайло Охендовський

Сім столиць світу, польоти через океан, п’ятизіркові готелі та інші деталі від Антикорупційного бюро

«Главком» дізнався нові деталі розслідування справи про багатомільйонні хабарі, які начебто платила Партія регіонів топ-чиновникам часів Януковича. Основні зусилля детективів Національного антикорупційного бюро України наразі спрямовані на доказ отримання грошей з «чорної каси» теперішнім керівником Центрвиборчкому Михайлом Охендовським. Слідство стверджує, що має всі підстави для підозри, і навіть встановило, на що і коли чиновник витрачав ці гроші.

Подробиці розслідування містяться в ухвалі Печерського суду Києва від 21 грудня 2016 року, коли до голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання.

Ухвала Печерського суду Києва від 21 грудня 2016 року

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує справу про так звану амбарну книгу, або ж «чорну бухгалтерію» Партії регіонів. Так у ЗМІ називають рукописні документи, що спливли минулого року та є по суті непублічною бухгалтерією ПР. Видаткові документи, які нараховують 585 аркушів формату А4, охоплюють тіньову фінансову звітність провладної політичної сили за 2007–2012 роки.

У травні майже одночасно цей компромат двома частинами передали правоохоронним органам народний депутат Сергій Лещенко та колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак. Джерела походження папірців вони не розкрили, але для НАБУ цих документів виявилося достатньо для початку розслідування.

Загальна сума неофіційних виплат, переданих Партією регіонів народним депутатам, членам Кабінету міністрів, Вищої ради юстиції, військовослужбовцям вищого офіцерського складу військових формувань та іншим службовим особам, перевищує 10 млрд гривень.

«Чорна бухгалтерія» ПР – це скановані копії документів, що за своєю структурою нагадують облікові листи та містять такі відомості, як дата, прізвище особи, сума коштів і підпис отримувача, уточнюється в матеріалах розслідування. Обліком надходження та використанням коштів на надання неправомірної вигоди займалися представники фінансового департаменту Партії регіонів.

Раніше у ЗМІ вже було частково оприлюднено деякі з цих документів з іменами близько 200 отримувачів фінансування. Серед реципієнтів є прізвища та ініціали, які повністю збігаються із прізвищами колишнього депутата Володимира Сівковича, екс-міністра юстиції Олени Лукаш, екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, колишніх та чинних депутатів, політтехнологів Олексія Мустафіна і Володимира Грановського, керівника Центрвиборчкому Михайла Охендовського.





Сторінка з «чорної бухгалтерії», на якій згадується ЦВК

Найглибше розслідування НАБУ просунулося саме щодо останнього: наразі Охендовського підозрюють за ч. 3 та ч. 4 статті 368 КК (неодноразове отримання неправомірної вигоди у великому розмірі). Підозру теперішньому голові ЦВК було оголошено 13 грудня минулого року, після проведення експертизи зразків його підпису у паперах «чорної бухгалтерії» та інших зразків його автографів.

Як працювала каса

Відповідно до подробиць розслідування, що містяться у судовому реєстрі, ще на початку 2007 року представники Партії регіонів змовилися давати хабарі чиновникам за сприяння політичній силі. Будь-які фінанси вимагають контролю, тому підкуп державних службовців партійцями було вирішено вносити до системи обліку видатків у фінансовому департаменті політичної сили Януковича. Партійні фінансисти квартирувалися на третьому поверсі офісу центрального апарату ПР на вул. Липській, 10. Цей офіс належить структурам колишнього регіонала Григорія Смітюха і наразі виставлений на продаж за 400 млн гривень.

Хабарі фіксувалися так: в облікові листи, сформовані у вигляді таблиць, вносились відомості щодо дати отримання коштів, прізвища, імені, по-батькові отримувача, суми (цифрами та прописом) та підстави їх видачі. Факт одержання хабара мав бути засвідчений підписом отримувача або особи, яка видала кошти.

Як стверджують наразі детективи НАБУ, за кілька місяців до президентських виборів 2010 року (на яких переміг тодішній лідер ПР Віктор Янукович) представники цієї політсили вирішили схилити члена Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського (головою ЦВК його було обрано лише влітку 2013 року) на свій бік. Дослівно у матеріалах слідства це звучить так: «Виконання ним (Охендовським. – «Главком») дій із використанням наданого йому службового становища… в інтересах висунутого політичною партією «Партія регіонів» кандидата в президенти України та подальшого давання хабарів як винагороди за вчинені дії».

У лютому 2004 року Верховна Рада призначила Михайла Охендовського членом Центральної виборчої комісії. Після цього його двічі перепризначали до складу ЦВК. 6 липня 2013 року чиновника було обрано головою Центрвиборчкому.

Першу суму у розмірі 100 тис. доларів, ідеться у матеріалах розслідування, регіонали надали члену ЦВК безпосередньо у своєму партійному офісі 22 січня 2010 року (за кілька днів до цього завершився перший тур президентських виборів). Гроші начебто було надано за сприяння Віктору Януковичу як кандидату на президентський пост. Яким чином Охендовський сприяв чи міг сприяти Партії регіонів, у судових документах не уточнюється. У будь-якому разі регіонали мали бути задоволені стартом: за результатами першого туру виборів 2010 року Центрвиборчком нарахував Януковичу 35,5% підтримки, а його основному конкуренту – Юлії Тимошенко – 25%.

При цьому варто зазначити, що 100 тис. доларів – крапля в морі витрат на вибори семирічної давнини. За даними Комітету виборців України, витрати команди Януковича на президентську кампанію оцінювались у 200 млн доларів.

Наступний зафіксований в «амбарній книзі» епізод, який НАБУ пов’язує з Охендовським, стосується виборів до парламенту 2012 року. Згідно з розслідуванням бюро, у жовтні того року член ЦВК отримав нову суму від регіоналів – 45 тис. доларів «за виконання ним упродовж вересня 2012 року в інтересах висунутих політичною партією «Партія регіонів» кандидатів у народні депутати, невстановлених під час досудового розслідування дій з використанням наданого йому службового становища», пов'язаних із проведенням виборів. Підставою для надання цієї суми в облікових документах зазначено: «отделы ЦИК, сентябрь».

«Посол» від ЦВК

Якщо не піддавати сумнівам результати розслідування, Партія регіонів фінансувала не лише підсумки виборів, а й віру в їх легітимність. Мовою детективів: п’ять років тому в політсилі вирішили «ознайомити представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій з виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 2012 року з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам».

Нагадаємо, на тих парламентських виборах регіонали таки отримали найбільше представництво у Верховній Раді.

У розслідуванні НАБУ стверджується, що задля цього знову стали у пригоді послуги чиновників із Центрвиборчкому – фунцію презентатора було відведено Охендовському. Як уповноважений ЦВК у представницьких заходах, він мав запевнити світ у демократичності українських виборів.

Начебто ці послуги були небезкоштовними. На думку детективів, витрати на закордонні поїздки відшкодовувалися за рахунок партійної каси. Перша з них була до Брюсселя у травні 2012 року. Напередодні візиту Охендовський звернувся до керівництва ЦВК із проханням відрядити його до Бельгії на три дні для обговорення останніх змін виборчого законодавства України. Погодити таке відрядження Центрвиборчкомом допоміг лист від одного з членів Європарламенту.

Під час відрядження Охендовський взяв участь у засіданні Комітету Європарламенту «Україна – ЄС», під час якого довів до учасників засідання обумовлену вище інформацію. Під час поїздки чиновник витратив 1800 доларів, у тому числі за власний кошт придбав квиток на рейс Київ – Брюссель та сплатив проживання у п’ятизірковому готелі Hotel Royal Windsor.

При цьому встановлено, що член ЦВК не звертався до бухгалтерії виборчої комісії для відшкодування витрат. Натомість за тиждень після повернення до Києва у «чорній бухгалтерії» ПР з’явився новий запис про сплату 1525 доларів «командировочных» людині з прізвищем Охендовський.

Вже через місяць на нього чекала нова закордонна подорож, яку член ЦВК здійснив під час щорічної відпустки. На початку літа 2012 року він вилетів до США, де, за твердженням НАБУ, на виконання плану Партії регіонів доводив іноземним політикам та чиновникам демократичність виборчого процесу в Україні. Мандрівка не була дешевою. Чиновник сплатив 33 тис. гривень за послуги авіакомпанії Lufthansa, а за проживання в готелі Intercontinental The Willard Washington D.С. віддав понад 3 тис. доларів. Загальна сума встановлених витрат під час його ознайомлення з Америкою перевищила 7 тис. доларів.

Після повернення на батьківщину ім’я Охендовського знову внесли до бухгалтерської книги ПР. Там зазначено, що людині з таким прізвищем було виплачено 8300 доларів «командировочных».





Михайло Охендовський

А через місяць – нова країна. До Парижа в липні 2012-го українець прибув за дорученням Центрвиборчкому задля «ознайомлення місцевих політиків та чиновників із виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу» у жовтні 2012 року.

Ледве повернувшись із Франції, наприкінці серпня Охендовський їде до Лондона. Як стверджується в документах НАБУ, на переліт до Великої Британії чиновник сплатив Lufthansa понад 12 тис. гривень, а за проживання в готелях London Elizabeth Hotel та Corus Hotel Hyde – понад 400 фунтів стерлінгів. Загальна сума витрат перевищила в еквіваленті 3 тис. доларів.

У вересні 2012 року на Охендовського чекала Німеччина. У Берлін він прибув так само, як і в Лондон та Париж, – за дорученням ЦВК. Хоча в Антикорупційному бюро впевнені: всюди його головною метою було доручення від регіоналів – забезпечити визнання виборів 2012 року такими, що відповідають міжнародним стандартам.

На відвідини Німеччини член ЦВК витратив майже 1400 доларів. Скільки Охендовський невдовзі витратив на подорож до Австрії, куди чиновника також відрядила ЦВК (для участі у міжнародній конференції «Україна на шляху до європейської інтеграції»), в матеріалах НАБУ не уточнюється.

Натомість вказано, що після повернення з ключових країн Європи він не звертався до бухгалтерії ЦВК по відшкодування витрат. Але 27 вересня 2012 року бюджет Партії регіонів зменшився на 4726 доларів – це начебто кошти, які політсила перерахувала за перелічені мандрівки. Того ж дня майже ідентичну суму чиновник переказав на власний банківський рахунок.

Згодом, у жовтні 2012 року, Охендовського побачила Польща – на конференції «Вибори в Україні: між теорією та практикою» та на щорічній нараді Організації з безпеки та співпраці в Європі. До сусідньої країни його також відрядила ЦВК. Поїздка коштувала понад 3300 доларів. Частину цієї суми начебто також було компенсовано із партійного бюджету політсили Віктора Януковича.

Під час судового засідання, де розглядалося обрання запобіжного заходу голові ЦВК, адвокати Охендовського запевняли, що підозра клієнту – необґрунтована та безпідставна. Мовляв, не встановлено факт отримання коштів, а посилання на конкретний час та спосіб їх отримання ґрунтуються лише на припущеннях.

Захисники звертали увагу суду й на те, що доказами «хабарів» на 100 тис. доларів і на 45 тис. доларів виступають записи у «чорній бухгалтерії», під якими не має підпису ані Охендовського, ані інших фігурантів справи. Мовляв, підписи ставила інша особа, якої немає в матеріалах слідства.

Водночас адвокати вказали, що перебування Охендовського у шести відрядженнях за кордоном (у 2012 році) за власний рахунок не є злочином. Отримання чи неотримання ним відшкодування витрат (у загальній сумі 16 тис. доларів) за місцем роботи є правом особи, а не обов’язком.

Суд погодився з деякими аргументами, та, як уже відомо, вирішив не брати під варту чиновника. Натомість було застосовано м'який запобіжний захід – у вигляді особистого зобов'язання, яке передбачає обов’язок прибувати за кожним викликом слідчого, нікуди не їхати з населеного пункту, повідомляти слідству про зміну місця проживання.

Нагадаємо також, що раніше голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський спростував оприлюднену інформацію про те, що Партія регіонів у 2012 році виділяла кошти на підкуп членів ЦВК. «Ніколи жодних хабарів ні від кого за роки роботи у ЦВК Михайло Володимирович Охендовський не брав і не отримував», – сказав він. Охендовський наголошував, що готовий дати будь-які пояснення правоохоронним органам у разі виникнення у них запитань.

Федір Орищук, «Главком»