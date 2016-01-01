Петро Порошенко – політичний чемпіон року

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Провідні політичні експерти про злети і падіння 2016-го та головні очікування від 2017-го

Наприкінці 2016 року «Главком» звернувся до провідних політичних експертів із проханнями підбити підсумки року: визначити найбільш важливі для країни події та оцінити провали внутрішньої та зовнішньої політики. Також ми зупинилися на особистостях і визначили «невдах» і «переможців» серед головних політичних гравців країни. Пальма першості цьогоріч дісталася президенту Петру Порошенку. Щоправда, його успіх був обґрунтований експертами не через успіх держави, а передусім через посилення власного впливу на процеси у країні. Серед «лузерів» перше місце посіла Надія Савченко, яка півроку тому сприймалася більшістю як національна героїня. Але найскладніше політологам було визначитись із перспективними політиками. Адже таких, на відміну від минулого року, на переконання більшості, в Україні сьогодні немає...

Всім експертам «Главком» запропонував зробити свій вибір у таких номінаціях:

Найбільш успішний політик Найменш успішний політик Найбільш перспективний політик Подія року Провал року (основна невирішена проблема) Найбільше очікування від наступного року

Володимир Фесенко,

голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Але цього року він зіткнувся з цілою низкою репутаційних скандалів.

Володимир Гройсман. Цьогоріч він обійняв посаду прем’єр-міністра. А крім того, був достатньо помітною фігурою. І з точки зору балансу досягнень і втрат, він, на мій погляд, більш-менш втримався.

Найменш успішний політик

Надія Савченко. Так швидко, карколомно перетворитися з героїні на антигероїню ще треба вміти: мала 10% у президентському рейтингу після повернення в Україну. Зараз – ледь дотягує до 2%.

Міхеїл Саакашвілі. Хоча минулого року називав його перспективним політиком. І за рейтингами, і з точку зору очікувань і розчарувань, пов’язаних з його персоною.

Найбільш перспективний політик

Я не бачу зараз перспективного політика, з яким би були пов’язані великі очікування. Теоретично, з тієї точки зору, що ця людина не має своєї політичної сили, але може створити, таким може стати Володимир Гройсман. Але прогнозувати я б не поспішав.

Подія року

Перемога Джамали на «Євробаченні». Це підтверджують і соціологи.

Зміна уряду. Це істотно вплинуло на політичну ситуацію.

Brexit і перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Провал року (основна невирішена проблема)

Корупція. Є певна активність у боротьбі з корупцією, є певні позитивні тенденції, якийсь рух тут починається. З мертвої точки ми зсунулися, і це добре. Але все одно це ключова проблема.

Найбільше очікування від наступного року

У мене від наступного року не дуже добрі очікування. Перш за все з точки зору міжнародної ситуації. Вона буде заплутаною, конфліктною, суперечливою, хаотичною з огляду на різні чинники. І в цьому сенсі я б хотів, щоб мої очікування не дуже виправдалися, щоб ситуація наступного року не була занадто поганою.

Світлана Конончук,

виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Тому що він домігся не тільки усунення Яценюка з посади прем’єр-міністра. Він домігся заміни Яценюка на людину, близьку до себе, – Володимира Гройсмана. Він домігся також, щоб генеральним прокурором країни стала людина з кола його політичних соратників. Єдине, у цього посилення Порошенка є межі. І вони виражаються в тому, що він не має достатньої парламентської підтримки, не має ресурсів для того, щоб цю підтримку залучити для внесення змін у Конституцію.

Найменш успішний політик

Арсеній Яценюк. Його змістили з посади прем’єр-міністра. Негативну роль для Яценюка зіграло й те, що спонсорів його політичної сили було ослаблено – зокрема, Миколу Мартиненка. Але це не означає, що Яценюк не може почати активно працювати на повернення.

Найбільш перспективний політик

Є адекватні молоді політики, і це добре, що не можна когось одного назвати.

Подія року

Декомунізація. Як не дивно, але це той процес, який засвідчив дуже важливі зрушення у свідомості людей. Якщо ще на Майдані, під час революції 2013-2014 років ми дискутували, чи потрібно зносити пам’ятник Леніну, то вже в 2016 році дискусії перейшли у простір того, як краще перейменувати місто.

Провал року (основна невирішена проблема)

Основна невирішена проблема – відсутність економічного зростання. Звичайно, влада рапортує, що зростання було. Але воно радше мало місце завдяки фінансовій допомозі, яку отримала Україна.

Найбільше очікування від наступного року

Парламент пропрацює в тому складі, який є. Порошенко залишить за собою вплив, який він здобув у 2016 році. Але водночас критика дій і уряду, і президента, безумовно, посилюватиметься.

На жаль, також можна констатувати: війна наступного року не припиниться. Я не бачу з боку влади активних дій на пошук рішення.

У зовнішній політиці нам варто, думаю, розраховувати на безвізовий режим і на впровадження Угоди про асоціацію із Європейським союзом.

Віталій Бала,

директор Агентства моделювання ситуацій

Найбільш успішний політик

Юлія Тимошенко. У неї зросли рейтинги. Вона фактично з небуття, яке їй пророкували, вийшла на верхівку. Різні дослідження дають їй різні рейтинги. Але всюди вона в топі.

Найменш успішний політик

Арсеній Яценюк. Він втратив свої позиції, маючи на початку шалену підтримку. Хоча зараз він намагається повернутися.

Найбільш перспективний політик

Немає таких.

Подія року

Успішний виступ наших паралімпійців. Вони дуже багато зробили для позитивного іміджу України.

Провал року (основна невирішена проблема)

Відсутність зрозумілого стратегічного плану розвитку: куди ми йдемо і скільки це займе часу. Ви чули хоча б від одного політика чи від однієї політичної сили не просто гасла, а конкретний план?

Наша найбільша проблема – відсутність політичної еліти не дає нам можливість мати стратегічний план розвитку.

Найбільше очікування від наступного року

Громадяни України врешті-решт мають зрозуміти, що несуть не меншу відповідальність за те, що відбувається в країні. Це розуміння відкриє, на мою думку, еволюційний шлях для розвитку. Якщо у нас не буде хоча б 50%, які це зрозуміють, інші робитимуть це в революційний спосіб.

Андрій Золотарьов,

керівник центру «Третій центр»

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Він зупинив падіння свого рейтингу, сконцентрував у своїх руках силові та інші ресурси. І закінчення року з історією націоналізації «Привату» – найкраща тому ілюстрація.

Найменш успішний політик

Надія Савченко, яка демонструє помітну динаміку падіння рейтингу. В липні, за даними КМІСу, її рейтинг був 35%, за даними групи «Рейтинг», близько 45% – «підтримую», «підтримую частково». З президентського рейтингу в 10% вона опустилася до 2%. З точки зору динаміки – це фіаско.

Найбільш перспективний політик

Перспективного політика зараз не бачу. З наявної обойми ним могла стати Надія Савченко, але вона перебазувалася в лузери, якщо оцінювати те, з якої висоти вона скотилася. Жартома можна назвати Арсенія Яценюка. Ще влітку я прогнозував, що він знову буде повертатися в амплуа молодого і перспективного політика, що і відбувається.

Подія року

Соціально-економічна подія року – це підвищення комунальних тарифів і націоналізація «Привату».

З політичної точки зору, це низка політичних скандалів, які призвели до репутаційного краху влади. Маю на увазі панамський скандал, записи Онищенка.

Провал року (основна невирішена проблема)

У нас досі займаються створенням декорацій реформ: життя по-новому замість реальної модернізації.

Найбільше очікування від наступного року

Щоб економіка і політика не привели нас до руїни. Зараз головне – щоб не було гірше. А особливих очікувань немає. Бо якщо за два роки керівник не показав результат, він його вже не покаже ніколи. Це принцип менеджменту.

Вадим Карасьов,

директор Інституту глобальних стратегій

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Він протягом року отримав свого прем’єра, політично ефективного свого генпрокурора, нейтралізував фактично міністра внутрішніх справ. І наприкінці року стало зрозуміло, що парламентсько-президентська республіка впала, і до кінця 2016 року у нас фактично стала президентсько-парламентська республіка із сильним контролем президентської команди, виконавчої влади над парламентом. 270 з гаком голосів за держбюджет жирним маркером продемонстрували оці політичні трансформації.

Найменш успішний політик

Арсеній Яценюк. Він був прем’єром, тепер він лідер фракції, у якої у разі дострокових парламентських виборів немає шансів потрапити до Верховної Ради.

На Саакашвілі, як і на Савченко, хрест поки що ставити зарано. Але в трійку лузерів вони теж входять.

Найбільш перспективний політик

Протягом 2016 року їх поменшало. Найперспективніший – Володимир Гройсман. І також залишаються в цьому переліку Савченко і Саакашвілі, незважаючи на їхні втрати. Бо, на відміну від інших молодих перспективних, які були радше медійними обличчями, вони – політики. І ще б я назвав Ігоря Коломойського. Оскільки в 2016 році він був знищений як олігарх. Він залишився великим власником, але більше не є олігархом.

Подія року

Зміна Кабінету міністрів, відставка Яценюка та електронне декларування.

Brexit і перемога Трампа.

Провал року (основна невирішена проблема)

Мінськ і ситуація на Донбасі. Також проблемою є рівень життя та стан економіки. Проста людина не бачить просвіту. Також провал – неотримання безвізу.

Найбільше очікування від наступного року

Отримання безвізу. І друге – в 2017 році ми очікуємо отримати відповідь на питання: who is mister Tрамп?

Тарас Чорновіл,

екс-народний депутат, політичний експерт

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Він пройшов через падіння, обвал, загрозу дострокових виборів у той момент, коли у нього руйнувалася коаліція, його політична сила була на крайньому мінімумі. Він зміг зберегти коаліцію, зміг вийти на зростання персональної довіри, на кінець року вийти із певними реформами, соціальними досягненнями. Він фактично отримав контроль і над урядом, має більш серйозний контроль у коаліції тепер, бо вже не можна там нормально гратися в шантаж, як це робили дрібні фракції. У нього з’явилося набагато більше можливостей для маневру. Він вийшов з найбільшим успіхом. З вересня у нього почався період зростання рейтингу довіри і електорального рейтингу.

Найменш успішний політик

Арсеній Яценюк. Але він почав потрошки вирулювати. Яценюк зі своєю політсилою сіли на хребет БПП, Порошенку. І зараз за принципом «коваль кує, а жаба ногу підставляє» він потроху вирулює.

Міхеїл Саакашвілі, від якого багато чого очікували і який виявився мильною бульбашкою. Але поки що повного провалу немає.

Надія Савченко. Її і політиком, щоправда, назвати важко. Але після виходу із в’язниці вона мала за всіма соціологіями перший президентський рейтинг. Людина з нуля мала 35%. А сьогодні має абсолютно знищену репутацію. Але це наш суспільний провал року, бо ми в неї повірили.

Найбільш перспективний політик

Володимир Гройсман. Він почав перетворюватися на достатньо самостійну політичну фігуру. Цього раніше не було, його сприймали виключно як додаток до Порошенка. Над ним ще жартують, але вже сприймають досить поважно.

Також починає нарощувати м’язи Андрій Парубій. Нині його ще важко розглядати як політика першої категорії. Але за кілька років у нього будуть серйозні перспективи.

Подія року

Зміна уряду змінила парадигму для внутрішнього розвитку України.

І створення нових територіальних громад. Роки за три-чотири буде вже зовсім інша країна саме у зв’язку з тим, що територіальні громади нарешті почали переймати на себе владні повноваження.

Провал року (основна невирішена проблема)

Врегулювання ситуації на Донбасі. Це буде, думаю, і проблема наступного року, і через рік, боюся, також. Світла в кінці тунелю поки що не видно.

Найбільше очікування від наступного року

Видиме економічне зростання.

Олеся Яхно-Бєлковська,

політолог

Найбільш успішний політик

Петро Порошенко. Низку процесів, які могли стати реальними (ті самі дострокові вибори), було заблоковано, зокрема, через те, що спрацював президент. Також на зовнішньополітичному напрямку було прийнято чимало важливих рішень для України. Маю на увазі продовження санкцій Євросоюзом проти Росії, консолідовану міжнародну підтримку України. Плюс, те, що вдалося вийти з цього нідерландського референдуму, з цієї історії, яка могла заблокувати взагалі Угоду про асоціацію з ЄС.

Найменш успішний політик

Надія Савченко. До неї були завищені очікування людей. І для багатьох є неочікуваними ті заяви, які вона робила і робить.

Найбільш перспективний політик

Назвати перспективного політика сьогодні складно. Ним може стати Володимир Гройсман, якщо прем’єру вдасться зробити відчутні кроки.

Подія року

Україні вдалося стримати подальше розповзання сепаратистських настроїв.

Електронне декларування.

Провал року (основна невирішена проблема)

Війна. Глобально відповіді на те, як дійти до миру, думаю, поки що ні в кого немає – ні в Заходу, ні в України, ні тим паче в Росії.

Безвіз. Трагедії, що не вдалося його отримати в озвучені дати, я не бачу. Але це відкладений результат. Ми чекаємо на безвіз у 2017 році.

Найбільше очікування від наступного року

Реформи та безвіз. Ми тепер можемо лише постійно нагадувати Євросоюзу про це зобов’язання...

Катерина Пешко, «Главком»