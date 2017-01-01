Зустріч, яку чекали цілий рік. Найцікавіше з прес-конференції президента

Президент України Петро Порошенко. Прес-конференція 14 травня 2017 року

Однією з ключових тем прогнозовано стали нові деталі у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета

Виходу президента до преси чекали майже рік – з червня 2016-го. Увесь цей час Петру Олексійовичу вкрай не вистачало «перемог» – і ось така нарешті з’явилась. Мова про впровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Заради того, аби підкреслити всю ексклюзивність моменту та свою роль в ньому, свою довгоочікувану прес-конференцію Порошенко провів у неділю, одразу після фіналу «Євробачення». Офіційно прес-конференція була присвячена Дню Європи в Україні. Під європейські зірки була навіть прикрашена сцена в традиційному шатрі на Банковій, де голова держави дає свої нечасті останнім часом великі конференції.

Однією з ключових тем прогнозовано мало стати розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета – буквально напередодні спілкування Порошенка з пресою вийшло журналістське розслідування «Вбивство Павла». Кілька учасників прес-конференції прийшли в чорних футболках з написом «Хто вбив Павла?», причому журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача охорона не хотіла впускати саме через такий одяг.

Журналісти одягли на прес-конференцію президента футболки - «Хто вбив Павла»

Порошенко, безумовно, був готовий до того, що його жорстко питатимуть про Шеремета. Президент запевняв, що як ніхто зацікавлений в розслідуванні цього вбивства. І запросив журналістів до себе після свого повернення з Мальти, аби ті роз’яснили, чим саме президент може допомогти у цій справі.

Оригінально відповів Порошенко на питання про прослуховування журналістів, які критикують владу. Він нагадав, що СБУ працює в умовах гібридної війни з Росією, тож до її роботи треба ставитись із розумінням. Однак запевнив, що ще в 2015-му році відмовився від отримання спеціальних довідок, які збирають спецслужби.

Загалом прес-конференція, яку так довго чекали, виявилась, за великим рахунком, без сенсацій. Петро Олексійович добре освоїв науку «з’їзду» з неприємних тем. Ледь не найінформативнішим виглядало припущення, що новий голова Нацбанку може бути призначений ще до літніх канікул Верховної Ради. Але знову ж – без будь-яких прізвищ. Президент чемно вислуховував навіть дуже неприємні для себе питання, посміхався і впевнено починав відповідати, але що? Цю технологію він блискуче відпрацював.

Питання про свій другий термін Порошенко також обійшов. При цьому в безперечні свої досягнення, відповідаючи на питання, чому треба голосувати саме за нього, президент заніс і безвіз, і Угоду про асоціацію з ЄС, і притягнення до відповідальності Віктора Януковича, та й мінуси не оминув, згадавши про певні кадрові прорахунки і прикрі гальмування реформ. Цікаво, що не пролунало жодного класичного питання про сумнозвісну Липецьку фабрику, яка чи то ліквідовується, чи то ні, проте згадали про інший бізнес президента – Міжнародний інвестиційний банк, який демонструє неабияку динаміку росту на фоні стагнації іншого банківського сектору. Порошенко запевнив, що показники росту прибутків банку з’явились через поповнення резервів і поскаржився, що не може передати банк в «сліпий траст», як «Рошен» без зміни української юрисдикції.

Отже, про що сьогодні говорив глава держави:

Про безвіз

Я впевнений, що йдеться про подію надзвичайно глибокого символічного значення. Це – гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини, утвердження незалежності нашої держави. Тепер хіба-що божевільні можуть вважати Україну частиною так званого «русского мира». Україна - частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова. Ми поділяємо спільні цінності. І при цьому зберігаємо свою національну ідентичність.

Петро Порошенко

Про рік генпрокурора Луценка

Якщо оцінювати роботу за кількістю відкритих кримінальних справ та справ, переданих у суд, то тут є досить хороша статистика щодо кількості справ, які передані в суд як відносно справ Євромайдану, «справи Януковича» і справ проти корупціонерів… Я б радив йому провести публічний звіт у парламенті. Думаю, є про що звітувати.

Про плівки Онищенка

Не чув і не збираюся. Якщо є щось повідомити у пана Онищенка, він повинен був прийти до слідчих органів, в суд, дати пояснення і в суді захищатися. Якщо він має щось додатково передати слідчим органам, як він говорив – у НАБУ, у прокуратуру , американцям або кому-небудь іншому, – я вважаю, що це абсолютно правильний шлях. Якщо ж ці тези будуються, використовуючи друзів, щоб побудувати політичний захист, отримати політичний притулок, – я вважаю, що нічого спільного з розслідуванням, встановленням істини і притягненням до відповідальності це не має.

Про Валерію Гонтареву

Як ви знаєте, згідно з українським законодавством звільняти главу НБУ може тільки Верховна Рада. І я глибоко переконаний, що це голосування має відбутися тоді, коли ми будемо мати кандидатуру, яка одержить підтримку Верховної Ради. Я не виключаю, що це може статися і до літніх парламентських канікул, щоб ми не чекали осені.

Президент України

Про подвійне громадянство депутата Артеменко

Я справді підписав укази, і це робилося й іншими президентами, про припинення українського громадянства з різних причин. Зокрема і в зв'язку з невиходом з іноземного громадянства, коли воно було надано. І це вимірюється сотнями – не тисячами, але сотнями. Я буду діяти в межах компетенції та Конституції і свого конституційного права припинення українського громадянства, першою чергою, міністрів, депутатів і чиновників. Для мене є неприйнятним, що в українському парламенті є особи з подвійним або потрійним громадянством.

Про свій другий термін

Ще є два роки президентських повноважень. У вересні у своїй доповіді у Верховній Раді я представлю своє бачення розвитку країни на цей і наступний роки. Думаю, на сьогоднішній день рано говорити про склад кандидатів у президенти.

Про небувалі прибутки свого банку

Прибуток банку (Міжнародного інвестиційного банку, - «Главком») виходить далеко за межі першої двадцятки чи тридцятки... У минулому році під час перевірки Нацбанку були нараховані резерви. Банк прибуток направив на формування резервів. Зараз, коли резерви сформовані, він показав прибуток. Прибуток не пов'язаний з державними позиціями. Його джерела не змінилися за час мого перебування на посаді президента.

Президент України Петро Порошенко

Про рівень свободи

Ніколи за всю історію Україна не мала такого рівня свободи, зокрема щодо журналістів, зокрема щодо громадських діячів. Якщо ви подивитеся телевізор, це буде найяскравішим доказом, що ви можете показувати те, що вважаєте за потрібне, керуючись винятково своїм розумінням журналістських стандартів та етики.

Про Коломойського

У нас немає якоїсь окремої відповідальності власників Приватбанку, хоча це найбільший банк, який вимагав докапіталізації. Я ініціював прийняття закону про відповідальність всіх власників банків за штучне доведення до банкрутства або за виведення коштів та нанесення збитків державі.



Якщо власники банку не виконають ті зобов'язання, які на них накладає закон, то власник Приватбанку в особі уряду і Міністерства фінансів буде застосовувати всі заходи. Мені відомо, що вже є кілька звернень в НАБУ і Генеральну прокуратуру для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

Про альтернативу Мінським угодам

Санкції проти Путіна застосовуються за невиконання та неімплементацію Мінських угод, і ми не можемо досягти миру, чого я хочу найбільше, саме через те, що Путін Мінські угоди виконувати не хоче і не збирається. Мінські угоди дозволяють продемонструвати всьому світу, хто винен в цьому. Мінські угоди дозволяють нам іти в суд, залучати злочинців до відповідальності, в тому числі і міжнародної. Мінські угоди дозволяють, щоб Росія в рамках міжнародного права заплатила ціну за те, що саме вона їх порушує.



Будь-яка альтернатива Мінським угодам – можемо змінювати формат, можемо залучати Британію, Польщу або США – це все ні до чого... Знаєте, чим відрізняється на сьогодні ситуація, яка склалася у нас зараз, від трагедії, яка відбувалася в Осетії, в Абхазії під час вторгнення російських військ, Придністров'ї і в Сирії? Тим, що під Мінськими угодами стоїть підпис Путіна.

Про «блискучі» відносини з Трампом

Щодо наших контактів із США, я можу сказати, що у мене було кілька телефонних розмов, абсолютно блискучих, із президентом Трампом. У мене була дуже добра зустріч і телефонні розмови з віце-президентом Майком Пенсом, і міністр (Павло Клімкін – міністр закордонних справ – Ред. ) за моїм дорученням ґрунтовно розмовляв із ним під час візиту у Вашингтон. Я мав дуже детальну бесіду з держсекретарем Тіллерсоном. За моїм дорученням міністр мав досить ефективні переговори багаторазово з Макмастером, радником із питань національної безпеки. Ми доволі ефективно співпрацюємо з Конгресом.

Про розмови з Путіним

Остання моя телефонна розмова з Путіним стосувалася українських громадян, які утримуються у російських в'язницях. Зокрема, розмова йшла про звільнення Романа Сущенка ... Наслідком цих переговорів була організація зустрічі Романа у в'язниці з сім'єю.

Про свої досягнення

До позитивних досягнень можна віднести, зокрема, підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим з ЄС, який має запрацювати з червня 2017 року, повернення до Конституції 2004 року, те, що справа екс-президента Віктора Януковича знаходиться в суді. Є й певні кадрові прорахунки, і затримка з реформами.

Про роботу Марини Порошенко на каналі Ахметова

Вона веде активну громадську діяльність. І щодо того, що вона збирається знімати цикл передач – не політичних абсолютно вона зі мною не радилася. Але я подивився анонс – мені сподобалося. Давайте критикувати програму тоді, коли ви її побачите.

Про футболку сина з написом Russia

Я побачив цю фотокартку, я її не бачив раніше. Це фотокартка з private Instagram, вона стосується ночі на Хелловін – і це був вертеп. Вертепна природа: хтось малювався чортом, хтось одягнув цю футболку. Там (на фото, - «Главком») зображені 14-15-річні хлопці, які на Хелловін вирішили, що можлива така поведінка. Вони не є політиками. Я розцінюю – навіть у вертепі, навіть на Хелловін – таку поведінку абсолютно неприйнятною. З цього приводу в мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів. Але це не є його футболка, він її не використовує у звичайному житті. Але навіть на Хелловін, я вважаю, що це недобре.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»