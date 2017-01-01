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    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках

    • Сьогодні, 16:28
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    В отличие от других фотографов дикой природы, Мануэла Кульпа не имеет возможности отправиться в естественную среду обитания африканских животных, поэтому альтернативой сафари стали визиты в зоопарки Германии, Нидерландов, Австрии и Чехии.

    Но это не помешало Мануэле Кульпа сделать невероятные снимки.

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    Серия получила название «Африканские души» во многом благодаря вполне удачным попыткам запечатлеть душу и красоту представителей африканской дикой природы. Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Мануэла во время посещений зоопарков (ограды, ограниченное пространство, плохое освещение), ее снимки получаются невероятными и целостными. По словам фотографа, многие из ее лучших кадров были сделаны спонтанно.

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    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках
    «Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках

    По материалам: xage.ru

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