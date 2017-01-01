«Африканские души»: 15 снимков диких животных, которые на самом деле были сделаны в зоопарках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В отличие от других фотографов дикой природы, Мануэла Кульпа не имеет возможности отправиться в естественную среду обитания африканских животных, поэтому альтернативой сафари стали визиты в зоопарки Германии, Нидерландов, Австрии и Чехии.

Но это не помешало Мануэле Кульпа сделать невероятные снимки.

Серия получила название «Африканские души» во многом благодаря вполне удачным попыткам запечатлеть душу и красоту представителей африканской дикой природы. Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Мануэла во время посещений зоопарков (ограды, ограниченное пространство, плохое освещение), ее снимки получаются невероятными и целостными. По словам фотографа, многие из ее лучших кадров были сделаны спонтанно.

По материалам: xage.ru