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    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед

    • Сьогодні, 07:16
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    Нити, дерево и кокосовая скорлупа – всё, что необходимо мастерице Агнес Герцлед (Agnes Herczeg) для создания своих волшебных работ, которые она завывает «фотографиями из кружев».

    Мягкие, невесомые, грациозные и изящные шедевры могут стать отличным декором для дома или же прекрасным подарком для друзей.

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    Свой творческий путь она начинала с создания кружевных воротничков и других мелких аксессуаров, но раскрыть свой талант Агнес смогла благодаря столь необычным инсталляциям, которые она создаёт из подручных средств, вплетая в них нити своей огромной светлой души. Все работы, будто пронизаны лучами света, а сюжеты их необычны и гармоничны. Благодаря незаурядному таланту, особой технике плетения, кропотливому труду и безудержной фантазии рождаются на первый взгляд хрупкие конструкции с чувственными женскими образами и не только.

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    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед
    «Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед

    Джерело: Культурология

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