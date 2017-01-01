«Фотографии из кружев»: невероятные инсталляции из нитей от Агнес Герцлед



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нити, дерево и кокосовая скорлупа – всё, что необходимо мастерице Агнес Герцлед (Agnes Herczeg) для создания своих волшебных работ, которые она завывает «фотографиями из кружев».

Мягкие, невесомые, грациозные и изящные шедевры могут стать отличным декором для дома или же прекрасным подарком для друзей.

Свой творческий путь она начинала с создания кружевных воротничков и других мелких аксессуаров, но раскрыть свой талант Агнес смогла благодаря столь необычным инсталляциям, которые она создаёт из подручных средств, вплетая в них нити своей огромной светлой души. Все работы, будто пронизаны лучами света, а сюжеты их необычны и гармоничны. Благодаря незаурядному таланту, особой технике плетения, кропотливому труду и безудержной фантазии рождаются на первый взгляд хрупкие конструкции с чувственными женскими образами и не только.

Джерело: Культурология