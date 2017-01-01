Красивые девушки и ретро-автомобили в фотопроекте американского художника Брайана Тулла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Brian Tull

«Ностальгия по эпохе» - первое, что приходит в голову, когда смотришь на картины американского художника Брайана Тулла (Brian Tull). Восхищаясь женской красотой, он создаёт замечательные работы, в которых изображает девушек в автомобилях, стилизуя их образы под эстетику сдержанно-романтичных 50-х годов.

Каждый в этом мире по-своему относится к девушкам за рулём.

Кто-то посмеивается, глядя на очаровательных красоток, кто-то откровенно морщит носы, поговаривая о том, что это не женское дело, а такие люди как Брайан восхищаются, посвящая им своё творчество так похожее на ретро-снимки.

Но на самом деле это картины написанные маслом и акриловыми красками. Художник старательно акцентирует внимание на деталях: солнечные лучи, блики фар, стройные ножки или выбившаяся прядь волос, раздуваемая ветром... Именно поэтому он рисует отдельные фрагменты, чтобы не привлекать внимание зрителя к конкретному образу. Ведь о самой героине способны рассказать такие мелочи, как: оборки платья, попавшие в «кадр», её отражение в боковом зеркале или ручке автомобиля, цвет помады на губах, аксессуары и даже обувь.

Джерело: Культурология