Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в «горячей» фотосессии для бренда Frederick's of Hollywood.

Многодетная 30-летняя мама и жена Брайана Остина Грина продемонстрировала свое полуобнаженное тело в нижнем белье для рекламы белья.

Автором фотографий стал фотограф Ellen Von Unwerth.

Меган также стала соавтором дизайна бренда.

В своем фотоблоге модель поделилась одной из фотографий рекламной кампании, где она позирует в темно-фиолетовом комплекте и лакированных ботфортах.

«Моя кампания для Frederick's of Hollywood вышла. Продолжайте следить за новинками от бренда, включая мою личную коллекцию, которая выйдет на праздники 2017 года», – подчеркнула звезда.

Джерело: 24 канал