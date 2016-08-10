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    Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья

    • Сьогодні, 08:33
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    Голливудская актриса Меган Фокс снялась в «горячей» фотосессии для бренда Frederick's of Hollywood.

    Многодетная 30-летняя мама и жена Брайана Остина Грина продемонстрировала свое полуобнаженное тело в нижнем белье для рекламы белья.

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    Автором фотографий стал фотограф Ellen Von Unwerth.

    Меган также стала соавтором дизайна бренда.

    В своем фотоблоге модель поделилась одной из фотографий рекламной кампании, где она позирует в темно-фиолетовом комплекте и лакированных ботфортах.

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    «Моя кампания для Frederick's of Hollywood вышла. Продолжайте следить за новинками от бренда, включая мою личную коллекцию, которая выйдет на праздники 2017 года», – подчеркнула звезда.

    Джерело: 24 канал

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