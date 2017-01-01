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    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта

    • Сьогодні, 09:46
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    В 1870 году 21-летний Якоб Риис иммигрировал из родной Дании в бурно развивающийся и растущий Нью-Йорк.

     У молодого человека было 40 долларов в кармане, золотой медальон с локоном любимой девушки, которую он оставил, и мечта работать плотником. Как и сотни тысяч других иммигрантов, Риис прибыл в США в поисках лучшей жизни. Однако все, что он там нашел, — это нищета, социальное неравенство и безработица.

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    Риису пришлось поселиться в темных и изъеденных болезнью трущобах. Фотограф жил в крайней нужде, не имея возможности устроиться на постоянную работу. Он перебивался разовыми подработками, был помощником на ферме и рабочим по металлу, пока наконец не устроился стажером-журналистом в New York News Association.

    Вскоре Риис стал работать репортером в полиции и вновь столкнулся с несчастными обитателями трущоб. Риис письменно документировал бедственное положение нищих иммигрантов. Когда и слов стало не хватать, Риис прибег к последнему средству — фотографии.

    Якоб Риис начал фотографировать бедные районы, питейные заведения и те улицы, о которых остальная часть Нью-Йорка знать не желала. Часто Риис снимал ночью с помощью вспышки, которая позволяла в деталях запечатлеть иммигрантов и бедственные условия, в которых они жили.

    В 1890 году Якоб Риис объединил свои работы в фотокнигу «Как живет другая половина: трущобы Нью-Йорка» (How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York). Благодаря этим фотографиям публика увидела неизвестную до тех пор печальную реальность.

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    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта
    Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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