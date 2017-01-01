Нищета и трущобы Нью-Йорка в объективе фотографа-иммигранта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1870 году 21-летний Якоб Риис иммигрировал из родной Дании в бурно развивающийся и растущий Нью-Йорк.

У молодого человека было 40 долларов в кармане, золотой медальон с локоном любимой девушки, которую он оставил, и мечта работать плотником. Как и сотни тысяч других иммигрантов, Риис прибыл в США в поисках лучшей жизни. Однако все, что он там нашел, — это нищета, социальное неравенство и безработица.

Риису пришлось поселиться в темных и изъеденных болезнью трущобах. Фотограф жил в крайней нужде, не имея возможности устроиться на постоянную работу. Он перебивался разовыми подработками, был помощником на ферме и рабочим по металлу, пока наконец не устроился стажером-журналистом в New York News Association.

Вскоре Риис стал работать репортером в полиции и вновь столкнулся с несчастными обитателями трущоб. Риис письменно документировал бедственное положение нищих иммигрантов. Когда и слов стало не хватать, Риис прибег к последнему средству — фотографии.

Джерело: BigPicture