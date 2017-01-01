Новый взгляд на Ренессанс: чувственные женские образы в работах Маришки Карто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mariska Karto.

Маришка Карто (Mariska Karto) - современный фотохудожник, который, используя свою фотокамеру, создаёт чувственные женские образы, повторяющие период эпохи Возрождения. Как художник она привносит в свои работы все элементы естественного повествования истории, создавая поистине впечатляющие произведения, которыми могли бы восхититься даже известные мастера Ренессанса.

Вдохновляясь классической музыкой, человеческими эмоциями, переживаниями, литературой, фресками, историей, живописью и красотой женского тела, Маришка мастерски стирает тонкую грань между живописью и фотографией, создавая поистине прекрасные изображения похожие на картины, пропитанные какими-то таинственными флюидами и энергией. Мягкие тона, нежные оттенки, игра света и тени – всё это и многое другое помогает ей передать истинную красоту старинных полотен, созданных великими живописцами эпохи Ренессанс. Но при этом она не копирует стиль мастеров, а черпает в нём вдохновение, показывая так сказать новые перспективы. У каждой её фотокартины есть своя экспрессия и свой неподражаемый эмоциональный характер. Главными героинями её работ являются очаровательные девушки, которых она зачастую изображает полуобнажёнными, «украшая» их тела роскошными шёлковыми и тонкими полупрозрачными тканями, что позволяет придать каждому образу чувственность без намёка на пошлость. Именно эта непорочность в сочетании с сексуальностью и привлекает внимание зрителя.

Джерело: Культурология