Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти

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Фотограф создал серию снимков, на которых целуются его знакомые

Как-то фотограф Бен Ламберти шел по улице и увидел целующуюся пару. И тут его посетила мысль создать серию таких фотографий. Он попросил в качестве моделей выступить своих друзей. Причем, некоторые из них были реальными влюблёнными парами, а некоторые просто хорошими знакомыми.

Фотограф решил не раскрывать секрет кто есть кто, но уверил, что реальным парам было гораздо сложнее демонстрировать свои чувства на камеру.

По материалам designyoutrust.com