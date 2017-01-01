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    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти

    • Сьогодні, 13:53
    • Розсилка

    Фотограф создал серию снимков, на которых целуются его знакомые

    Как-то фотограф Бен Ламберти шел по улице и увидел целующуюся пару. И тут его посетила мысль создать серию таких фотографий. Он попросил в качестве моделей выступить своих друзей. Причем, некоторые из них были реальными влюблёнными парами, а некоторые просто хорошими знакомыми.

    Фотограф решил не раскрывать секрет кто есть кто, но уверил, что реальным парам было гораздо сложнее демонстрировать свои чувства на камеру. 

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    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти
    Поцелуй как искусство: чувственные фотографии Бена Ламберти

     По материалам designyoutrust.com

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