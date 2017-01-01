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    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно

    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка

    Вы бы тоже ходили с такой укладкой, если бы родились полвека тому назад

    В 1960-х девушки всего мира мечтали быть похожими на Долли Партон, Бриджит Бардо или Присциллу Пресли, а потому делали невероятно высокие начёсы и укладывали просто умопомрачительные букли. Сегодня, разглядывая фотографии того времени, трудно представить себе, что это было модным. И все же это все было... 

    Прически 60-х при общем конструктивном и футурологическом направлении моды, как ни странно- были, пожалуй- одними из самых трудоемких и сложных в 20-м веке. 

    С одной стороны- вошли в моду простые стрижи геометрических форм, с другой- локоны, завитки в большом количестве и отличительная особенность 60-х- начес. 

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    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно
    Прически родом из 60-х, которые сегодня выглядят невероятно смешно


    Джерело: Культурология

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