10 кошек, которые заслуживают Оскар за свою драматическую игру

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Подборка невероятных фото кошек, которые не стесняются выражать свои эмоции

Из всех животных, никто не обладает таким драматическим талантом, как кошки.

Фото ниже, как нельзя лучше демонстрируют этот талант. Независимо от того, что кошки испытывают: видят снег в первый раз, понимают, что потолочный вентилятор вращается, пробуют лед, или, узнают, что их любимый диван был продан, они остаются отличными актрисами.

Напомним, что котенок Пам Пам с разноцветными глазами покорил сеть. Котенок Пам Пам имеет невероятный цвет глаз. Один – желтый, а другой - голубой. Вся причина в генетической особенности - гетерохромии.

Джерело: boredpanda.com