10-летний британский бьюти-блогер взорвал Instagram
- Сьогодні, 13:50
-
Розсилка
На прошлой неделе у маститых бьюти-блогеров появился конкурент, которому всего 10 лет.
Британский школьник Джек начал снимать видео и фото-уроки макияжа, и как заметили многие онлайн-издания, выходит это у него ничуть не хуже, чем у известных «коллег». Всего за несколько дней на аккаунт мальчика подписалось более пятидесяти тысяч человек.
Хотя бьюти-блогеры действительно заметно «молодеют» — никого сейчас не удивишь 13-летней девочкой-блогером, 10-летний, да еще и мальчик стал одной из самых обсуждаемых тем в британских таблоидах на прошлой неделе. Кроме того, он действительно умело делает контуринг, стробинг и другие приемы, которыми пользуются визажисты.
Впрочем, восторг мальчик вызывает не у всех. Многие комментаторы говорят, что это не то, чем должен заниматься мальчик-подросток и переживают, что стремительное развитие медиа пагубно влияет на выбор увлечений среди мальчиков.
Джерело: graziamagazine.ru