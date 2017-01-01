10 способов идеально выглядеть на фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освойте эти 10 хитростей идеального фото, и вам никогда не придется просить друзей не отмечать вас на фотографиях!

1. ВЫБИРАЙТЕ ПОМАДУ ИЛИ БЛЕСК ХОЛОДНОГО ОТТЕНКА

Коралловые или персиковые цвета придают вашим зубам желтизну! А холодные тона, напротив, визуально отбеливают их. Простой секрет удачного фото.

2. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БЛЕСКА

Ничто так не портит фотографию, как блестящие от жира лоб и нос. Используйте матирующий праймер с силиконом в составе, чтобы не беспокоиться о лишнем блеске, а непосредственно перед съемкой промокните лицо обычной салфеткой, только нежно, чтобы не испортить макияж.

3. МЕНЬШЕ ПУДРЫ

Даже если вам кажется, что вы нанесла совсем чуть-чуть, на фото могут внезапно обнаружиться явные следы от спонжа на середине лба и щеках. Наносите пудру только кистью и растушевывайте о-о-очень тщательно, если уж без нее вам никак не обойтись. И не забывайте про шею и декольте: лицо на 2−3 тона темнее или светлее шеи выглядит как маска.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ С SPF

В его составе есть светоотражающие частицы, которые с радостью «отзовутся» на фотовспышку, создав световые блики совсем не там, где вам хотелось бы.

5. ЗАПОМНИТЕ РАКУРС

Как сделать идеальное фото? Выберите 5−6 фотографий, на которых вы себе нравитесь, и запомните, в каком ракурсе вы смотритесь наиболее выигрышно. Порепетируйте эти положения перед зеркалом, чтобы при фотосъемке вам не приходилось думать, как наклонить голову и куда деть руки.

6. СЛЕДИТЕ ЗА МАКИЯЖЕМ

Следы помады на губах, осыпавшиеся тени и другие мелкие неприятности способны изуродовать любую фотографию.

7. УЛЫБАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Идеальная (для фотографии) улыбка выглядит так: видны только верхние зубы, причем не до основания: десна должна быть полностью спрятана. Край верхних зубов чуть касается нижней губы. Не делайте, пожалуйста, эту идиотскую «уточку».

8. ВЫГЛЯДИТЕ СТРОЙНЕЕ

Хотите знать, как хорошо выглядеть на фото? Не сутультесь! Поднимите подбородок и повернитесь к камере вполоборота — так вы сбросите пару килограммов. А чтобы ноги казались длиннее, скрестите их и выставьте одну чуть вперед.

9. ОТБЕЛИТЕ ЗУБЫ

Серьезно. Даже домашние способы освежат цвет эмали, а ведь ничто так не красит фотографию, как красивая улыбка! А ее мы уже освоили в пункте 7.

10. СКОРЧИТЕ РОЖИЦУ

Если вы знаете, что выглядите не лучшим образом, а отвертеться от совместной фотки с друзьями не получается, просто приставьте к носу ладонь, изобразите пальцами маску Зорро или очки Бэтмена или хотя бы прищурьте один глаз и высуни язык. Смешное страшным не бывает!

Джерело: goodhouse.ru