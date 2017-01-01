12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже сегодня вы можете точно знать, что будут носить в следующем сезоне и какие вещи покупать на распродажах.

Основные показы грядущих модных коллекций проходят аж за полгода до сезона.

Весенне-летние коллекции показывают в сентябре, а осенне-зимние — в феврале.

Не нужно смотреть все подряд, достаточно отследить главных законодателей мод: Chanel, Louis Vuitton, Céline, Dolce & Gabanna, Prada, Christian Dior.

Мы составили для вас список того, на что нужно обращать внимание при просмотре коллекций. Для примера мы взяли фотографии с показов весна-лето — 2017/2018.

Джерело: adme.ru