  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде

    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка

    Уже сегодня вы можете точно знать, что будут носить в следующем сезоне и какие вещи покупать на распродажах.

    Основные показы грядущих модных коллекций проходят аж за полгода до сезона.

    Читайте також

    Весенне-летние коллекции показывают в сентябре, а осенне-зимние — в феврале.

    Не нужно смотреть все подряд, достаточно отследить главных законодателей мод: Chanel, Louis Vuitton, Céline, Dolce & Gabanna, Prada, Christian Dior.

    Мы составили для вас список того, на что нужно обращать внимание при просмотре коллекций. Для примера мы взяли фотографии с показов весна-лето — 2017/2018.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    1. Ткани Обращаем внимание на текстуры: гладкие или буклированные, матовые или блестящие, однотонные или принтованные, кожа, джинс, пайетки или кружева. В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные ткани: классическое букле, полупрозрачные ткани (особенно актуальны юбки-сетки из них, представленные во многих коллекциях), кожа, самые разнообразные костюмные ткани в клетку. Одним из ярких трендов сезона являются также пайетки.
    2. Цвета Обращаем внимание на то, какие цвета преобладают и как они между собой сочетаются. В этом сезоне будут на пике все оттенки розового — от пудрового до яркой фуксии. Одно из самых хитовых цветовых сочетаний — малиновый + красный.
    3. Принты Цветы (мелкие или крупные), горох, полоска, анималистические принты? Как они между собой сочетаются? В этом сезоне яркие и смелые расцветки правят балом — и флористический рисунок, и ткани с леопардовым принтом очень актуальны.
    4. Силуэты Приталенные, трапециевидные или оверсайз. В этом сезоне дизайнеры предлагают самые разнообразные силуэты — от классического диоровского new look до костюмов с акцентированно увеличенными плечами (один из ярких трендов сезона, который перекочует и в следующий сезон осень-зима — 2017/2018).
    5. Линия талии На месте, завышена, занижена? Талия подчеркнута или нет (как подчеркнута — ремни широкие, узкие, несколько ремней, корсажи)? Женственно подчеркнутая талия — это невероятно красиво и актуально. Будь то комплект в спортивном стиле, платья, джинсы или юбки — пояс в этом модном сезоне обязателен!
    6. Линия плеч Линия плеч расширена или приспущена? Одна из самых ярких тенденций сезона — гипертрофированно большие плечи.
    7. Длина изделий Обращаем внимание на самую распространенную длину. В этом сезоне актуально все, что душа пожелает: радикальное мини, элегантное миди или женственное макси.
    8. Декоративные элементы Что из декора больше представлено в коллекциях: воланы, разрезы, банты, молнии, вышивка, аппликации? Фавориты этого сезона — вышивка, обильный декор перьями и многочисленные воланы.
    9. Обращаем внимание отдельно на предметы одежды, например брюки Широкие, укороченные, узкие, с защипами, с подворотами? То же самое относится к юбкам, платьям, блузам. Брюки на подиумах представлены самые разнообразные: расширенные, укороченные, джинсы с аппликациями. И да, пижамный стиль по-прежнему актуален.
    10. Обувь Цвет обуви, форма носа, форма каблука. Обувь цвета металлик (золотистая и серебристая) — один из самых актуальных трендов этого сезона. И одно из новых веяний моды — босоножки, надетые на колготки, хотя еще вчера это считалось моветоном.
    11. Аксессуары Бусы, серьги, платки, сумки и их форма. В данном случае в фокусе нашего внимания сумки. В этом сезоне актуальны как сумки классических, так и необычных форм.
    12. Как все это между собой сочетается? И самое главное — увидеть стилизацию! То есть отследить, как все вышеперечисленные критерии между собой комбинируются и сочетаются. Например, остроактуальный в этом сезоне розовый сочетается с другими яркими и броскими цветами — фиолетовым и красным. Голубой цвет комбинируется с оранжевым. А поверх классической рубашки надевается кроп-топ, и все это дополняется ультрамини и босоножками, декорированными пухом. Яркого вам модного сезона и удачных стилистических экспериментов!
    12 деталей, на которые нужно обращать внимание, чтобы блестяще разбираться в моде

    Джерело: adme.ru

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ