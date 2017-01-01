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    12 героев экранизаций, которые заметно отличаются от книжной версии

    • Сьогодні, 14:07
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    Хитклифф -&nbsp;<span>главный герой &laquo;Грозового перевала&raquo;</span>
    Хитклифф - главный герой «Грозового перевала»

    В последнее время экранизации литературных произведений приобретают все большую популярность.

    Однако в стремлении выразить свое видение великого творения режиссеры не только часто кардинально меняют сюжетные линии романов и рассказов, но и  вносят существенные коррективы во внешность главных героев.

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    По словам Гэндальфа, в книге «Властелин колец» Фродо — крепкий, розовощекий хоббит, повыше остальных, со светлыми волосами, раздвоенным подбородком и ясными глазами..
    На страницах романа «Война и мир» главная героиня описывается как черноглазая, с большим ртом и черными кудрями.
    Белокурый Вронский из голливудской экранизации «Анны Карениной» на страницах романа — плотно сложенный брюнет. Его волосы коротко обстрижены.
    Вечно молодой красавец Дориан Грей в книге обладает ангельской внешностью: темно-золотистыми волосами, голубыми глазами, алыми губами.
    В романе «Над кукушкиным гнездом» Макмерфи — рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями. Поперек носа и через скулу у него рубец.
    О внешности главного героя «Грозового перевала» известно немного: темнокожий, сильное сходство с цыганом, напоминающий «сына индусского матроса или вышвырнутого за борт маленького американца или испанца».
    Джейн Эйр была обладательницей каштановых волос и зеленых глаз, была крайне бледна и напоминала маленького эльфа.
    В повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Рэд был ирландцем. Рыжие волосы с проседью, светлая кожа, а возможно, как у типичных представителей этого типа, веснушки и голубые глаза.
    На протяжении всех книг упоминается, что Гарри Поттер унаследовал от мамы прекрасные зеленые глаза.
    Один из главных врагов Гарри Поттера, профессор Амбридж в книге напоминала большую бледную жабу. На голове всегда носила маленький черный бантик, похожий на муху. Лицо ее широкое и рыхлое, шея короткая, а глаза большие, круглые и слегка навыкате, рот огромный, а волосы кудрявые и коротко стриженные.
    У Артура Конан Дойля Шерлок Холмс имеет тонкий орлиный нос и квадратный, чуть выступающий вперед подбородок.
    После прочтения «Мастера и Маргариты» мессира Воланда зрители ожидали увидеть в совсем ином образе: гладко выбритый брюнет лет сорока с кривым ртом, его правый глаз черный, а левый зеленый. Обе брови черные, но одна из них выше.
    12 героев экранизаций, которые заметно отличаются от книжной версии

    Джерело: adme.ru

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