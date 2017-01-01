12 героев экранизаций, которые заметно отличаются от книжной версии

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Хитклифф - главный герой «Грозового перевала»

В последнее время экранизации литературных произведений приобретают все большую популярность.

Однако в стремлении выразить свое видение великого творения режиссеры не только часто кардинально меняют сюжетные линии романов и рассказов, но и вносят существенные коррективы во внешность главных героев.

Мы решили проверить, насколько отличаются главные герои фильмов от героев книг.

В нашей фотоподборке мы покажем, как выглядели бы персонажи знаменитых книг на экране, если бы полностью соответствовали описанию в первоисточнике.

Джерело: adme.ru