12 героев экранизаций, которые заметно отличаются от книжной версии
- Сьогодні, 14:07
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Хитклифф - главный герой «Грозового перевала»
В последнее время экранизации литературных произведений приобретают все большую популярность.
Однако в стремлении выразить свое видение великого творения режиссеры не только часто кардинально меняют сюжетные линии романов и рассказов, но и вносят существенные коррективы во внешность главных героев.
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Джерело: adme.ru