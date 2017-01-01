12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца

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Разукрашенные яйца – это один из главных атрибутов Пасхи, к тому же – еще и прекрасный способ провести время с детьми, проявить фантазию и креатив. Мы выбрали 12 очень красивых идей, как красить пасхальные яйца!

Пасхальные яйца могут стать настоящим произведением искусства.

И для того, что бы сделать настоящий шедевр,совершенно не обязательно заканчивать художественную школу. Достаточно немного проявить фантазию и запастись канцелярскими принадлежностями. Ну и посмотреть нашу фотоподборку!