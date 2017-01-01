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    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца

    • Сьогодні, 08:11
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    Разукрашенные яйца – это один из главных атрибутов Пасхи, к тому же – еще и прекрасный способ провести время с детьми, проявить фантазию и креатив. Мы выбрали 12 очень красивых идей, как красить пасхальные яйца!

    Пасхальные яйца могут стать настоящим произведением искусства.

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    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    Очень нежный вариант, но не практичный.
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца
    Раскроши скорлупу на мелкие кусочки, приклей на поверхность яйца, а затем разукрась.
    12 креативных идей, как украсить пасхальные яйца

    Источник: Единственная
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