12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
- Сьогодні, 11:45
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Розсилка
Пэрис и Майкл Джексон
Многие дети знаменитостей уже доказали, что, если ты родился в звездной семье, ты обречен на успех.
Пока что слава приходит к ним через родителей, но это лишь потому, что они только начинают делать свои первые шаги к успеху.
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Джерело: adme.ru