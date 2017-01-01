12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис и Майкл Джексон

Многие дети знаменитостей уже доказали, что, если ты родился в звездной семье, ты обречен на успех.

Пока что слава приходит к ним через родителей, но это лишь потому, что они только начинают делать свои первые шаги к успеху.

Мы обожаем следить за тем, как растут дети кумиров, не меньше, чем за развитием карьеры их родителей. Но еще больше мы любим делиться тем, что нашли, с вами. 1 з 13 на весь екран згорнути

Джерело: adme.ru