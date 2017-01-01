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    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей

    • Сьогодні, 11:45
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    Пэрис и Майкл Джексон
    Пэрис и Майкл Джексон

    Многие дети знаменитостей уже доказали, что, если ты родился в звездной семье, ты обречен на успех.

    Пока что слава приходит к ним через родителей, но это лишь потому, что они только начинают делать свои первые шаги к успеху.

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    Мы обожаем следить за тем, как растут дети кумиров, не меньше, чем за развитием карьеры их родителей. Но еще больше мы любим делиться тем, что нашли, с вами.

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    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей
    12 звездных дочерей, наделенных красотой и шармом родителей

    Джерело: adme.ru

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