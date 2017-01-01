13 скульптур, над которыми не властны законы физики
- Сьогодні, 14:34
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Розсилка
По всему миру можно обнаружить потрясающие скульптуры.
Их создатели просто взяли и разрушили не только все традиции, которые царили в мире изобразительного искусства, но и показали, что и законы физики для них является сущим пустяком. Мы снимаем шляпу перед мастерами, которые делают невозможное.
Одна из таких невероятных скульптур - статуя «Страна чудес» в Канаде. Снаружи статуя представляет собой 12-метровый проволочный каркас в виде головы, а внутри — целый мир, придуманный испанским скульптором Хайме Пленса.
В нашей подборке вы найдете еще 12 невероятных скульптур, которые стоит увидеть хотя бы на фотографии.
Джерело: adme.ru