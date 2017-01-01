13 советов, как одеваться девушкам после 30, чтобы выглядеть молодо, а не как подросток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наверное, любая молодая женщина за 30, которая стремится одеваться модно и актуально, хотя бы раз тревожилась: «А не слишком ли подростково я оделась сегодня, не смешно ли это?»

Ведь все помнят, как печально смотрятся на 50-летних дамах розовые юбки в клетку или маечки в обтяжку.

Мы изучили сотни фотографий и увидели, как одеваются известные модницы, чтобы выглядеть стильно и молодежно. Своими выводами мы делимся с вами. И сразу скажем: там нет советов забыть навсегда о мини и перейти исключительно на юбки-карандаши и освежающие цвета. В конце концов, только нам решать, как и во что одеваться.

Джерело: adme.ru