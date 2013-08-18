15 тысяч цветов: В Лондоне зацвел сад памяти принцессы Дианы

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В минувший уикенд в Кенсингтонском дворце зацвели сады, один из которых, посвященный памяти принцессы Дианы достоин самого пристального внимания.

Необычно теплая погода в Лондоне совершила настоящее чудо – дружно распустились цветы в «Белом саду», который создан только на один сезон, в честь принцесс Дианы.

2017 год объявлен Королевском двором годом памяти Дианы Спенсер, которая погибла ровно 20 лет назад (31 августа 1997 года). Одним из самых завораживающих трибьютов «народной принцессе» стал сад на территории Кенсингтонского дворца, бывшей резиденции Дианы, где она жила вместе с детьми до и после развода.

Всю осень и зиму садовники трудились над превращением «Затопленного сада» (Sunken Garden - таково было название этого места) в сад, достойный памяти принцессы Уэльской. Идея создания живого памятника Диане возникла еще год назад, работы на нем начались в октябре 2016 года, и организаторы надеялись, что для посетителей сад откроется в конце апреля, когда начнут цвести первые цветы. Однако, благодаря неожиданно теплой погоде, сад расцвел во всем великолепии уже накануне Пасхи. И хотя прогуливаться по тропинкам вдоль цветочных грядок разрешено только садовникам, все остальные смогут любоваться садом на достаточно близком расстоянии, пишет Marie Claire.

В общей сложности садовниками было высажено в «Белом саду» 12000 луковиц тюльпанов, лилий, нарциссов и гиацинтов, 3500 кустиков белых незабудок и тысячи цветков особой душистой примулы. Все растения были подобраны не случайно. С каждым из этих цветков есть своя особая «связь» с памятью Дианы Спенсер. Белые незабудки, к примеру, будущая принцесса любила еще в детстве. Теперь же они украшают периметр искусственного водоема посреди «Белого сада». На посадку лилий и некоторых других цветов создателей сада вдохновил канонический образ принцессы Дианы в белом, расшитом жемчугом платье дизайнера Catherine Walker. Особое место в саду играют белоснежные тюльпаны «Диана», выведенные специально в ее честь.

В саду также высажены свыше 100 различных видов кустарников роз, а непрерывное цветение его будет поддерживаться в течение всего сезона подсадкой все новых цветов. И, как видно из названия сада, в основном, это будут белые цветы, слегка разбавленные вспышками пастельных красок.

«Затопленный сад» был создан в 1909 году историком Эрнестом Лоу, как образец идеальной симметрии – сад выглядел идентично с различных точек обзора. Позже его взяла под опеку принцесса Анна. Он никогда не пустовал, в нем всегда цвели цветы. И хотя сама Диана не увлекалась садоводством (занятие, которое, напротив, очень любил и продолжает любить принц Чарльз), она любила прогуливаться по этому саду и смотреть на плоды труда садовников.

По задумке создателей, «Белый сад» просуществует всего один год, так что, чтобы увидеть эту красоту воочию, придется поторопиться.