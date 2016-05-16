15 учителей от Бога, с которыми уж точно не соскучишься



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Личность учителя часто занимает очень важное место в жизни маленького человека, ведь педагоги не только передают воспитанникам свои знания, но и учат их взаимодействовать с социумом, становятся их наставниками или даже друзьями.

Некоторых учителей мы помним всю свою жизнь.

Иногда чтобы увлечь учеников своим предметом, учителя превосходят сами себя, проявляя недюжинную креативность и остроумие.