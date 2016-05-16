  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    15 учителей от Бога, с которыми уж точно не соскучишься

    • Сьогодні, 16:35
    • Розсилка

    Личность учителя часто занимает очень важное место в жизни маленького человека, ведь педагоги не только передают воспитанникам свои знания, но и учат их взаимодействовать с социумом, становятся их наставниками или даже друзьями.

    Некоторых учителей мы помним всю свою жизнь.

    Читайте також

    Иногда чтобы увлечь учеников своим предметом, учителя превосходят сами себя, проявляя недюжинную креативность и остроумие.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Чтобы увлечь своих учеников анатомией, эта учительница надела на себя соответствующий костюм из спандекса.
    Учитель Хиротака Хамасаки (Hirotaka Hamasaki) рисует мелом на доске реплики шедевров классического и современного искусства.
    Этот учитель истории вошел в образ, чтобы сделать процесс обучения более увлекательным.
    В последний день занятий эта учительница позволила своим ученикам разрисовать её платье.
    Когда учительница Кинси Френч (Kinsey French), которая работает с детьми с особыми потребностями, выходила замуж, то пригласила на свадьбу всех своих подопечных.
    Эти пять учителей каждый день разводят своих учеников по домам, чтобы быть уверенными, что по дороге с ними ничего не случилось.
    Пока дети обедают, учитель рисует на доске сюрреалистичные картины.
    Учитель использует детали LEGO, чтобы научить детей математике.
    Этот профессор не смог найти проектор, поэтому нарисовал карту мира от руки.
    Учитель Крис Ульмер (Chris Ulmer), который работает с детьми с особыми потребностями, каждый день говорит своим ученикам слова одобрения и комплименты.
    Этот учитель математики нашел креативный способ пожелать своим ученикам счастливого Рождества.
    Этот учитель решил пожурить своих студентов, подключив чувство юмора. “Дорогие студенты! Я вижу, когда вы набираете сообщения на занятиях. Ну, в самом деле, никто просто так не смотрит, улыбаясь, на свою промежность”.
    Этот преподаватель учит своих студентов математике и никогда не забывать ручку дома.
    Пока дети были на каникулах, креативные учителя превратили их шкафчики в разноцветную книжную полку.
    Этот учитель 40 лет фотографировался для школьных альбомов в одной и той же одежде.
    15 учителей от Бога, с которыми уж точно не соскучишься

    Джерело: ФотоТелеграф
    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ