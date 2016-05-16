15 учителей от Бога, с которыми уж точно не соскучишься
- Сьогодні, 16:35
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Личность учителя часто занимает очень важное место в жизни маленького человека, ведь педагоги не только передают воспитанникам свои знания, но и учат их взаимодействовать с социумом, становятся их наставниками или даже друзьями.
Некоторых учителей мы помним всю свою жизнь.
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Иногда чтобы увлечь учеников своим предметом, учителя превосходят сами себя, проявляя недюжинную креативность и остроумие.
Джерело: ФотоТелеграф