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    15 удивительных мостов, которые спасают тысячи животных каждый год

    • Сьогодні, 07:07
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    Автомагистрали, скоростные шоссе и обычные автомобильные дороги пролегают повсюду.

    Они являются огромным благом для людей, но могут также представлять серьезную угрозу для представителей животного мира.

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    Поэтому во многих странах мира можно увидеть мосты и подземные переходы, построенные специально для того, чтобы животные могли спокойно пересекать трассы, не подвергая свою жизнь опасности. Давайте посмотрим на эти замечательные сооружения, которые служат на благо живой природы.

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    1. Мост для крабов на острове Рождества.
    2. Туннель для черепах, Япония.
    3. Экодук в Национальном парке Банф, Канада.
    4. Зеленый мост над автобаном, Германия.
    5. Веревочный мост над автострадой, Австралия.
    6. Экодук в Сингапуре.
    7. Медведь гризли выходит из туннеля под Транс-Канадским хайвеем в Национальном парке Банф, Канада.
    8. Туннель для саламандр, США.
    9. Подземный переход для слонов, Кения.
    10. Мост для животных в Нидерландах.
    11. Экодук Doinpoort, Нидерланды.
    12. Мост для обезьян и других животных в Бразилии.
    13. Экодук в Колорадо, США.
    14. Экодук в Германии.
    15 удивительных мостов, которые спасают тысячи животных каждый год

    Джерело: Fullpicture.ru

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