15 удивительных мостов, которые спасают тысячи животных каждый год
- Сьогодні, 07:07
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Автомагистрали, скоростные шоссе и обычные автомобильные дороги пролегают повсюду.
Они являются огромным благом для людей, но могут также представлять серьезную угрозу для представителей животного мира.
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Поэтому во многих странах мира можно увидеть мосты и подземные переходы, построенные специально для того, чтобы животные могли спокойно пересекать трассы, не подвергая свою жизнь опасности. Давайте посмотрим на эти замечательные сооружения, которые служат на благо живой природы.
Джерело: Fullpicture.ru