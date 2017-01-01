15 удивительных мостов, которые спасают тысячи животных каждый год



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомагистрали, скоростные шоссе и обычные автомобильные дороги пролегают повсюду.

Они являются огромным благом для людей, но могут также представлять серьезную угрозу для представителей животного мира.

Поэтому во многих странах мира можно увидеть мосты и подземные переходы, построенные специально для того, чтобы животные могли спокойно пересекать трассы, не подвергая свою жизнь опасности. Давайте посмотрим на эти замечательные сооружения, которые служат на благо живой природы.

Джерело: Fullpicture.ru