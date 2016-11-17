20 архивных цветных снимков со съемок фильма «В джазе только девушки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«В джазе только деtвушки» — музыкальная комедия режиссёра и продюсера Билли Уайлдера, одна из центральных работ режиссёра и вторая его картина, созданная в тандеме со сценаристом Изи Даймондом. В главных ролях снялись Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.

Сценарий комедии был создан по мотивам французского фильма «Фанфары любви» и его одноимённого ремейка 1951 года, снятого в Германии.

В картине рассказывается о приключениях двух музыкантов, вынужденных скрываться в женском обличии от преследующих их гангстеров; действие разворачивается в США во времена сухого закона. В прокат картина вышла 29 марта 1959 года.

Кинокомедия «В джазе только девушки» стала важной вехой при переходе от студийной системы к системе независимого продюсирования. В сценарии картины имели место весьма вольные с точки зрения морали 1950-х годов реплики героев и повороты сюжета. Из-за сексуального подтекста картины органы цензуры отметили, что она не соответствует традиционным нормам нравственности. Тем не менее, лента попала в широкий прокат, и с её выходом на экраны ассоциируется постепенный отказ от кодекса этики Голливуда. В ходе работы над картиной Мэрилин Монро пережила серьёзный психологический кризис, попав в больницу после попытки самоубийства. Из-за этого завершение работы над фильмом задержалось примерно на 15—18 дней и произошёл значительный перерасход бюджета. Тем не менее, сборы фильма намного превзошли затраты: при бюджете в 2,8 млн долларов он собрал только в Северной Америке около 7 млн долларов.

В советском прокате фильм был невероятно популярен. Мы собрали самые интересные факты о съемках и прокате фильма.

Джерело: Культурология