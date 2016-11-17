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    20 архивных цветных снимков со съемок фильма «В джазе только девушки»

    • Сьогодні, 12:05
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    «В джазе только деtвушки» — музыкальная комедия режиссёра и продюсера Билли Уайлдера, одна из центральных работ режиссёра и вторая его картина, созданная в тандеме со сценаристом Изи Даймондом. В главных ролях снялись Тони Кёртис, Джек Леммон и Мэрилин Монро.

    Сценарий комедии был создан по мотивам французского фильма «Фанфары любви» и его одноимённого ремейка 1951 года, снятого в Германии.

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    В картине рассказывается о приключениях двух музыкантов, вынужденных скрываться в женском обличии от преследующих их гангстеров; действие разворачивается в США во времена сухого закона. В прокат картина вышла 29 марта 1959 года.

    Кинокомедия «В джазе только девушки» стала важной вехой при переходе от студийной системы к системе независимого продюсирования. В сценарии картины имели место весьма вольные с точки зрения морали 1950-х годов реплики героев и повороты сюжета. Из-за сексуального подтекста картины органы цензуры отметили, что она не соответствует традиционным нормам нравственности. Тем не менее, лента попала в широкий прокат, и с её выходом на экраны ассоциируется постепенный отказ от кодекса этики Голливуда. В ходе работы над картиной Мэрилин Монро пережила серьёзный психологический кризис, попав в больницу после попытки самоубийства. Из-за этого завершение работы над фильмом задержалось примерно на 15—18 дней и произошёл значительный перерасход бюджета. Тем не менее, сборы фильма намного превзошли затраты: при бюджете в 2,8 млн долларов он собрал только в Северной Америке около 7 млн долларов.

    В советском прокате фильм  был невероятно популярен. Мы собрали самые интересные факты о съемках и прокате фильма. 

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    Оригинальное название фильма - «Некоторые любят погорячее» (Some Like It Hot)
    Ради роли Душечки, Мэрилин нарушила контракт со студией «FOX»
    Монро на цветных пробах с оркестром в вагоне поезда
    Американская киноактриса Мэрилин Монро в образе Душечки
    В свое время фильм совершенно не соответствовал нормам морали
    Кульминационная сцена фильма была снята на пляже отеля «Дель Коронадо», Майями
    Преображение Тони Кертиса в гримерке
    На момент съемок фильма Монро приобрела пышные формы из-за беременности
    Комедия получила «Оскар» за костюмы актеров в черно-белом фильме
    Репетиция сцены на пляже отеля «Дель Коронадо»
    Мэрилин Монро в «голом платье» с вырезом на спине от модельера Орри-Келли
    Пауза на съемках фильма «В джазе только девушки»
    В кадре - Тони Кертис и Мэрилин Монро на съемках
    Мэрилин Монро бежит по пирсу к катеру, сцена из фильма
    Сидни Пуатье с Кертисом и Леммоном на съемочной площадке
    Архивное фото замечательной комедии «В джазе только девушки»
    На цветной пленке образы Джозефины и Дафны смотрелись гротескно
    Джек Леммон и Тони Кёртис на цветных пробах
    Джеку Леммону хорошо удавались персонажи комедийного характера
    Прекрасное трио: Мерилин Монро, Тони Кёртис и Джек Леммон
    20 архивных цветных снимков со съемок фильма «В джазе только девушки»

    Джерело: Культурология

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