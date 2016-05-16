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    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность

    • 3 Сiчня, 17:44
    • Розсилка

    В наше время отредактировать с помощью фотошопа фотографию так, чтобы она казалась картиной из несуществующей реальности, проще простого. А вот сделать кадр, который и без ретуши переворачивает сознание, удается далеко не всем.

    Один из способов сделать фантастическую фотографию — это использовать отражение, играя с перспективой.

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    1 з 21
    на весь екран згорнути
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
    20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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