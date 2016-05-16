20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В наше время отредактировать с помощью фотошопа фотографию так, чтобы она казалась картиной из несуществующей реальности, проще простого. А вот сделать кадр, который и без ретуши переворачивает сознание, удается далеко не всем.

Один из способов сделать фантастическую фотографию — это использовать отражение, играя с перспективой.

В этой подборке 20 примеров, которые вас вдохновят.

Джерело: BigPicture