20 фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность
- 3 Сiчня, 17:44
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Розсилка
В наше время отредактировать с помощью фотошопа фотографию так, чтобы она казалась картиной из несуществующей реальности, проще простого. А вот сделать кадр, который и без ретуши переворачивает сознание, удается далеко не всем.
Один из способов сделать фантастическую фотографию — это использовать отражение, играя с перспективой.
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Джерело: BigPicture