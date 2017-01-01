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    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца

    • Сьогодні, 14:13
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    Австралийский актер Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) наиболее известен по своей роли Тора в целом ряде фильмов, снятых о вселенной Marvel

    . В этом году также выйдет долгожданный фильм «Тор: Рагнарёк», где Крис играет главную роль.

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    Однако в последнее время актер стал знаменитым еще одной ролью - ролью папы своих троих детей.

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    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
    20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца



    Джерело: Культурология
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