20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца
- Сьогодні, 14:13
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Австралийский актер Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) наиболее известен по своей роли Тора в целом ряде фильмов, снятых о вселенной Marvel
. В этом году также выйдет долгожданный фильм «Тор: Рагнарёк», где Крис играет главную роль.
Однако в последнее время актер стал знаменитым еще одной ролью - ролью папы своих троих детей.
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Однако в последнее время актер стал знаменитым еще одной ролью - ролью папы своих троих детей.
Джерело: Культурология