20 фотографий сурового «Тора» Криса Хемсворта в роли любящего отца

Австралийский актер Крис Хемсворт (Chris Hemsworth) наиболее известен по своей роли Тора в целом ряде фильмов, снятых о вселенной Marvel

. В этом году также выйдет долгожданный фильм «Тор: Рагнарёк», где Крис играет главную роль.

Однако в последнее время актер стал знаменитым еще одной ролью - ролью папы своих троих детей.